“Ojos de muñeca”: cómo es la técnica que promete cambiar el color del iris, pero preocupa a los expertos por sus riesgos

Pacientes de varios países se someten a una queratopigmentación con láser que deposita pigmentos en la córnea, dura menos de una hora y promete resultados permanentes (The New York Times)

En una clínica de París, Francia, una mujer observa en un espejo el resultado de una cirugía que acaba de transformar el color de sus ojos de marrón a verde. La escena, recogida por el portal de noticias digital The New York Times, ilustra un fenómeno en auge: personas de diferentes países viajan a la capital francesa para someterse a una intervención estética que promete cambiar la mirada de manera permanente.

El procedimiento, conocido como Queratopigmentación Anular Asistida por Láser de Femtosegundo (FLAAK) y denominado popularmente como “ojos de muñeca”, fue desarrollado por el oftalmólogo francés Francis Ferrari, quien desde hace más de una década ofrece esta opción a quienes buscan modificar el color natural de sus ojos.

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La popularidad de la técnica creció gracias a la difusión en redes sociales y testimonios de pacientes satisfechos. Sin embargo, la comunidad oftalmológica internacional mantiene fuertes reservas y alerta sobre los riesgos asociados. Mientras tanto, clínicas rivales replican el método, y la demanda sigue en aumento, a pesar de advertencias y la ausencia de aprobación por parte de autoridades sanitarias como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

La cirugía que transforma la mirada

La organización emitió dos alertas sobre el método cosmético que tiñe la córnea y señaló riesgos de cicatrices, fotofobia y ceguera (The New York Times)

La intervención desarrollada por Ferrari en la clínica New Eyes Paris consiste en la inyección de pigmentos minerales en la córnea. “El color del ojo lo determina el iris, y no vamos a cambiar el color del iris. Lo que haremos es ocultar el color del iris tiñendo el espacio que hay delante de la córnea”, explicó Ferrari a una de sus pacientes, según recogió The New York Times. El procedimiento se realiza bajo anestesia local y dura menos de una hora. Una vez completada la intervención, la recuperación suele requerir solo un día.

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La clínica, ubicada en Sexto Distrito de París, recibió a más de 2500 pacientes de diversas nacionalidades. La mayoría busca pasar de tonos oscuros a claros, eligiendo entre una paleta de colores que abarca desde verde pistacho y oliva hasta azul Riviera, dorado miel y océano. El costo de la cirugía se sitúa en torno a 7000 euros (aproximadamente USD 8100), con un depósito reembolsable en caso de que el paciente no sea candidato.

Según Ferrari, el método FLAAK ofrece tres niveles de intensidad de color: suave, medio y fuerte. “El suave es muy natural, pero no se nota mucho”, detalló el médico al periódico. Muchos pacientes optan por la intensidad más alta, conscientes de que el pigmento puede perder fuerza con el tiempo. Si el resultado no es satisfactorio, es posible revertir cerca del 80% del color, aunque esto no está exento de complejidades.

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Controversia y advertencias en la comunidad médica

El especialista francés asegura que su procedimiento es comparable a una LASIK y menos riesgoso que usar lentillas (The New York Times)

El auge de lo popularmente conocido como “ojos de muñeca” generó preocupación entre especialistas. La Academia Estadounidense de Oftalmología emitió dos alertas contra este procedimiento, citando riesgos como infecciones, cicatrices en la córnea, problemas graves de visión e incluso ceguera. La técnica no cuenta con la aprobación de la FDA, y existen dudas sobre los posibles efectos a largo plazo de los pigmentos empleados.

“Creo que hay mucho temor entre los oftalmólogos, sobre todo porque no hay datos a largo plazo sobre el procedimiento en sí ni sobre los pigmentos que se utilizan”, explicó la oftalmóloga Amita Vadada en declaraciones a The New York Times. La especialista enfatizó la sensibilidad del ojo como órgano inmunológico y advirtió que “incluso una inflamación leve del ojo puede provocar cicatrices permanentes, sensibilidad a la luz y dolor”.

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Ferrari sostiene que la técnica empleada no representa un riesgo mayor que la cirugía LASIK e incluso es menos peligrosa que el uso habitual de lentes de contacto. “El proceso es más seguro tanto que la despigmentación con láser como que la cirugía de implante de iris”, afirmó el médico. El implante de iris, ofrecido bajo el nombre comercial BrightOcular, consiste en insertar una pieza de silicona de color en el ojo y también se encuentra en el centro de polémicas y demandas judiciales.

La expansión internacional y la competencia

El procedimiento no cuenta con autorización del organismo de Estados Unidos y especialistas señalan incertidumbre sobre los efectos de los pigmentos a largo plazo (The New York Times)

El éxito de la clínica parisina impulsó la aparición de nuevos centros que ofrecen la queratopigmentación en distintas ciudades del mundo. Según The New York Times, en París ya existen al menos seis clínicas competidoras, y oftalmólogos de países como Estados Unidos e India viajaron expresamente para formarse con el oftalmólogo francés.

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El interés profesional por la técnica dio lugar a encuentros internacionales. El año pasado, el llamado Kolor Congress reunió a 300 oftalmólogos en Niza para intercambiar experiencias y conocer las últimas variantes del método. En el evento, Ferrari recibió el reconocimiento como “Mejor ponente” por parte de su colega, el oftalmólogo Jorge Alió, quien también desarrolló la queratopigmentación con fines terapéuticos y cosméticos.

La expansión del procedimiento llevó a Ferrari a impartir cursos de formación para otros especialistas como una vía adicional de ingresos. El bisturí que diseñó para la operación, pese a estar patentado, ha sido replicado en otros países. “Hay dinero en esto. Es algo nuevo. Representa un cambio a la rutina ordinaria”, reconoció el médico en diálogo con The New York Times.

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El impacto en los pacientes y el debate ético

La intervención se realiza con anestesia local y requiere evaluación previa para descartar patologías, ofrece tres intensidades y permite revertir cerca del 80% del tono si no convence (The New York Times)

Entre quienes se someten a la cirugía, los motivos suelen ser estéticos y personales. Pacientes como Ayşegül Kolvert relatan que siempre soñaron con unos ojos verdes y que estaban cansadas de usar lentes de contacto. Tras la intervención, Kolvert expresó su deseo de que el color quedara lo suficientemente intenso: “De verdad quiero que sean verdes”, declaró ante los médicos, según el reporte del portal de noticias.

Otras personas que pasaron por la clínica afirman haber experimentado cambios en la percepción social tras modificar el color de sus ojos. “Me miré al espejo y me dije a mí misma: me amo, me valoro”, compartió Viviane Pouget, otra paciente que eligió el azul Riviera.

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La operación exige una evaluación ocular previa para descartar patologías y garantizar la viabilidad del tratamiento. Ferrari y su equipo realizan simulaciones de color para que los pacientes puedan visualizar el resultado antes de decidirse.

El procedimiento suscita preguntas sobre los límites de la cirugía estética y la presión social relacionada con la apariencia. Mientras aumenta el número de interesados y se multiplican las clínicas, el debate ético y médico continúa abierto. La falta de estudios a largo plazo y la ausencia de regulación internacional mantienen la controversia en torno a una intervención que, para algunos, cumple un deseo personal y, para otros, implica riesgos aún no cuantificados.

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