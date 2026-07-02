¿Puede un suplemento muscular popular ayudar a tratar la depresión?

MIÉRCOLES, 1 de julio de 2026 (HealthDay News) -- ¿Podría el mismo suplemento que muchas personas toman para ganar músculo ayudar también a tratar la depresión?

Una nueva revisión publicada el 30 de junio en la revista Brain Medicine sugiere que la creatina tiene potencial, pero la evidencia aún no está del todo ahí.

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La creatina ayuda a las células a producir energía. Tu cuerpo lo produce de forma natural, pero también puedes conseguirlo a través de alimentos como carne, aves de corral y pescado, y suplementos.

Aunque es más conocido por apoyar la función muscular, también se encuentra en el cerebro, lo que ha llevado a los investigadores a estudiar su impacto en la salud mental.

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Revisaron cinco ensayos clínicos aleatorizados que involucraron a 238 personas con depresión o trastorno bipolar.

Dos estudios en personas con trastorno depresivo mayor indicaron beneficios: uno mostró que añadir creatina al antidepresivo escitalopram mejoró los síntomas. Otro demostró que el suplemento potenciaba los efectos de la terapia cognitivo-conductual.

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Otros tres ensayos, incluido uno en personas con trastorno bipolar, no mostraron ningún beneficio.

En general, la creatina se toleró bien, con efectos secundarios mayormente leves como molestias gastrointestinales.

Pero dos participantes con trastorno bipolar desarrollaron hipomanía o manía mientras tomaban el suplemento.

Los investigadores afirmaron que los resultados son prometedores para la depresión, pero no concluyentes, y añadieron que se necesitan estudios más grandes y largos antes de poder recomendar la creatina como tratamiento.

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"La señal es interesante, pero no es un veredicto", dijo el primer autor Bassam Jeryous Fares, estudiante de medicina en la Universidad de Ottawa en Canadá. "Dos pruebas apuntaban en una dirección y tres en otra. Ese no es el tipo de evidencia sobre la que se cambia la práctica clínica. Es de esas que te indican que la pregunta merece ser explorada más a fondo."

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre la creatina.

FUENTE: HealthDay TV, 1 de julio de 2026