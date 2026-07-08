Vacaciones de julio: cómo fijar horarios regulares limita el acceso a ultraprocesados

La rutina alimentaria, representada en una mesa hogareña con platos sencillos, contribuye a que los niños mantengan hábitos saludables en vacaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacaciones de julio no tiene por qué ser sinónimo de desorden total en la mesa. Para muchas familias, el receso cambia horarios, multiplica salidas y suma picoteos, pero también puede ser una oportunidad para sostener una alimentación saludable con menos estrés y más planificación. El objetivo no es “comer perfecto”, sino mantener un marco estable: horarios, hidratación, variedad y porciones acordes a la edad.

En ese equilibrio, la nutrición infantil no se separa de lo que pasa en casa: cuando se desarma la rutina, suele aumentar el consumo de ultraprocesados, bebidas azucaradas y snacks de alta densidad calórica. A la vez, el verano o el invierno con salidas y viajes tiende a desplazar comidas principales por “algo rápido”. La clave es anticiparse: tener opciones simples disponibles y sostener reglas claras que los chicos entiendan y puedan repetir.

PUBLICIDAD

Rutina sin rigidez: cómo ordenar horarios, colaciones y bebidas durante el receso

Desayunar, almorzar, merendar y cenar en familia, aun con horarios flexibles, sostiene una rutina que limita el acceso a productos ultraprocesados en vacaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer punto es proteger la estructura diaria sin convertirla en un régimen. Mantener un patrón de desayuno, almuerzo, merienda y cena —aunque sea con horarios un poco más flexibles— ayuda a que los niños no lleguen a las comidas con hambre excesiva, lo que suele disparar elecciones impulsivas. En esa línea, la American Academy of Pediatrics insiste en que fijar horarios regulares de comidas y colaciones es una herramienta concreta para sostener hábitos, especialmente cuando el entorno se vuelve más caótico.

En vacaciones también suele cambiar lo que se bebe. Un error frecuente es que la hidratación quede librada a la sed, mientras suben las bebidas saborizadas. La recomendación práctica es que el “default” sea agua y que las opciones dulces no ocupen el centro del día. La American Academy of Pediatrics remarca, además, la importancia de limitar el consumo de bebidas con azúcar y de priorizar agua y otras alternativas simples en el hogar.

PUBLICIDAD

Otra estrategia es redefinir la colación: no como un “premio” ni como algo permanente en la mano, sino como un puente real entre comidas. Cuando la merienda existe y está planificada, baja la necesidad de picoteo. Para que funcione, conviene que la colación tenga al menos uno de estos pilares: fibra, proteína o grasas saludables. Ejemplos simples (sin caer en recetas complejas): fruta entera, yogur natural, frutos secos en porción pequeña (si la edad lo permite), o un sándwich chico en pan integral. En vacaciones, esa previsión es más importante que la creatividad: si hay opciones listas, la probabilidad de sostener la rutina sube.

Qué priorizar en casa y qué negociar afuera: la “regla del entorno” para comer mejor sin peleas

La imagen muestra una mesa familiar con alimentos naturales y agua, reflejando la importancia de estructurar las comidas principales durante el receso escolar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación saludable infantil no se sostiene solo con indicaciones: se sostiene con el entorno. La regla es simple: lo que está disponible en casa es lo que se come con más frecuencia. En ese sentido, los lineamientos de CDC sobre nutrición infantil y lactancia coinciden en un punto de base que se puede trasladar al receso: la alimentación tiene mejores resultados cuando se organiza con previsión, se cuida la calidad de los alimentos y se evitan decisiones al límite del hambre. En hogares con niños pequeños —y especialmente si hay bebés o lactancia en curso—, la constancia y la seguridad alimentaria son parte del cuidado.

PUBLICIDAD

En vacaciones, además, aparece el desafío de “lo social”: cumpleaños, salidas, cine, helados. La solución realista suele ser una estrategia de negociación: no prohibir todo, pero elegir qué cosas se consumen y con qué frecuencia. Acá sirve una regla de tres capas:

1) Base diaria (lo no negociable): agua, frutas y verduras disponibles, una fuente de proteína en las comidas principales, y al menos un alimento rico en fibra al día.

PUBLICIDAD

2) Flexibilidad planificada (lo posible): algún gusto puntual, sin convertirlo en hábito automático.

3) Límites claros (lo que se evita por sistema): snacks permanentes, bebidas azucaradas como hidratación y comidas “de paso” que reemplazan siempre a las principales.

PUBLICIDAD

La tercera capa también se relaciona con seguridad. El CDC advierte en sus materiales de alimentación infantil sobre la importancia de prácticas seguras y de evitar riesgos asociados a alimentos o bebidas inapropiados para determinadas edades. Aunque el enlace que compartiste está en su sección de lactancia, el enfoque general del organismo es consistente: higiene, seguridad y elecciones adecuadas para cada etapa.

Para bajar fricciones, también ayuda “armar decisiones” en vez de discutirlas. Por ejemplo, ofrecer dos opciones saludables: “¿querés yogur con fruta o tostada con palta?” en lugar de abrir el abanico a cualquier cosa. Esto mantiene el control del adulto sin imponer un único camino, y les da a los chicos sensación de autonomía.

PUBLICIDAD