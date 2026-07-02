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La melatonina muestra potencial como analgésico seguro y barato, concluye una reseña

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MIÉRCOLES, 1 DE JULIO DE 2026 (HealthDay News) -- El suplemento para dormir melatonina también podría ser útil en el tratamiento del dolor crónico, según una nueva revisión de evidencia.

La melatonina parece reducir el dolor crónico muscular y articular tanto como analgésicos como opioides, aspirina, Aleve (naproxeno) y paracetamol (paracetamol), informaron los investigadores el 30 de junio en la revista Pain.

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"La melatonina ya está en los hogares de la gente, es barata y sabemos que es segura", dijo el investigador principal Kangchao Wu, estudiante de doctorado en la Universidad de Sídney en Australia, en un comunicado de prensa.

"Lo emocionante es que la melatonina también puede ayudar a controlar el dolor crónico, abriendo la puerta a reducir la dependencia de medicamentos que conllevan más riesgos", dijo Wu.

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 2.000 personas que participaron en 23 ensayos clínicos controlados aleatorizados en todo el mundo.

Los participantes tenían condiciones como dolor lumbar, artritis por desgaste y fibromialgia, o se estaban recuperando de cirugías como reemplazos articulares y reparaciones de columna.

De media, la melatonina redujo el dolor hasta en 10 puntos en una escala de 0 a 100, según los resultados. Eso es una magnitud similar a la de los analgésicos ampliamente utilizados, según los investigadores.

Los investigadores descubrieron que el suplemento también mejoraba el sueño de las personas.

"Para muchos pacientes, el dolor no existe en aislamiento y está estrechamente ligado a un mal sueño", dijo Wu. "La melatonina parece actuar como objetivo de ambos, lo que la hace especialmente útil para personas que gestionan dolor crónico."

Estos resultados ponen de manifiesto el creciente potencial de la reutilización de fármacos --utilizando tratamientos existentes de nuevas maneras, según el investigador Paulo Ferreira, director del Centro de Investigación Musculoesquelética de la Universidad de Sídney.

"Estamos tomando un medicamento que ya entendemos y aplicándolo a un problema que afecta a una gran proporción de la población mundial", dijo Ferreira.

A lo largo de los ensayos, la dosis y el momento de la melatonina variaron según la condición de la persona.

Para el dolor crónico, las dosis suelen oscilar entre 3 y 10 miligramos (mg), siendo las más habituales 3 mg al día.

Para el dolor tras una operación, las dosis oscilaron entre 1 y 10 mg, siendo de 5 a 6 mg las más comunes.

Los investigadores no encontraron evidencia de una relación clara, lo que significa que no se puede deducir una dosis "mejor" a partir de los datos actuales.

Se necesitan estudios a mayor escala para confirmar y comprender mejor el potencial analgésico de la melatonina, según los investigadores.

Sin embargo, cualquiera que esté pensando en usar la melatonina como analgésico debería hablarlo con su médico, según los investigadores.

"Nuestro consejo no es que la melatonina sustituya todos los analgésicos", dijo Wu. "En su lugar, tras consultar con un médico, puede utilizarse como complemento a tratamientos existentes, especialmente para personas que también experimentan problemas de sueño."

Dijo que el nivel de alivio del dolor observado era comparable al de algunos tratamientos convencionales.

"Pero eso no significa que la melatonina deba reemplazarles", dijo Wu. "Más bien, puede ofrecer una opción adicional más segura dentro de un plan más amplio de manejo del dolor."

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre la melatonina.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Sídney, 30 de junio de 2026

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