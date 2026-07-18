¿Un impuesto sobre las ventas sobre visitas al médico y medicamentos? En Missouri genera preocupación

VIERNES, 17 de julio de 2026 (HealthDay News) -- La defensora sanitaria de Missouri, Leslie Ortbals, y su marido quieren formar una familia, pero ella teme que no puedan permitírselo. La joven de 27 años dijo que toma 10 medicamentos diarios para manejar múltiples enfermedades crónicas.

Ahora le preocupa que el coste de esos medicamentos pueda subir -- no por las subidas de precios, sino por una reforma del sistema fiscal puesta en la papeleta por la legislatura estatal dominada por los republicanos y respaldada por el gobernador republicano.

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Actualmente, los medicamentos con receta y las visitas al médico están exentos de impuestos en el estado. Pero en agosto, los votantes de Misuri opinarán sobre una enmienda constitucional propuesta para otorgar a la legislatura el poder de reemplazar el impuesto sobre la renta estatal por impuestos sobre las ventas ampliados, incluso sobre bienes y servicios actualmente exentos.

"Los políticos quieren que los habitantes de Missouri confíen en ellos cuando dicen que no se preocupen por nuestros medicamentos y sanidad que están en juego", dijo Ortbals en una conferencia de prensa en junio organizada por Progress MO, un grupo progresista de defensa.

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"He pasado suficiente tiempo en Jefferson City como para saber mejor", dijo Ortbals, que trabaja para una legisladora estatal demócrata pero hablaba en calidad personal. "Les he visto hablar sobre proteger la vida mientras hacen que la atención sanitaria que salva vidas sea menos accesible."

Los impuestos sobre la sanidad son inusuales en Estados Unidos, pero no sin precedentes.

La mayoría de los estados ya gravan los medicamentos de venta libre. Illinois, vecino de Misuri, es el único estado que también grava los medicamentos con receta. Delaware, Hawái, Nuevo México y Washington tienen impuestos sobre los servicios de médicos, dentistas, enfermeros fuera del hospital y laboratorios médicos.

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Los críticos de la enmienda para eliminar el impuesto sobre la renta en Misuri dicen que sería difícil recuperar los ingresos perdidos sin imponer también impuestos sobre la sanidad. Casi dos tercios del presupuesto general de ingresos del estado provienen de impuestos sobre la renta, unos 8.700 millones de dólares en 2026. No compensar esos ingresos podría llevar a recortes drásticos en los servicios estatales.

La propuesta de recorte de impuestos llega en un momento ya precario para el presupuesto estatal.

El gobernador de Misuri, Mike Kehoe, limitó unos 440 millones de dólares en gastos en el presupuesto de este año por preocupaciones a ingresos bajos. La legislatura estatal ha aprobado una serie de recortes fiscales desde 2022, incluyendo la derogación de los impuestos sobre ganancias de capital. La ayuda federal por COVID ha sostenido el presupuesto en los últimos años, pero el auditor estatal advirtió recientemente que el superávit está disminuyendo. Y se prevé que el estado pierda alrededor de 14.000 millones de dólares en financiación federal de Medicaid en 10 años debido a los recortes derivados de la emblemática Ley One Big Beautiful Bill del presidente Donald Trump.

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Los defensores de la propuesta del impuesto sobre la renta en Misuri, como Elias Tsapelas del Show-Me Institute, un think tank conservador, afirman que el recorte impulsaría el crecimiento económico y demográfico en el estado, ambos estables en los últimos años.

Duda que la sanidad esté entre las cosas sujetas al impuesto sobre las ventas. Pero incluso si lo fuera, dijo, podría hacerse de formas que no afectaran a los residentes de bajos ingresos. Nueva Jersey, por ejemplo, grava los procedimientos estéticos (excluyendo las cirugías reconstructivas), que suelen realizarse en personas con mayor dinero.

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En una declaración a KFF Health News, la portavoz de Kehoe, Gabby Picard , dijo que el gobernador "nunca apoyará la extensión de los impuestos sobre las ventas en agricultura, sanidad o bienes raíces", señalando que la legislatura tendría que decidir qué eximir si la medida electoral se aprueba.

La ley federal ya prohíbe a los estados imponer impuestos a muchos servicios sanitarios cubiertos por programas gubernamentales como Medicare, el programa federal de seguro de salud para personas mayores, y Medicaid, el programa conjunto estatal y federal de seguros de salud para personas con bajos ingresos o discapacidades, escribió Picard. Más de un tercio de los estadounidenses estuvieron asegurados a través de esos dos programas en 2024.

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Pero Jay Hardenbrook, director de defensa de AARP Missouri, argumentó que aumentar los impuestos sobre la sanidad, bienes raíces y agricultura es la verdadera razón de la enmienda, considerando que la legislatura no necesita permiso especial para reducir los impuestos sobre la renta.

Advirtió que, dado que la enmienda abre la puerta a nuevos impuestos sobre cualquier cosa, podría desatar una "extraña frenética alimentación" con grupos de interés especial presionando para obtener exenciones.

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"Supongamos que protegemos los medicamentos con receta de una subida de impuestos; ¿Eso significa que el precio de la comida sube?" dijo Hardenbrook.

Y si la medida de Missouri se aprueba y la legislatura exime la sanidad y los bienes raíces de nuevos impuestos, Hardenbrook teme recortes en servicios financiados por el estado como la atención domiciliaria y comunitaria.

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"Cuando hablo de que suban los impuestos y que el precio de cada bien y servicio suba, ese es el mejor escenario posible", dijo Hardenbrook. "El peor escenario es que el impuesto sobre la renta simplemente desaparezca y no tengamos dinero para hacer lo que necesitamos hacer."

Ocho estados no tienen impuesto sobre la renta, y Washington solo grava las plusvalías, pero Carl Davis , del Institute on Taxation and Economic Policy, un think tank progresista, dijo que la forma en que Misuri está llevando a cabo su eliminación es casi sin precedentes.

Solo Alaska ha derogado un impuesto sobre la renta personal de base amplia que anteriormente representaba una parte significativa del presupuesto estatal, dijo Davis.

"La situación en Alaska era que encontraron petróleo, y tuvieron este flujo de actividad económica e ingresos fiscales que resultaron de eso", dijo Davis. "Misuri no ha encontrado petróleo."

Una reducción de impuestos en Kansas en 2012 que redujo los impuestos sobre la renta para particulares y los eliminó para algunos tipos de empresas, creó un gran agujero presupuestario, lo que llevó a los legisladores allí a derogar en gran medida los recortes cinco años después.

Tsapelas, del Show-Me Institute, dijo que la eliminación del impuesto sobre la renta en Misuri no ocurriría de la noche a la mañana, sino que se asemejaría más a las recientes reducciones del impuesto sobre la renta en el estado: implementadas gradualmente y vinculadas a objetivos de ingresos que protegerían al estado de enormes carencias presupuestarias.

"No es tan pesimismo como a algunos les preocupa", dijo Tsapeles.

Pero Ortbals, la defensora de la sanidad, dijo que demasiados habitantes de Missouri ya están retrasando la atención médica por los costes.

"Quiero un Missouri donde los jóvenes puedan permitirse quedarse, donde las familias puedan crecer, donde las enfermedades crónicas no se conviertan en ruina financiera", dijo Ortbals.

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre los costes sanitarios en EE. UU.

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