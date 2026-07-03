ANSES: cuándo cobro en julio 2026 si mi DNI termina en 1

ANSES fijó para el 8 de julio de 2026 el cobro de jubilaciones y pensiones mínimas con DNI terminado en 1, con un total de $481.989,33 entre haber y bono

En julio de 2026, Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma de pagos para jubilados, beneficiarios de asignaciones y quienes perciben prestaciones sociales. Las fechas y los montos varían según cada beneficio y la terminación del documento, lo que permite a los titulares organizar sus cobros con anticipación. Para quienes tienen DNI terminado en 1, el organismo dispuso fechas precisas y montos actualizados con un incremento del 2,15%, además de bonos extraordinarios en varios casos.

El aumento de julio se basa en la inflación de mayo y está destinado a todos los haberes y asignaciones. También se otorgan bonos especiales para los haberes mínimos, lo que impacta en el ingreso final de muchos beneficiarios.

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Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Las personas jubiladas y pensionadas con DNI terminado en 1 y que perciben un haber mínimo, cobrarán el 8 de julio de 2026. El monto base es de $411.989,33. Además, quienes reciben este haber acceden automáticamente a un bono extraordinario de $70.000, alcanzando un total de $481.989,33 para el mes.

Esta categoría concentra a buena parte de los beneficiarios del sistema previsional nacional. El pago se acredita en la cuenta bancaria habitual y no requiere trámite adicional para acceder al bono.

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Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Quienes cobran una jubilación o pensión superior al haber mínimo y tienen DNI terminado en 1 también acceden al aumento del 2,15%. Para este grupo, la fecha de cobro es el 23 de julio de 2026. El monto final depende del haber habitual, al que se le aplica el incremento correspondiente, más un bono proporcional hasta alcanzar los $481.989,32.

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo con DNI terminado en 1 se cobran el 23 de julio en ANSES, con aumento del 2,15% y bono proporcional hasta $481.989,32 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este pago garantiza que ningún beneficiario quede por debajo del piso establecido, incluso si su haber supera el mínimo, ya que el bono se ajusta para complementar el ingreso.

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Pensiones No Contributivas (PNC)

El próximo miércoles 8 de julio se realizará el pago unificado para los titulares de Pensiones No Contributivas cuyos DNI finalicen en 0, 1, 2 y 3.

Para este mes, los haberes incluyen un bono extraordinario de $70.000. De esta manera, los titulares de Pensiones por Invalidez y por Vejez percibirán un total de $358.392,53 ($288.392,53 de haber más el bono). Por su parte, las beneficiarias de la Pensión para Madres de 7 Hijos cobrarán un total de $481.989,33 (equivalente a la jubilación mínima más el bono). Quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán $399.591,46.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Las personas que reciben la AUH o la Asignación Familiar por Hijo y tienen DNI terminado en 1 cobrarán el 8 de julio de 2026. El monto de la AUH es de $148.049 por hijo. Si el hijo tiene discapacidad, el monto asciende a $482.062.

Para las Asignaciones Familiares por Hijo del primer rango de ingresos, el pago es de $74.033 por hijo, en la misma fecha para la terminación de documento 1.

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Las Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 1 integran el pago unificado del 8 de julio y reciben montos con bono extraordinario de $70.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 1 cobrarán el 14 de julio de 2026. El monto total es de 148.049 pesos. El pago mensual en mano corresponde al 80% de esa suma, es decir, 118.380,45 pesos. El 20% restante se abona tras acreditar los controles sanitarios exigidos.

Esta prestación está destinada a mujeres embarazadas que no cuentan con obra social ni otros ingresos formales.

Asignación por Prenatal

Las titulares de la Asignación por Prenatal con DNI terminado en 1 cobrarán el 14 de julio de 2026. El monto varía según el ingreso familiar:

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Para ingresos hasta 1.146.199 pesos : 74.033 pesos

Entre 1.146.199 y 1.681.012 pesos : 49.940 pesos

Entre 1.681.012 y 1.940.783 pesos : 30.206 pesos

Entre 1.940.783 y 6.069.688 pesos: 15.586 pesos

El pago se realiza en la cuenta habitual y corresponde a la situación socioeconómica declarada.

Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Maternidad con DNI terminado en 1 recibirán el pago entre el 14 de julio y el 11 de agosto de 2026. El monto corresponde al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia, según su régimen y antigüedad.

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No se especifica una suma fija, ya que depende del ingreso habitual de cada titular.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Quienes acceden a Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción y tienen DNI terminado en 1 cobrarán entre el 13 de julio y el 11 de agosto de 2026. Los montos son:

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Nacimiento: 86.295 pesos

Adopción: 515.930 pesos

Matrimonio: 129.209 pesos

El pago se acredita en la cuenta informada al momento de solicitar el beneficio y no depende de la terminación del documento para la fecha de cobro.

La Asignación por Prenatal con DNI terminado en 1 se cobra el 14 de julio y el monto de ANSES varía según el ingreso familiar entre $15.586 y $74.033 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares para titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 1 se pagan entre el 8 de julio y el 11 de agosto de 2026. Los montos son los mismos que los de las asignaciones familiares para el resto de los beneficiarios, de acuerdo a la situación y tipo de asignación solicitada.

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminado en 1 cobrarán el 22 de julio de 2026. El monto depende del salario promedio y los meses aportados durante la relación laboral, según el régimen vigente.