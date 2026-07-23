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¿Cómo afecta el TDAH al riesgo de conmoción en deportistas?

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MIÉRCOLES, 22 DE JULIO DE 2026 (HealthDay News) -- Los atletas con TDAH enfrentan un mayor riesgo de conmociones cerebrales, según ha concluido una nueva revisión de evidencia.

Podrían tener más del doble de probabilidades de sufrir una conmoción cerebral y tienden a informar síntomas más graves y de mayor duración después, según informaron recientemente investigadores en la revista Clinical and Translational Neuroscience.

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"Reconocer el TDAH como un modificador puede conducir a diagnósticos más precisos, mejor interpretación de los síntomas y decisiones más seguras para volver a jugar", dijo el investigador principal Jeffrey Parr, profesor asociado en la Universidad del Sur de Misisipi.

"También pone de manifiesto la necesidad de que los preparadores físicos sean especialmente conscientes de qué deportistas tienen un diagnóstico de TDAH", añadió en un comunicado de prensa.

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El TDAH afecta entre el 4% y el 8% de los jóvenes deportistas, según los investigadores en notas de fondo. Hasta 300.000 estudiantes de secundaria sufren al menos una conmoción cerebral relacionada con deportes cada año.

Para su nueva revisión, los investigadores analizaron los resultados de estudios previos que analizaban el TDAH y cómo podría influir en el riesgo de conmociones cerebrales.

"Nuestro propósito era reunir investigaciones de alta calidad revisadas por pares en un solo artículo de revisión para clínicos, entrenadores y deportistas, y también ver hasta qué punto el TDAH afecta realmente al riesgo, la evaluación y la recuperación de la conmoción cerebral", dijo el investigador principal Corbit Franks en un comunicado de prensa. Es profesor asistente y coordinador de educación clínica para entrenamiento deportivo en la Universidad de Mississippi.

"He tenido TDAH toda mi vida y hacer pruebas de conmociones no era realmente algo común cuando jugaba al béisbol y al fútbol americano mientras crecía en Tennessee", dijo Franks. "Lo que llamábamos entonces, 'que te llamen la campana', ahora sé que tuve varias conmociones cerebrales, pero nunca las evaluaron ni diagnosticaron ni nada."

Parr dijo que su interés por el tema surgió después de que su hijastro sufriera una lesión en la cabeza.

"Mi hijastro tiene TDAH, y noté que varios de los síntomas que sufría a diario coincidían con lo que vemos en las conmociones cerebrales deportivas", dijo Parr. "Luego, cuando se cayó y se golpeó la cabeza, me di cuenta de lo difícil que era diferenciar entre sus síntomas normales de TDAH y lo que consideraríamos síntomas relacionados con la conmoción."

Los resultados mostraron que los atletas con TDAH podrían tener entre 1,6 y 2,5 veces más probabilidades de sufrir una conmoción cerebral, posiblemente debido a comportamientos impulsivos o de riesgo propio.

También tenían más probabilidades de sufrir síntomas de conmoción peores y prolongados. En general, los deportistas con TDAH tardan de cuatro a seis días más en recuperarse de una conmoción cerebral.

Los atletas con TDAH también tenían más probabilidades de experimentar diferencias en las pruebas cerebrales previas a la conmoción cerebral, lo que podría dificultar el diagnóstico y manejo de eventuales conmociones cerebrales que pudieran sufrir posteriormente, según los investigadores.

Franks dijo que ha visto este último problema en la vida real mientras trabajaba como preparador físico llamado para realizar pruebas de conmoción.

"Hacía el examen solo para asegurarme de entender en qué consistía, para poder explicárselo a entrenadores, padres y deportistas, y siempre me costaba mantener la concentración en esos exámenes", dijo Franks.

"Así que cuando los atletas llegaban con TDAH, me ayudaba a entender que hacerles este test en un ordenador no iba a parecer igual que el atleta que mantiene su atención todo el tiempo."

Investigaciones futuras deberían explorar por qué los atletas con TDAH tardan más en recuperarse, según los investigadores.

"Las estrategias de retorno al aprendizaje y los protocolos de regreso al juego pueden necesitar ser completamente diferentes para ese sector de individuos, en lugar de nuestra forma tradicional en la que todos hemos hecho las cosas", dijo Franks.

"Cuando miras el atletismo en general, en los últimos años hemos empezado a intentar tratar a los atletas más como individuos, ya sea a través de la salud mental, el asesoramiento, sus estrategias nutricionales, sus estrategias de rendimiento, el acondicionamiento físico, así que ¿por qué no vemos las conmociones cerebrales más como algo individualizado?" dijo.

"Con las personas con TDAH, esto lleva aún más la idea de que, al igual que con el aprendizaje o cualquier otra cosa, no caemos en la caja normal", dijo Franks. "Por eso, tenemos que buscar vías para implementar diferentes estrategias para el diagnóstico y el manejo de las conmociones cerebrales y de las personas con TDAH."

Más información

El Hospital Infantil de Filadelfia tiene más información sobre conmociones cerebrales en niños con TDAH.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Misisipi, 14 de julio de 2026

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