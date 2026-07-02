Salud

Las dietas que reducen la inflamación podrían reducir el riesgo de demencia, según un estudio

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MIÉRCOLES, 1 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Una dieta rica en antiinflamatorios podría ayudar a las personas a evitar la demencia, especialmente si tienen un riesgo elevado de padecer la enfermedad de Alzheimer, según un nuevo estudio.

Las personas con marcadores sanguíneos tempranos de Alzheimer que siguieron una dieta diseñada para calmar la inflamación redujeron su riesgo de demencia hasta en un 29%, según informaron recientemente investigadores en JAMA Network Open.

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"Este estudio de cohorte de 15 años con adultos mayores encontró que una mayor adherencia a patrones alimentarios más saludables se asociaba con un menor riesgo de demencia, incluso entre participantes con patologías relacionadas con la enfermedad de Alzheimer y un riesgo neurobiológico más amplio", concluyó el equipo de investigación liderado por Anja Mrhar, investigadora de la Universidad de Liubliana en Eslovenia.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de casi 1.900 personas que participaron en un proyecto de investigación sueco sobre el envejecimiento. Los participantes tenían 60 años o más y comenzaron el proyecto sin signos de demencia entre marzo de 2001 y agosto de 2004.

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Durante 15 años de seguimiento, los participantes fueron examinados hasta seis veces, con muestras de sangre extraídas y cuestionarios dietéticos rellenados.

El equipo de investigación analizó los niveles sanguíneos de tres marcadores asociados con el Alzheimer y la demencia:

Tau, una proteína que puede formar nudos tóxicos en el cerebro de pacientes con Alzheimer Fragmentos proteicos de la cadena ligera de neurofilamentos (NfL), que se liberan de células cerebrales dañadas o moribundas Proteína Ácida Fibrilaria Glial (GFAP), una proteína producida por células que curan y protegen las neuronas del cerebro y la médula espinal

Los resultados mostraron un patrón dietético que reducía la inflamación y reducía el riesgo de demencia en un 29% entre quienes tenían niveles elevados de tau; 21% para quienes tienen niveles más altos de NfL; y el 27% entre quienes tenían niveles elevados de GFAP.

"Estos hallazgos refuerzan la importancia de estrategias dietéticas dirigidas para la prevención de la demencia no solo para la población general, sino también para personas ya en alto riesgo", concluyó el equipo de investigación.

Emily Case, dietista titulada en Northwell Health en Nueva York, revisó los hallazgos.

"Hay pruebas sólidas que respaldan que una dieta antiinflamatoria es excelente para prevenir y ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer", afirmó. "Así que estar al tanto de nuestra salud y nutrición, como hacer ejercicio y dormir lo suficiente, es realmente importante practicar cada día para optimizar nuestra salud y, con suerte, prevenir la enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de déficit cognitivo en el futuro."

Case señaló que los alimentos antiinflamatorios se presentan en dietas saludables para el corazón como DASH y la dieta mediterránea. Entre ellos:

Bayas y verduras de hoja oscura que contienen muchos antioxidantes Pescado y nueces, que contienen ácidos grasos omega-3 Alimentos ricos en fibra como cereales integrales, alubias, frutas, verduras, frutos secos y semillas Grasas saludables de aguacates, aceite de oliva y frutos secos

"La dieta puede influir mucho en tus predisposiciones genéticas", dijo Case. "¿Tenemos control total sobre lo que expresan nuestros genes? No, pero lo que sí podemos controlar es dar a nuestros genes la mejor oportunidad posible de expresar el mejor resultado posible. Y eso es con la dieta y el estilo de vida."

¿La conclusión?

"Los estudios muestran que no se puede revertirlo, pero sí que se pueden mejorar los síntomas", dijo Case sobre la demencia. "Puede que sea demasiado tarde para curar lo que ya estás experimentando, pero desde luego puedes evitar una progresión más agresiva mejorando tu dieta."

Más información

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento tiene más información sobre la dieta y la prevención de la enfermedad de Alzheimer.

FUENTES: JAMA Network Open, 25 de junio de 2026; Emily Case, dietista titulada, Northwell Health, Nueva York

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