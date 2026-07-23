La televisión sí que te pudre el cerebro, según un estudio.

MIÉRCOLES, 22 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Resulta que las advertencias de tu madre eran acertadas: la televisión realmente te pudre el cerebro, según un nuevo estudio.

Ver televisión en exceso se asocia con un aumento de la reducción en áreas del cerebro relacionadas con la memoria y el pensamiento, según informaron recientemente investigadores en Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

PUBLICIDAD

La reducción cerebral no se debía solo a ser un inútil, ya que otros tipos de comportamiento sedentario no estaban relacionados con un menor volumen cerebral, según los investigadores.

"Frecuentemente animamos al público a no pasar demasiado tiempo sentado, pero los expertos podrían querer ampliar esa recomendación para abarcar las actividades realizadas mientras están sentados, ya que parecen tener impactos distintos en la salud cerebral", dijo el investigador principal Natan Feter en un comunicado de prensa. Es investigador posdoctoral en el programa de Biología Humana y Evolutiva de la Universidad del Sur de California (USC) en Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de unas 1.700 personas que participaron en un estudio a largo plazo sobre la salud del corazón y el cerebro. Los participantes, de una edad media de 53 años, fueron reclutados entre 1987 y 1989.

Como parte del estudio, se preguntó a las personas sobre sus hábitos de ver la televisión. También les realizaron resonancias magnéticas cerebrales.

Los resultados mostraron que las personas que veían la televisión "muy a menudo" presentaban diferencias estructurales generalizadas en su cerebro en comparación con quienes "rara vez" o "nunca" la veían.

PUBLICIDAD

El equipo descubrió una reducción en áreas cerebrales asociada a signos tempranos de la enfermedad de Alzheimer. También encontraron más daño en la sustancia blanca, que se ha asociado con el deterioro cognitivo y la demencia.

Estas diferencias se mantuvieron incluso después de que los investigadores tuvieran en cuenta otros factores como la actividad física, la diabetes, el tabaquismo, el consumo de alcohol y el índice de masa corporal (IMC). El IMC es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso.

PUBLICIDAD

Curiosamente, no fue estar sentado viendo la televisión lo que pareció causar estos cambios cerebrales, según los investigadores.

Las personas que decían estar mucho tiempo sentadas en el trabajo tenían volúmenes cerebrales mayores y menos daño en la sustancia blanca que quienes se sentaban a ver mucha televisión, encontraron los investigadores.

PUBLICIDAD

Los hombres parecían especialmente vulnerables a la podredumbre cerebral de la televisión. Cuando las resonancias se separaron por sexo, la mayoría de los cambios observados en el cerebro se observaron en hombres, según los investigadores.

Los investigadores dijeron que, en lugar de simplemente dirigir a los pacientes a moverse más, los médicos podrían recomendar menos tiempo en televisión. Aún mejor, las personas que están sentadas deberían considerar cambiar el tiempo de televisión por otras actividades que estimulen el cerebro.

PUBLICIDAD

"Durante años nos hemos centrado en cuánto se sienta la gente. Nuestros hallazgos sugieren que también deberíamos prestar atención a lo que hacen mientras están sentados", dijo el investigador senior David Raichlen, profesor de ciencias biológicas y antropología en la USC, en un comunicado de prensa.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más maratones de televisión y salud.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad del Sur de California, 17 de julio de 2026