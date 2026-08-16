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El Gobierno pierde margen para suspender las PASO: crecen las dudas de los aliados y la UCR vuelve a mirar 2027

La Casa Rosada confía en que podrá aprobar la reforma electoral en septiembre, pero algunos mandatarios provinciales advierten que será una negociación larga. ¿Habrá candidato a presidente radical?

Siete personas, cinco hombres y dos mujeres, posan de pie con vestimenta formal frente a una pared de madera oscura
Milei gobernadores radicales
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Hace menos de un mes, el Gobierno tenía todo listo para avanzar con la suspensión de las PASO en el Congreso en septiembre, con la posibilidad de acordar listas colectoras, el sistema que permite que los gobernadores aliados enganchen sus listas de legisladores en la del presidente Javier Milei, quien buscará su reelección en 2027. Sin embargo, algunos mandatarios provinciales empezaron a mostrar ciertas dudas. “Falta confianza”, advirtieron a Infobae quienes, además, adelantan que se tratará de una negociación hasta último momento.

La derrota del oficialismo con la Ley de Tierras abrió un nuevo capítulo en el vínculo con los gobernadores. Algunos de los aliados le bajaron el pulgar, incluso siendo una medida que apoyaban y que beneficiaba a sus territorios. “Cuando las cosas están mal explicadas, las cosas salen mal”, dijo Juan Pablo Valdés a este medio, quien responsabilizó a La Libertad Avanza por la mala comunicación. El canciller Pablo Quirno aseguró que un extranjero podría comprar un municipio o una provincia. Eso, sumado al rechazo social de la mano de figuras del espectáculo como Tini y Emilia Mernes, generó una situación incómoda para los mandatarios provinciales.

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Pero antes de lo que sucedió en el Senado con la Ley de Tierras, el Gobierno había iniciado una etapa de acercamiento con los aliados, sobre todo con la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. En esos días, la suspensión de las PASO era prácticamente un hecho, ya que contaban con el apoyo de la UCR y el PRO. ¿Qué es lo que cambió? Un sector del radicalismo comenzó a poner en duda su apoyo al proyecto que, entre otras cosas, los dejaría sin una herramienta clave para dirimir liderazgos, sobre todo si surgiera un candidato a presidente que pudiera representar a la centroderecha.

Diego Santilli con Orrego, Cornejo, Sadir y Jalil
El Gobierno profundizará un vínculo con los gobernadores del norte y la cordillera

Al no tener un candidato definido a presidente, la implementación de las colectoras aparecía como la solución al dilema que viven los gobernadores radicales en sus provincias: un alto nivel de apoyo a la figura de Milei, un electorado compartido y la ausencia de una figura que irrumpa y lidere una alternativa a La Libertad Avanza. Pero algo sucedió en los últimos días que hizo que un sector de la UCR se ilusione con la posibilidad de pelear por la Presidencia.

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“El tema se enfrió”, reconocen algunos correligionarios sobre la suspensión de las PASO. Otros son más tajantes y consideran que el Gobierno perdió tiempo con la salida de Manuel Adorni, más el operativo frustrado para recibir a la Selección argentina y la impericia para aprobar la Ley de Tierras. “Tenían que haber avanzado cuando estaban los votos y se colgaron”, describen. Esa nueva mirada no implica que eventualmente apoyen la reforma electoral, pero sí aclaran que el Gobierno no tendrá la negociación tan fácil como se creía.

En la Casa Rosada saben que cuentan con el apoyo del PRO, más aún después de las paces que hicieron Karina Milei y Mauricio Macri para conformar una mesa política para avanzar en una alianza electoral. Tanto Rogelio Frigerio como Ignacio “Nacho” Torres mantienen su apoyo para suspender las internas, según dijeron a Infobae. Junto con el partido amarillo, el radicalismo referenciado con Alfredo Cornejo y los gobernadores del norte y la cordillera, La Libertad Avanza planea aceitar el vínculo para llegar a un acuerdo de cara a 2027.

UCR Comité gobernadores
Los gobernadores de la UCR lograron aceitar buen vínculo con las autoridades partidarias, quienes aseguran que trabajan para construir una alternativa de cara al 2027

Pero hay un calendario que apremia. El Gobierno quiere que el futuro de las PASO se resuelva en el Congreso en el mes de septiembre para cumplir con la exigencia de la Cámara Nacional Electoral, que requiere un cronograma para octubre. Los libertarios confían en que no habrá inconvenientes. Si bien reconocen el desacierto con la Ley de Tierras, mencionan como ejemplo de buena sintonía con los aliados el dictamen que se logró en Diputados para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal.

“¿Por qué lo vamos a apoyar ahora? Falta mucho”, dicen los dirigentes vinculados en las negociaciones electorales. Son los mismos que mencionan la necesidad de aprobar el proyecto de Zonas Frías, que reduce los subsidios al gas, para avanzar con Zonas Cálidas, que creará una especie de “semáforo” de tarifas, por zona geográfica, según la temperatura. Es por eso que el Gobierno tiene como objetivo acelerar esas conversaciones y en los próximos días tendrán reuniones con mandatarios de la UCR. “Hay plafón para avanzar en acuerdos”, confían.

¿La UCR va a tener candidato a presidente?

"Radicales, estamos a tiempo", espacio liderado por Mario Negri, Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez, Lilia Puig, Facundo Suarez Lastra, Adolfo Stubrin y Walter Ceballos
"Radicales, estamos a tiempo", espacio liderado por Mario Negri, Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez, Lilia Puig, Facundo Suarez Lastra, Adolfo Stubrin y Walter Ceballos

La última reunión de “Radicales, estamos a tiempo”, el espacio que congrega a dirigentes históricos como Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez y Mario Negri, entre otros, planteó la necesidad de que la UCR tenga un candidato a presidente, para no repetir el fracaso de la estrategia electoral de 2023. Además, defendieron las PASO que, según su mirada, “el intento de eliminación es una trampa para favorecer el protagonismo kirchnerista en 2027”.

Lo que pareció una exigencia casi imposible de cumplir se convirtió en una esperanza con algunos brotes verdes. Entre las autoridades partidarias evitan dar un nombre, pero reconocen que “trabajan para construir una alternativa” y hasta insisten en que, para eso, las PASO son indispensables. “Vamos a trabajar para tener candidatos en todos lados”, insisten.

La mayor frustración que viven los radicales es que no logran hacer pie a nivel nacional, pese a las buenas gestiones en varios municipios del interior y en las cinco provincias que gobiernan. Entre los militantes surgen los nombres de Maximiliano Pullaro, Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo como los principales exponentes para pelear por la Presidencia, aunque en sus entornos no muestran ningún signo de interés para dar esa pelea, por lo menos por ahora. Solo el gobernador correntino se animó a hablar de un candidato presidencial correligionario: “Podríamos tener al hombre que pueda representar los intereses de los argentinos”.

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