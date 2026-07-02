Cómo el running pasó de una práctica individual a una experiencia social

El auge del running se expandió como una práctica ligada al bienestar emocional y a la construcción de vínculos sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica de correr se expandió como una actividad asociada al bienestar emocional y la construcción de vínculos. Estudios científicos recopilados por Der Spiegel analizan los efectos de los deportes de resistencia sobre la salud mental. El auge del running no solo se limita a espacios urbanos o grandes ciudades, sino que también se observa en zonas rurales y pequeñas localidades.

La facilidad de acceso y la ausencia de barreras económicas contribuyen a que personas de distintos contextos puedan iniciarse en esta práctica, generando un impacto transversal en la sociedad.

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Investigaciones recopiladas por Der Spiegel, medio alemán, sostienen que la carrera regular puede producir beneficios en el estado de ánimo comparables a los de ciertos tratamientos psicoterapéuticos o farmacológicos. Aunque el alcance de estos resultados aún se debate en la comunidad científica, la práctica generó interés en sectores especializados.

El running es una de las actividades recreativas más extendidas en distintas regiones, desde América hasta Europa y Asia. Se asocia a la capacidad de brindar alivio emocional y un sentido de pertenencia, según coinciden expertos citados por Der Spiegel. Datos recientes muestran que la motivación por correr suele estar más vinculada al bienestar psicológico que a la búsqueda de logros deportivos.

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El running ganó alcance en grandes ciudades, zonas rurales y pequeñas localidades por su facilidad de acceso y sus bajas barreras económicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El testimonio de Alexander Weber, psicólogo y docente alemán, ilustra este cambio de paradigma. Weber relató a Der Spiegel: “Muchos corredores utilizan este deporte como una forma de autoterapia, incluso para combatir la depresión”. En su experiencia personal, la carrera al aire libre generó un cambio tangible en su ánimo, al punto de motivarlo a investigar las causas detrás de esa transformación.

Además, especialistas en medicina deportiva advierten que la liberación de endorfinas y otros neurotransmisores durante la actividad física explica parte del efecto positivo en la salud mental. Estos procesos neurobiológicos, sumados a la sensación de logro y superación personal, refuerzan la percepción de bienestar que experimentan quienes practican running de manera regular.

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Qué muestran los estudios sobre las motivaciones

A fines de la década de 1970, Weber y su equipo distribuyeron más de 900 cuestionarios en eventos deportivos para comprender las motivaciones de los corredores. Los resultados señalaban que el “equilibrio mental” superaba a la condición física como motor principal, mientras la apariencia quedaba relegada detrás de la vitalidad y la autoestima, según la información recogida por Der Spiegel.

La medicina deportiva explica que las endorfinas, otros neurotransmisores y la sensación de logro refuerzan el efecto positivo del running en la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El componente social del running también cobró relevancia en los últimos años. La tendencia a correr acompañado, antes considerada poco habitual, se consolidó con la proliferación de clubes y grupos de corredores en grandes ciudades.

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En Berlín, por ejemplo, existen unos 50 colectivos organizados, entre ellos Run-N-Rave, Girl Brunch Run y Hash House Harriers, según estimaciones del medio alemán. Estas agrupaciones ofrecen un espacio para establecer lazos y, en algunos casos, se les atribuye mayor potencial para conocer pareja que a aplicaciones como Tinder.

Del alivio emocional a la experiencia colectiva

La evidencia reciente muestra que el running dejó de ser una práctica individualista: quienes salen a correr combinan la búsqueda de bienestar personal con el deseo de compartir experiencias en grupo.

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Los clubes y grupos de running consolidaron una experiencia colectiva que combina integración social, bienestar emocional y crecimiento de las carreras comunitarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios citados por Der Spiegel destacan que el bienestar emocional y la interacción social ocupan un lugar central, mientras la competencia queda en segundo plano para una porción considerable de los participantes.

Además, la accesibilidad y la simplicidad del running favorecen su popularidad. No se requiere equipamiento costoso ni instalaciones especiales, lo que permite que personas de diferentes edades y contextos sociales participen con facilidad.

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En la actualidad, distintos países registran un aumento sostenido en la cantidad de carreras comunitarias y eventos populares, reflejando el crecimiento de una comunidad global que encuentra en la actividad física una vía para el cuidado mental y la integración social.