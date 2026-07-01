Salud

Drogas sintéticas: qué cambió en los consumos problemáticos, según una especialista en adicciones

Las cifras del último informe de la ONU encuentran un correlato en la práctica clínica. La médica psiquiatra Geraldine Peronace describió cómo la aparición de nuevas sustancias está modificando las formas de consumo y el abordaje de las adicciones

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Las cifras del último informe de la ONU encuentran un correlato en la práctica clínica. La médica psiquiatra Geraldine Peronace describió cómo la aparición de nuevas sustancias está modificando las formas de consumo y el abordaje de las adicciones

El último Informe Mundial sobre Drogas de la ONU volvió a encender las alarmas sobre el avance de las drogas sintéticas y la aparición constante de nuevas sustancias. Sin embargo, para quienes trabajan en el tratamiento de las adicciones, el dato más relevante no pasa únicamente por la sofisticación del narcotráfico, sino por los cambios que vienen registrándose desde hace años en las formas de consumo.

Esa es la lectura que hizo la médica psiquiatra e investigadora especializada en adicciones Geraldine Peronace durante su participación en Infobae a la Tarde. Para la especialista, la evolución del mercado ilegal responde, en buena medida, a una transformación de la demanda: el narcocomercio, sostuvo, “está muy atento a las necesidades de un mercado que, tristemente, pide sustancias cada vez más potentes”.

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A partir de ese diagnóstico, planteó un interrogante que, a su juicio, debería ocupar un lugar central en el debate: “¿Qué nos pasa como sociedad para buscar ese tipo de experiencias?”.

Primer plano de pastillas rosa de Tusi con un símbolo, algunas sobre una superficie reflectante oscura y otras en bolsas de plástico resellables.
El informe de la ONU alertó sobre el avance de las drogas sintéticas y la aparición constante de nuevas sustancias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aparecen drogas cada vez más potentes

Peronace recordó que hace una década, durante un congreso internacional sobre drogas sintéticas, ya se advertía que la potencia de estas sustancias crecería de manera sostenida. Con el paso de los años, dijo, aquellas proyecciones terminaron por confirmarse. En ese contexto, interpretó que la proliferación de nuevas moléculas refleja la capacidad de los laboratorios clandestinos para adaptar permanentemente su oferta y responder a las preferencias de los consumidores.

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“Si el mercado libera cientos de nuevas sustancias es porque hay un público que las consume. Esto funciona por oferta y demanda”, resumió la psiquiatra, quien consideró que ese mecanismo explica la velocidad con la que aparecen compuestos desconocidos para los sistemas sanitarios y los organismos encargados de combatir el narcotráfico.

A su entender, el desafío ya no pasa únicamente por identificar las drogas que circulan, sino por comprender un mercado ilegal que modifica constantemente las fórmulas químicas para mantenerse un paso adelante de los controles y ofrecer sustancias cada vez más potentes.

Un surtido de píldoras redondas de colores (azul, verde, rosa, amarillo) con marcas como "SKY", un cocodrilo y otros símbolos, sobre un fondo negro
La especialista vinculó los consumos problemáticos con cuadros de ansiedad y depresión, y afirmó que muchas personas usan drogas para automedicar malestares psíquicos (REUTERS)

El nuevo perfil de los consumidores

Ese cambio también se refleja en los consultorios. Lejos de la imagen tradicional asociada a las adicciones, Peronace describió un perfil integrado por personas que durante la semana mantienen una rutina laboral, académica o deportiva, pero concentran el consumo durante los espacios de ocio. “Trabajan, estudian y entrenan como cualquier otra persona. El problema aparece entre el viernes y el domingo, cuando comienza el policonsumo”, explicó.

A partir de esa experiencia clínica, sostuvo que cada vez identifica con mayor frecuencia lo que define como un “adicto de fin de semana”. Según planteó, una persona que consume únicamente los fines de semana durante varios años desarrolla igualmente una adicción, aunque no utilice sustancias de manera cotidiana. “No es el perfil que describen los libros, pero es el que vemos cada vez más seguido en la práctica clínica”, afirmó.

La especialista señaló que las llamadas drogas recreativas se integran hoy a determinados espacios de socialización, como fiestas, salidas nocturnas o encuentros que se prolongan durante horas e incluso días. En ese escenario, también ubicó el crecimiento del chemsex, una práctica que combina el consumo de sustancias con relaciones sexuales durante períodos prolongados.

Según explicó, comenzó a expandirse en Europa, inicialmente dentro de algunos sectores de la comunidad gay, y con el tiempo empezó a observarse también en otros grupos y en la Argentina.

Un adolescente con capucha está sentado de lado en una cama desordenada en una habitación con poca luz, usando un teléfono móvil que ilumina su rostro. Se ven posters y un escritorio.
Peronace advirtió que en la práctica clínica crece el perfil del consumidor que trabaja o estudia y concentra el consumo problemático los fines de semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las adicciones, más allá del consumo

Para Peronace, estos cambios no pueden analizarse de manera aislada del contexto de salud mental. A su juicio, el aumento de los cuadros de ansiedad y depresión ayuda a comprender por qué muchas personas recurren a las drogas como una forma de aliviar el malestar cotidiano.

“La enfermedad del siglo es el trastorno depresivo mayor y una parte importante de esos cuadros está asociada al consumo de sustancias”, explicó, antes de señalar que, en muchos casos, las personas “terminan automedicando sus dolencias psíquicas”.

Desde esa perspectiva, sostuvo que detrás de los consumos problemáticos suele haber conflictos mucho más profundos que el uso de una sustancia en sí. “Muchas veces alguien no está pudiendo con algo en su vida y utiliza esas sustancias como una muleta química”, afirmó. Sin embargo, aclaró que las adicciones no responden a una única causa, sino a la interacción de factores personales, familiares, sociales y psicológicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La psiquiatra señaló que el policonsumo se instala en espacios de ocio como fiestas, salidas nocturnas y encuentros que se extienden durante horas o días (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, definió a las adicciones como una enfermedad “multicausal y compleja”, que requiere abordajes integrales y, en muchos casos, también el acompañamiento del entorno familiar.

Más allá de las cifras que aporta el informe de la ONU, la especialista consideró que el principal desafío pasa por comprender que el fenómeno cambió. Hoy conviven consumidores con perfiles muy distintos a los de décadas anteriores, sustancias cuya composición se modifica de manera permanente y un mercado ilegal que evoluciona con rapidez para responder a nuevas formas de demanda.

Ese escenario, concluyó, obliga a repensar tanto las estrategias de prevención como las políticas de tratamiento frente a un problema que se vuelve cada vez más complejo.

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