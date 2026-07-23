Salud

1 de cada 4 estadounidenses atrapado en empleos para el seguro de salud, según una encuesta

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MIÉRCOLES, 22 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Casi 1 de cada 4 trabajadores estadounidenses dice que está atrapado en un trabajo que odia porque necesita seguro médico, según una nueva encuesta.

Alrededor del 24% de los empleados dice que quiere dejar su trabajo pero se queda por los beneficios de salud proporcionados por el empleador, según la encuesta del West Health-Gallup Center on Healthcare in America.

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El porcentaje de trabajadores "bloqueados en el empleo" ha aumentado 8 puntos porcentuales desde 2021, lo que sugiere que la cobertura sanitaria se está convirtiendo en una consideración importante para las decisiones profesionales y la movilidad económica, según los investigadores.

"Que tantos estadounidenses se sientan obligados a quedarse en empleos que ya no quieren simplemente para conservar su seguro médico subraya cómo la asequibilidad sanitaria influye en las decisiones mucho más allá de cualquier enfermedad o condición inmediata o futura", dijo Tim Lash, presidente de la organización sin ánimo de lucro West Health Policy Center.

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"Nadie debería tener que elegir entre buscar una mejor oportunidad o mantener el acceso al seguro de salud", dijo Lash en un comunicado de prensa. "Sin embargo, para millones de estadounidenses, el alto coste de la atención sanitaria les ha dejado frente a esta misma elección."

Las personas con deudas son las más vulnerables al "bloqueo de empleo", según los investigadores.

Las personas con deudas familiares o personales tenían más del doble de probabilidades de quedarse en un empleo no deseado para el seguro, 44% frente a 21%, según los resultados.

Del mismo modo, las personas que pidieron dinero prestado el último año tenían muchas más probabilidades de quedar con un empleo bloqueado ---- 37% frente al 22%.

Los problemas crónicos de salud también llevaron a que más personas permanecieran en un empleo que quieren dejar, un 29% frente al 17% entre los trabajadores más sanos.

Más del 40% de las personas con tres o más problemas crónicos de salud dijeron que estaban bloqueadas en su empleo. También se observaron tasas más altas entre personas con condiciones que requieren tratamiento continuo o intensivo, como asma (29%) y enfermedades inmunocomprometidas (36%).

Las mujeres tenían más probabilidades de declarar que seguían trabajando por el seguro que los hombres, un 30% frente al 20%. También tenían más probabilidades de informar de estrés financiero relacionado con la sanidad (56%), deuda médica (22%) y múltiples enfermedades crónicas (66%), todos factores que contribuyen a la fijación laboral.

Y como cabría suponer, los ingresos jugaron un papel importante en el bloqueo de empleo. Alrededor del 27% de las personas en hogares que ganaban entre 48.000 y 89.999 dólares se consideraban atrapadas por preocupaciones sobre el seguro, frente al 16% de quienes ganaban 180.000 dólares o más.

"El seguro de salud sigue desempeñando un papel importante en la forma en que los estadounidenses navegan por el mercado laboral", dijo Joe Daly, socio director global de Gallup, en un comunicado de prensa.

"A medida que el bloqueo de empleo se ha vuelto más común entre los trabajadores con cobertura patrocinada por el empleador desde 2021, los hallazgos ofrecen una visión de cómo los beneficios sanitarios pueden influir en las decisiones sobre permanecer en un empleo o buscar otras oportunidades", dijo Daly.

La encuesta involucró a 5.660 adultos estadounidenses de 18 años o más. El margen de error es de más o menos 2 puntos porcentuales.

Más información

La Universidad Estatal de Arizona tiene más información sobre el "bloqueo de empleo".

FUENTE: West Health Institute, comunicado de prensa, 22 de julio de 2026

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