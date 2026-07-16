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¿Están los microplásticos relacionados con un mayor riesgo de infarto?

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MIÉRCOLES, 15 de julio de 2026 (HealthDay News) -- En comparación con pacientes más sanos, las personas que sufren infartos tienden a tener concentraciones más altas de microplásticos en la sangre, según ha revelado un pequeño estudio nuevo.

En otros estudios, las diminutas partículas plásticas -- omnipresentes en entornos modernos -- se han detectado en órganos y tejidos de todo el cuerpo, según los investigadores en notas de fondo.

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"Sin embargo, se sabía muy poco sobre si estas partículas están presentes en la circulación coronaria --la sangre que fluye a través de las arterias que suministran el corazón-- o si exposiciones ambientales como el tabaquismo y la contaminación del aire podrían influir en su presencia", señaló el autor principal del estudio, el Dr. Pasquale Paolisso, del Hospital Sant'Andrea de la Universidad Sapienza de Roma.

Su equipo tomó muestras de sangre de vasos que abastecían el corazón de 61 pacientes. Algunos pacientes habían sufrido un infarto, otros tenían enfermedad cardíaca crónica pero sin infarto, y algunos tenían arterias sanas.

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Se encontraron microplásticos transmitidos por la sangre y nanoplásticos (incluso más pequeños) en el 84 % de los pacientes que habían sufrido un infarto, en comparación con el 40 % de los que tenían enfermedad cardíaca pero sin infarto y el 32 % de los que tenían circulación sana, según informó el equipo.

Ciertos factores parecen aumentar el riesgo de niveles más altos de microplásticos en la sangre, según el equipo de Paolisso. Las personas que fumaban tenían seis veces más probabilidades de llevar niveles altos, al igual que las personas que estaban habitualmente expuestas a altos niveles de contaminación del aire.

Cada paciente que fumaba y respiraba aire sucio regularmente mostraba niveles elevados de microplásticos en la sangre, según mostró el estudio, en comparación con solo el 12,5% de los que no tenían ninguno de esos factores de riesgo.

El autor principal del estudio , el Dr. Emanuele Barbato, también de la Universidad de Sapienza, afirmó que los hallazgos "no demuestran que los microplásticos causen infartos, pero sí revelan una fuerte asociación entre exposiciones ambientales, microplásticos en la sangre y enfermedades cardiovasculares."

Los resultados se publicaron el 15 de julio en la European Heart Journal.

En un comunicado de prensa de la revista, Barbato dijo que "en nuestro estudio, la historia del tabaquismo estuvo fuertemente vinculada a los microplásticos en la sangre. Nuestros hallazgos sugieren que fumar podría facilitar que los microplásticos y nanoplásticos entren en el torrente sanguíneo a través de los pulmones. La contaminación del aire puede actuar de manera similar."

En un editorial de la revista, expertos liderados por Andreas Daiber, de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, Alemania, afirmaron que los nanoplásticos y microplásticos están surgiendo como posibles amenazas para la salud.

"La evidencia sugiere que la contaminación por plásticos puede representar un factor de riesgo cardiovascular previamente subestimado", escribieron los editorialistas.

Dijeron que, aunque el pequeño tamaño de la muestra del estudio italiano es un problema, "estos hallazgos representan evidencia clínica temprana de que partículas plásticas pueden estar asociadas a eventos cardiovasculares agudos", como el infarto.

Más información

Infórmate más sobre microplásticos en la Universidad de Yale.

FUENTE: European Heart Journal, comunicado de prensa, 15 de julio de 2026

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