Desconexión y neurociencia: qué es el “modo robot” y cuál es su impacto en la vida diaria

Una persona camina con el celular en la mano y la mirada fija en la pantalla: especialistas advierten que la repetición de hábitos y la sobreexposición a estímulos diarios pueden empujar al “piloto automático” - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La velocidad diaria produce que buena parte de las personas atraviese sus días en piloto automático (también conocida como “modo robot”), alejadas de la experiencia presente y sin registrar lo cotidiano.

La repetición de hábitos y la sobrecarga de estímulos favorecen ese “modo automático”, según especialistas, que advirtieron sobre efectos emocionales y sociales y propusieron ejercicios concretos para recuperar el control atencional. Vivir en “piloto automático” describe un patrón en el que la mente ejecuta rutinas con baja atención consciente, lo que reduce el registro de lo que ocurre y aumenta la distracción.

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Una célebre investigación de la Universidad de Harvard liderada por los psicólogos Matthew Killingsworth y Daniel Gilbert demostró que las personas pasan, en promedio, el 46.9% de sus horas de vigilia pensando en algo distinto a lo que están haciendo. Los autores señalan que la capacidad humana de pensar en lo que no está ocurriendo es un logro cognitivo que, desafortunadamente, conlleva un alto costo emocional, asociando directamente la mente errante con la infelicidad diaria. En contraposición, realizar ejercicios cotidianos y hasta cambios en los estímulos del entorno ayudan a fortalecer el autocontrol y aprovechar mejor cada jornada.

El fenómeno de vivir en “piloto automático”: causas y consecuencias

Una ilustración 3D muestra el cerebro humano con los ganglios basales resaltados, mientras una silueta desenfocada de una persona teclea en un portátil en segundo plano, simbolizando el control de acciones cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La automatización mental aparece por la acumulación de hábitos repetitivos y la sobreexposición a estímulos diarios, lo que puede derivar en desconexión del presente. De acuerdo con una revisión científica publicada en PubMed Central (PMC), este estado de “piloto automático” representa una desconexión en la cual el cerebro sufre un desacoplamiento perceptivo. Esto reduce la capacidad de procesar estímulos sensoriales del entorno y afecta la comprensión cognitiva general.

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Este diseño evolutivo reduce el costo cognitivo de las tareas repetidas, pero tiene consecuencias críticas. Según detalla el estudio de PMC, cuando las personas operan bajo este esquema en entornos altamente automatizados o monótonos, se genera un problema de rendimiento por complacencia. El operador pierde la conciencia de la situación, lo que ralentiza su capacidad de reacción y dificulta el ajuste de la conducta ante cambios imprevistos en el entorno.

La raíz neurológica y la diferencia entre lo espontáneo y lo voluntario

Para comprender este mecanismo, la neurociencia ha puesto el foco en la Red Neuronal por Defecto (DMN). Un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Human Neuroscience determinó que la variabilidad temporal de esta red cerebral predice específicamente los episodios de mentalización errante espontánea o involuntaria, pero no aquellos que se realizan de manera deliberada o planificada.

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Notificaciones y multitarea: especialistas advierten que la automatización mental puede aumentar la distracción, el olvido y la dificultad para disfrutar de lo cotidiano, además de elevar el estrés - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que cuando el cerebro se encuentra en reposo, las fluctuaciones de esta red biológica determinan qué tan propensa es una persona a caer en el “modo robot” de forma inconsciente. El estudio de Frontiers descubrió, además, que esta tendencia a la dispersión espontánea está directamente vinculada con una menor capacidad para actuar con conciencia en el presente.

Cómo recuperar el control y vivir con atención plena

Para revertir el predominio del “modo automático”, los psicólogos recomiendan ejercicios diarios de atención plena que ayuden a reentrenar la mente. Detenerse de forma consciente tras acciones cotidianas —como cepillarse los dientes o caminar— ayuda a volver al presente.

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Los datos del estudio de Frontiers sugieren que entrenar facetas específicas de la atención, como el actuar con conciencia deliberada, permite mitigar de forma directa la tendencia a distraerse en momentos inoportunos.

Programar recordatorios visuales o auditivos para hacer pausas y observar el entorno refuerza la disciplina atencional. Asimismo, limitar la sobreexposición a estímulos digitales y realizar respiraciones profundas antes de tomar decisiones relevantes ayuda al cerebro a romper la inercia del hábito, permitiendo que la persona elija de manera consciente en lugar de reaccionar de forma automática.

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