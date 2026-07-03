De desconocidos al sueño imposible: los nombres que Cabo Verde convirtió en héroes antes de desafiar a Messi

Pedro Brito, Vozinha y Roberto Lopes

Hace apenas unas semanas, fuera del continente africano, casi nadie sabía quiénes eran. No protagonizaban portadas, no jugaban en las grandes ligas europeas ni acumulaban millones de seguidores. Sin embargo, el Mundial tiene esa capacidad única de cambiar destinos.

Hoy, mientras el planeta espera el cruce entre la Argentina de Lionel Messi, vigente campeona del mundo, y la sorprendente Cabo Verde por un lugar entre los ocho mejores, hay tres historias que explican por qué el fútbol sigue siendo el territorio donde los imposibles encuentran una oportunidad: la del entrenador Pedro Brito Bubista, la del arquero Vozinha y la del defensor Roberto Pico Lopes.

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<i>Bubista</i>, el alumno de Bielsa que cambió la historia de un país

Cuando Pedro Brito nació en Praia nadie imaginaba que terminaría escribiendo el capítulo más importante del fútbol caboverdiano. Conocido desde siempre como Bubista, primero construyó una carrera como mediocampista de la selección nacional y luego inició un recorrido silencioso como entrenador. Durante años dirigió equipos locales hasta que asumió el desafío más complejo: transformar a Cabo Verde en un seleccionado competitivo.

Su gran inspiración llegó lejos de África. Bubista estudió con admiración el trabajo de Marcelo Bielsa y adoptó muchas de sus ideas: la intensidad para recuperar la pelota, la presión alta y la convicción de que un equipo pequeño también puede jugar de igual a igual contra cualquiera.

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Con recursos limitados y un plantel repartido por distintas ligas del mundo, fue moldeando una identidad reconocible. Apostó por jugadores de la diáspora caboverdiana, convenció a futbolistas nacidos en otros países para representar la tierra de sus familias y construyó un grupo con fuerte sentido de pertenencia.

El premio fue histórico: la primera clasificación mundialista de Cabo Verde. En el torneo sorprendió desde el debut, compitiendo sin complejos frente a rivales de mayor jerarquía. Su equipo eliminó pronósticos, llegó a 16avos y ahora intentará escribir una página todavía más grande frente al campeón del mundo.

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Vozinha, portero de Cabo Verde, una de las revelaciones de la fase de grupos del Mundial 2026. EFE/EPA/SAM WASSON

Vozinha, el arquero que pasó de las burlas a convertirse en un fenómeno mundial

Durante muchos años, Vozinha fue un nombre conocido únicamente para quienes seguían el fútbol africano.

Su verdadero nombre es Josimar Dias, pero desde chico todos comenzaron a llamarlo “Vozinha”, un apodo que inicialmente surgió entre bromas y que con el tiempo terminó convirtiéndose en una marca registrada.

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Lejos de avergonzarse, decidió apropiarse de ese sobrenombre y hacerlo parte de su identidad futbolística.

Construyó casi toda su carrera en clubes modestos, especialmente en Portugal, muy lejos del glamour de las grandes ligas. Mientras otros soñaban con la élite europea, él encontraba estabilidad en categorías menores sin abandonar nunca el objetivo de defender el arco de su país.

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El Mundial cambió todo. En el debut contra España protagonizó una actuación extraordinaria que sostuvo a Cabo Verde durante gran parte del encuentro. Sus atajadas comenzaron a viralizarse y millones de personas descubrieron a un arquero que hasta entonces era prácticamente un desconocido.

La exposición fue inmediata. Sus redes sociales explotaron de seguidores, los videos de sus intervenciones recorrieron el planeta y pasó de ser un futbolista anónimo a convertirse en una celebridad digital. Ahora tendrá enfrente otro examen gigantesco: intentar detener a Lionel Messi.

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Pico Lopes, uno de los héroes de Cabo Verde en la primera fase del Mundial (Foto REUTERS/Phil Noble)

<i>Pico </i>Lopes, el futbolista que creyó que la convocatoria era un spam

Si alguna historia demuestra que el fútbol todavía puede sorprender, es la de Roberto Pico Lopes. Nacido y criado en Irlanda, hijo de inmigrantes caboverdianos, jamás imaginó que terminaría jugando un Mundial con la selección de sus raíces.

Todo comenzó con un mensaje recibido por LinkedIn. Al principio pensó que era una estafa o un intento de spam. ¿Cómo podía una selección nacional contactar futbolistas por una red social utilizada para buscar trabajo? Pero el mensaje era real.

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La Federación de Cabo Verde había iniciado una búsqueda mundial de jugadores con ascendencia caboverdiana y encontró en Lopes el perfil ideal para reforzar al seleccionado. Aceptó la convocatoria, conoció a muchos de sus compañeros recién en la concentración y terminó convirtiéndose en una pieza importante del equipo de Bubista.

Su carrera siempre transcurrió lejos de las grandes vidrieras internacionales. Sin embargo, encontró en la selección el escenario que nunca había tenido a nivel de clubes.

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En este Mundial confirmó esa apuesta. Su solidez defensiva fue clave para que Cabo Verde avanzara de ronda y ahora tendrá una misión que parecía impensada cuando abrió aquel mensaje en LinkedIn: marcar a Lionel Messi en el partido más importante de la historia de su país.

Pedro Brito Bubista, el entrenador de Cabo Verde (Foto REUTERS/Annegret Hilse)

El Mundial que fabrica héroes inesperados

Mientras Argentina llegó a Estados Unidos con la presión y el prestigio de defender el título conseguido en Qatar, Cabo Verde apareció como uno de esos equipos destinados, en teoría, a disfrutar la experiencia.

La realidad fue completamente distinta.

Bubista construyó un equipo competitivo, Vozinha se transformó en una de las figuras del torneo y Pico Lopes pasó de responder un mensaje en LinkedIn a preparar el partido más trascendente de su vida.

Hasta hace un mes, sus nombres apenas circulaban entre especialistas. Hoy ocupan portadas, multiplican seguidores y representan la gran revelación del Mundial.

El próximo desafío parece desproporcionado: enfrente estará Messi, el campeón defensor y una de las mejores selecciones del planeta.