Economía

ANSES: cuándo cobro en julio 2026 si mi DNI termina en 1

El organismo detalló las fechas de acreditación y los valores actualizados con una suba del 2,15% por la inflación de mayo, además de refuerzos extraordinarios para varios beneficios y prestaciones

Guardar
Google icon
Fachadas ANSES
ANSES fijó para el 8 de julio de 2026 el cobro de jubilaciones y pensiones mínimas con DNI terminado en 1, con un total de $481.989,33 entre haber y bono

En julio de 2026, Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma de pagos para jubilados, beneficiarios de asignaciones y quienes perciben prestaciones sociales. Las fechas y los montos varían según cada beneficio y la terminación del documento, lo que permite a los titulares organizar sus cobros con anticipación. Para quienes tienen DNI terminado en 1, el organismo dispuso fechas precisas y montos actualizados con un incremento del 2,15%, además de bonos extraordinarios en varios casos.

El aumento de julio se basa en la inflación de mayo y está destinado a todos los haberes y asignaciones. También se otorgan bonos especiales para los haberes mínimos, lo que impacta en el ingreso final de muchos beneficiarios.

PUBLICIDAD

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Las personas jubiladas y pensionadas con DNI terminado en 1 y que perciben un haber mínimo, cobrarán el 8 de julio de 2026. El monto base es de $411.989,33. Además, quienes reciben este haber acceden automáticamente a un bono extraordinario de $70.000, alcanzando un total de $481.989,33 para el mes.

Esta categoría concentra a buena parte de los beneficiarios del sistema previsional nacional. El pago se acredita en la cuenta bancaria habitual y no requiere trámite adicional para acceder al bono.

PUBLICIDAD

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Quienes cobran una jubilación o pensión superior al haber mínimo y tienen DNI terminado en 1 también acceden al aumento del 2,15%. Para este grupo, la fecha de cobro es el 23 de julio de 2026. El monto final depende del haber habitual, al que se le aplica el incremento correspondiente, más un bono proporcional hasta alcanzar los $481.989,32.

Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo con DNI terminado en 1 se cobran el 23 de julio en ANSES, con aumento del 2,15% y bono proporcional hasta $481.989,32 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este pago garantiza que ningún beneficiario quede por debajo del piso establecido, incluso si su haber supera el mínimo, ya que el bono se ajusta para complementar el ingreso.

Pensiones No Contributivas (PNC)

El próximo miércoles 8 de julio se realizará el pago unificado para los titulares de Pensiones No Contributivas cuyos DNI finalicen en 0, 1, 2 y 3.

Para este mes, los haberes incluyen un bono extraordinario de $70.000. De esta manera, los titulares de Pensiones por Invalidez y por Vejez percibirán un total de $358.392,53 ($288.392,53 de haber más el bono). Por su parte, las beneficiarias de la Pensión para Madres de 7 Hijos cobrarán un total de $481.989,33 (equivalente a la jubilación mínima más el bono). Quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán $399.591,46.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Las personas que reciben la AUH o la Asignación Familiar por Hijo y tienen DNI terminado en 1 cobrarán el 8 de julio de 2026. El monto de la AUH es de $148.049 por hijo. Si el hijo tiene discapacidad, el monto asciende a $482.062.

Para las Asignaciones Familiares por Hijo del primer rango de ingresos, el pago es de $74.033 por hijo, en la misma fecha para la terminación de documento 1.

En una oficina de ANSES, varias personas mayores sentadas en sillas de espera y otras de pie interactúan con empleados detrás de un mostrador. Hay carteles informativos en las paredes.
Las Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 1 integran el pago unificado del 8 de julio y reciben montos con bono extraordinario de $70.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 1 cobrarán el 14 de julio de 2026. El monto total es de 148.049 pesos. El pago mensual en mano corresponde al 80% de esa suma, es decir, 118.380,45 pesos. El 20% restante se abona tras acreditar los controles sanitarios exigidos.

Esta prestación está destinada a mujeres embarazadas que no cuentan con obra social ni otros ingresos formales.

Asignación por Prenatal

Las titulares de la Asignación por Prenatal con DNI terminado en 1 cobrarán el 14 de julio de 2026. El monto varía según el ingreso familiar:

  • Para ingresos hasta 1.146.199 pesos74.033 pesos
  • Entre 1.146.199 y 1.681.012 pesos49.940 pesos
  • Entre 1.681.012 y 1.940.783 pesos30.206 pesos
  • Entre 1.940.783 y 6.069.688 pesos15.586 pesos

El pago se realiza en la cuenta habitual y corresponde a la situación socioeconómica declarada.

Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Maternidad con DNI terminado en 1 recibirán el pago entre el 14 de julio y el 11 de agosto de 2026. El monto corresponde al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia, según su régimen y antigüedad.

No se especifica una suma fija, ya que depende del ingreso habitual de cada titular.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Quienes acceden a Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción y tienen DNI terminado en 1 cobrarán entre el 13 de julio y el 11 de agosto de 2026. Los montos son:

  • Nacimiento: 86.295 pesos
  • Adopción: 515.930 pesos
  • Matrimonio: 129.209 pesos

El pago se acredita en la cuenta informada al momento de solicitar el beneficio y no depende de la terminación del documento para la fecha de cobro.

La Asignación por Prenatal con DNI terminado en 1 se cobra el 14 de julio y el monto de ANSES varía según el ingreso familiar entre $15.586 y $74.033 (REUTERS/Agustin Marcarian)
La Asignación por Prenatal con DNI terminado en 1 se cobra el 14 de julio y el monto de ANSES varía según el ingreso familiar entre $15.586 y $74.033 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares para titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 1 se pagan entre el 8 de julio y el 11 de agosto de 2026. Los montos son los mismos que los de las asignaciones familiares para el resto de los beneficiarios, de acuerdo a la situación y tipo de asignación solicitada.

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminado en 1 cobrarán el 22 de julio de 2026. El monto depende del salario promedio y los meses aportados durante la relación laboral, según el régimen vigente.

Temas Relacionados

AnsesCalendario 2026JubiladosJubilacionesAUHAsignación Universal por HijoPlanes socialesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un ex secretario de energía habló sobre la falta de gas por el frío: “El sector residencial está garantizado”

La demanda de gas natural y el impacto en el suministro industrial fueron ejes de la entrevista con el funcionario, que analizó la infraestructura energética y el futuro de la exportación

Un ex secretario de energía habló sobre la falta de gas por el frío: “El sector residencial está garantizado”

La IA industrial ya no es el futuro: es el nuevo estándar

En la Hannover Messe de abril, el enfoque pasó de los modelos a la aplicación en máquinas, líneas y activos críticos, con gemelos digitales y asistentes generativos orientados a escalar resultados operativos

La IA industrial ya no es el futuro: es el nuevo estándar

Seguridad jurídica e inteligencia artificial: cómo la Argentina puede atraer inversión de calidad

El texto de León XIV, fechado en Roma el 15 de mayo de 2026, reabrió la discusión sobre cómo fijar instrumentos normativos que protejan a la persona humana en la economía digital

Seguridad jurídica e inteligencia artificial: cómo la Argentina puede atraer inversión de calidad

Beneficios de Anses en julio 2026: cuáles son los descuentos en supermercados para jubilados y pensionados

El esquema combina reintegros fijos en cadenas de cercanía con beneficios adicionales que dependen de la entidad financiera donde se acredite el haber previsional

Beneficios de Anses en julio 2026: cuáles son los descuentos en supermercados para jubilados y pensionados

Cuáles son los cinco jugadores de la Selección Argentina que valen más que el plantel completo de Cabo Verde

Ambas selecciones se cruzarán en los 16avos de final del Mundial 2026 con una enorme brecha en el valor de sus futbolistas. Quiénes son los mejor cotizados de cada equipo

Cuáles son los cinco jugadores de la Selección Argentina que valen más que el plantel completo de Cabo Verde

DEPORTES

Antes de la clasificación a la Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre de Gran Bretaña de la F1 en Silverstone

Antes de la clasificación a la Sprint, Franco Colapinto terminó 11° en la única práctica libre de Gran Bretaña de la F1 en Silverstone

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“Es nuestra luz en el Mundial”: el conmovedor homenaje de Cristiano Ronaldo y Portugal a Diogo Jota tras eliminar a Croacia en el Mundial

Australia-Egipto, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Continúa la crisis en Alemania: anunciaron la salida de Nagelsmann y buscarán sacar del retiro a un DT para reemplazarlo

TELESHOW

Abel Pintos destacó la versión cumbiera de Suave de Gabriel Lobo: “El fantasma de Luis Miguel encontró la forma de colarse”

Abel Pintos destacó la versión cumbiera de Suave de Gabriel Lobo: “El fantasma de Luis Miguel encontró la forma de colarse”

Pincoya se mostró entre lágrimas y reclamos: El impacto de la visita familiar en Gran Hermano

Murió la actriz Susana Freyre en Brasil a los 97 años, seis décadas de cine, teatro y televisión

El contraataque de Mauro Icardi a Yanina Latorre: “Una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años”

Mónica Ayos y Diego Olivera visitaron a Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: “La mejor pareja de actores argentinos”

INFOBAE AMÉRICA

Ciberacoso, acecho y chantaje con material íntimo: cómo están tipificadas estas conductas en Centroamérica y el Caribe

Ciberacoso, acecho y chantaje con material íntimo: cómo están tipificadas estas conductas en Centroamérica y el Caribe

El dengue no cede en Panamá: la tasa de casos alcanza su nivel más alto de 2026

La historia del Monte Erebus, el volcán que esparce cristales de oro en la Antártida

Estados Unidos expresó su “respaldo inquebrantable” a la democracia de Bolivia

Al menos cinco muertos en ataques rusos contra la región ucraniana de Sumi