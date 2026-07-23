Aumenta el uso de GLP-1 entre jóvenes con obesidad

MIÉRCOLES, 22 de julio de 2026 (HealthDay News) -- El tratamiento de la obesidad para los jóvenes en EE. UU. está cambiando rápidamente.

Adolescentes y adultos jóvenes utilizan cada vez más medicamentos para la pérdida de peso GLP-1 , mientras que las tasas de cirugía bariátrica están disminuyendo, según un estudio publicado el 20 de julio en JAMA Pediatrics.

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"Esta investigación es, hasta donde sabemos, el primer análisis a escala nacional de Epic Cosmos que caracteriza el uso real de la terapia combinada con agonistas del receptor GLP-1 y la cirugía metabólica y bariátrica en adolescentes y jóvenes adultos con obesidad", dijo Sarah Messiah, autora principal y decana asociada de investigación en la Peter O'Donnell Jr. School of Public Health de la UT Southwestern.

Los investigadores analizaron registros de más de 204.000 pacientes de entre 13 y 25 años que fueron tratados por obesidad entre mayo de 2022 y enero de 2026.

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Encontraron que el uso exclusivo de GLP-1 aumentó del 88,2% en 2022 al 96,1% a principios de 2026. Durante el mismo periodo, las tasas de cirugía bariátrica bajaron del 11,6% al 3,7%.

Los medicamentos GLP-1 por sí solos se usaron con más frecuencia en adolescentes que en adultos jóvenes, y más frecuentemente en hombres que en mujeres.

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El uso conjunto de medicamentos GLP-1 y cirugía bariátrica siguió siendo poco frecuente, representando solo el 0,2% de los pacientes a lo largo del estudio.

Los investigadores señalaron que estos hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de una guía basada en la evidencia sobre cómo deben utilizarse los medicamentos GLP-1 en adolescentes y adultos jóvenes.

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Se necesita más investigación sobre los cambios en las preferencias de los pacientes en este grupo de edad y los resultados a largo plazo de las nuevas opciones de tratamiento.

Más información

El Hospital Infantil Lurie ofrece más información sobre medicamentos GLP-1 y adolescentes.

FUENTE: HealthDay TV, 22 de julio de 2026