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El filoso mensaje de Cafú para los que no eligen a Brasil como candidato a ganar el Mundial

El bicampeón del mundo con el Scratch le brindó un respaldo total al equipo de Carlo Ancelotti después de clasificar a los octavos de final

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La clasificación de Brasil al Mundial 2026 no estuvo exenta de dramatismo porque el Scratch atravesó un periodo de transición con la salida de Tite después de Qatar 2022 y los ciclos fallidos de Fernando Diniz y Dorival Júnior, pero la llegada de Carlo Ancelotti disipó varias dudas para obtener el boleto como el quinto mejor equipo de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, el pentacampeón sigue sin conformar a propios y extraños y una de las leyendas de esta selección respaldó al equipo después de eliminar a Japón para obtener el pasaje a los octavos de final de la Copa del Mundo.

El emblemático Cafú, bicampeón del mundo en 1994 y 2002, apuntó a los que dan por descartada a la Canarinha antes de tiempo: “Para quienes piensan que Brasil ya no es protagonista, Brasil sigue siendo protagonista. Sigue siendo el único país pentacampeón del mundo, está clasificado para los octavos de final, fue uno de los primeros en clasificarse, así que Brasil es un país que merece respeto. Por todo lo que ha hecho, lo que hizo en el fútbol y lo que está logrando en esta Copa”.

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El ex jugador de Palmeiras, Roma y Milan, entre otros equipos, resaltó que el combinado sudamericano “está consiguiendo sus resultados, trabaja para llegar a la final de la competencia”. “Sabemos que es difícil, pero pese a todas las dificultades, Brasil sigue siendo Brasil”, profundizó sobre la chapa y la estirpe que brinda el país más ganador en Copas del Mundo.

Cafú brindó su respaldo total a esta selección brasileña (Crédito: Reuters/Dylan Martinez)
Cafú brindó su respaldo total a esta selección brasileña (Crédito: Reuters/Dylan Martinez)

En este sentido, se mostró esperanzado de que Neymar pueda brindar su aporte en el elenco brasileño, ya que solo pudo sumar minutos en el cierre de la fase de grupos contra Escocia: “Hasta ahora no lo hemos visto porque aún no tuvo la oportunidad de jugar. Tendrá su oportunidad, es un jugador importante, un jugador de peso, sabemos que cuando entre al campo va a dar lo máximo y va a aportar al equipo. Esperamos que así sea”.

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A la hora de hablar sobre los potenciales rivales en el camino hacia la definición, Cafú se detuvo en México, que este martes eliminó a Ecuador y sorprendió con un gran rendimiento colectivo: “Es una Copa difícil, es una Copa particular... Veo a la selección mexicana en un gran momento, México juega en casa, con el apoyo de su gente, que es un factor fundamental. Es la única selección que aún no ha recibido goles en esta competencia, así que tiene una defensa muy bien organizada, un sector defensivo muy sólido y un poder ofensivo muy fuerte. Es una selección a la que hay que prestarle atención, porque puede sorprender a muchos”.

“Sería fantástico un Brasil-Argentina en una semifinal, o un México-Brasil. Todo está por jugarse. Hay que ir paso a paso, un partido a la vez. México tiene ahora su partido contra Inglaterra, Brasil tiene el suyo contra Noruega. Primero tenemos que ganar nuestro partido, y después pensar en Argentina. Primero México debe ganar el suyo, y después pensar en Brasil. Así, paso a paso, se puede mejorar y estudiar a los rivales”, analizó el hombre de 56 años. Brasileños y mexicanos podrían verse las caras en un eventual cruce de cuartos.

Carlo Ancelotti renovó su contrato como DT de Brasil hasta el próximo Mundial (Crédito: Reuters/Annegret Hilse)
Carlo Ancelotti renovó su contrato como DT de Brasil hasta el próximo Mundial (Crédito: Reuters/Annegret Hilse)

Por otro lado, habló de la presencia de Carlo Ancelotti en el banquillo del Scratch por tratarse de un entrenador italiano que rompió la hegemonía de larga data con técnicos brasileños como líderes de grupo: “Llevamos jugadores a jugar al exterior, ¿por qué no traer entrenadores también a nuestro país? Recibimos gente de todo el mundo y el fútbol es así, por eso el fútbol es bonito, porque une generaciones, une países y, más allá de eso, es un gran entrenador. Un entrenador que fue campeón en todos lados donde estuvo y que es muy respetado“.

En último orden, le dejó elogios a Lionel Messi, uno de los mejores jugadores del presente Mundial con 39 años y seis goles en tres presentaciones: “Fantástico, un jugador excepcional, un ejemplo, un jugador al que todos apoyan, al que todos quieren ver cada vez más en la cancha. Messi es fantástico”.

Brasil volverá a jugar este domingo desde las 17:00 (hora argentina) contra la Noruega de Erling Haaland en el MetLife de Nueva York-Nueva Jersey, el mismo escenario de la final a disputarse el 19 de julio próximo.

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