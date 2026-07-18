Encuesta: Muchos estadounidenses mayores desconocen la línea de ayuda 988 para suicidios

VIERNES, 17 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Desde su creación hace cuatro años, la Línea de Vida 988 Suicide & Crisis ha proporcionado a millones de estadounidenses una red de seguridad crítica durante emergencias de salud mental.

El servicio ofrece asesoramiento gratuito en salud mental, a cualquier hora, día o noche : por llamada, mensaje de texto o chat.

Pero nuevas investigaciones sugieren que este recurso no está llegando a quienes tienen 50 años o más.

La Encuesta Nacional sobre el Envejecimiento Saludable informó que el 31% de los adultos mayores de 50 años desconocen en absoluto la existencia de líneas de crisis de salud mental.

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Aún más preocupante, el 69% de los encuestados nunca había oído hablar del servicio 988.

Estas brechas de concienciación son alarmantes, dado que las tasas de suicidio en personas mayores de 50 años son mayores que entre adolescentes y adultos jóvenes.

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Ciertos grupos demográficos están en una desventaja aún mayor. La encuesta reveló que casi la mitad de los adultos hispanos mayores de 50 años desconocen ninguna línea de ayuda de salud mental. La línea de vida 988 está disponible en español e inglés.

La encuesta también encontró que los hombres tienen mucha menos probabilidad que las mujeres de expresar comodidad al pedir ayuda de esta manera.

"Los hombres en general tienen casi cuatro veces la tasa de muertes por suicidio que las mujeres, y la tasa de suicidio entre adultos hispanos ha aumentado en los últimos años", dijo Mark Ilgen, profesor de psiquiatría en la Universidad de Michigan e investigador en salud mental.

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"Una mejor conciencia sobre qué esperar al contactar con una línea de crisis podría ser clave para aumentar el uso de estos servicios y podría reducir el número de suicidios en este grupo de edad", añadió en un comunicado de prensa.

Entre los encuestados que habían oído hablar de la línea 988, el 4% contactó con el servicio; la mitad de ellos se había acercado para pedir ayuda para sí mismos, y la otra mitad decía que era para ayudar a otra persona.

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La privacidad sigue siendo una barrera importante para muchas personas mayores.

Casi la mitad de los encuestados expresó preocupación por contactar con el 988, y el 26% cita la privacidad como su principal problema. Aunque el servicio es confidencial, el 40% de los participantes sugirió que la posibilidad de permanecer en el anonimato les haría mucho más propensos a utilizar el recurso.

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La 988 Suicide & Crisis Lifeline también ofrece apoyo para personas sordas o con discapacidad auditiva. También puede conectar a los veteranos con consejeros especializados.

Para mejorar los resultados, los expertos están pidiendo a médicos de atención primaria, líderes espirituales y familiares que desempeñen un papel más activo en el intercambio de información sobre los servicios disponibles en crisis.

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"Quienes cuidamos de personas mayores de 50 años en cualquier capacidad deberíamos buscar oportunidades para compartir información sobre el 988 y otros servicios de crisis, porque cualquiera puede tener una crisis de salud mental, o encontrarse con un amigo o familiar que la esté viviendo", dijo el director de encuestas, el Dr. Jeffrey Kullgren, profesor asociado de medicina interna en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan y médico de atención primaria en el Sistema de Salud VA Ann Arbor.

La encuesta fue realizada por NORC en la Universidad de Chicago para el Instituto de Política e Innovación en Salud de la Universidad de Michigan. Los resultados se basan en una muestra de 2.379 adultos estadounidenses de entre 50 y 95 años, encuestados en septiembre de 2025, tanto en línea como por teléfono. El margen de error es de más o menos 1 a 3 puntos porcentuales.

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Más información

Visita la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental para consultar la lista completa de recursos de apoyo en salud mental.

FUENTE: Universidad de Michigan, Encuesta Nacional sobre Envejecimiento Saludable, 13 de julio de 2026