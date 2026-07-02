Salud

Se aproxima un domo de calor: consejos para mantenerse seguro durante las temperaturas extremas

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MIÉRCOLES, 1 DE JULIO DE 2026 (HealthDay News) -- Se espera que una cálida de calor abrade la mayor parte de Estados Unidos durante el fin de semana del 4 de julio, llevando las temperaturas a altos, dobles e incluso tres dígitos en las regiones central y oriental del país.

Ante estas condiciones tan duras, los expertos están ofreciendo formas de protegerse contra golpes de calor y otras formas de enfermedades relacionadas con el calor.

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"Ser consciente del mayor riesgo y tomar estas medidas preventivas puede ayudar a evitar que la diversión veraniega se convierta en una visita a urgencias", dijo el Dr. Jed Zeigler en un comunicado de prensa. Es director médico del departamento de urgencias del Penn State Health Holy Spirit Medical Center en Camp Hill, Pensilvania.

Zeigler recomienda que la gente:

Mantente hidratado antes y durante el tiempo al aire libre. Bebe agua con frecuencia para ayudar a mantener el sistema natural de refrigeración de tu cuerpo, no solo cuando tengas sed. Permanece en casa durante las horas más calurosas del día. Busca aire acondicionado o intenta quedarte cerca de un ventilador o a la sombra. No realices tareas extenuantes al aire libre hasta que bajen las temperaturas. Vístete bien. Lleva ropa holgada hecha de tejidos ligeros y transpirables que permitan que el calor escape más fácilmente. Deja el alcohol. El alcohol interfiere con la capacidad del cuerpo para regular la temperatura. También puede afectar el juicio, dificultando reconocer los primeros síntomas del golpe de calor. Estate atento a quienes son más vulnerables a las enfermedades por calor. Asegúrate de que los niños tomen descansos frecuentes para beber agua y evita juegos intensos durante el calor extremo, y revisa cómo están los familiares mayores y vecinos.

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"Ofrece ayuda práctica, como cortar el césped o preparar comidas, para reducir su necesidad de exigirse en temperaturas peligrosas", dijo Zeigler.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la protección contra el calor extremo.

FUENTE: Penn State, comunicado de prensa, 29 de junio de 2026

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