Salud

Cómo controlar la acidez estomacal de forma duradera, según los expertos

Más allá de los fármacos, el NHS y la Mayo Clinic destacan hábitos cotidianos que permiten reducir los episodios de reflujo. La importancia de la consulta con un profesional de la salud

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La dieta, el ritmo de vida y el estrés influyen en la acidez estomacal, pero el control requiere identificar desencadenantes y hábitos individuales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acidez estomacal es uno de los malestares digestivos más extendidos en la población y puede afectar a personas de cualquier edad. Se manifiesta como una sensación de ardor o quemazón en el pecho, generalmente detrás del esternón, que suele intensificarse después de comer, al agacharse o al acostarse. Este síntoma no solo genera incomodidad, sino que puede alterar el descanso nocturno, disminuir el apetito y afectar las actividades cotidianas. Por eso, quienes la padecen suelen buscar soluciones rápidas y eficaces, combinando estrategias naturales y tratamientos farmacológicos.

Si bien factores como el tipo de dieta, el ritmo de vida y el estrés influyen en la aparición de la acidez, la literatura médica advierte que existen múltiples desencadenantes y que el enfoque debe ser integral. El conocimiento de los factores individuales, así como la identificación de hábitos que agravan los síntomas, es fundamental para lograr un control adecuado y evitar complicaciones a largo plazo.

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Alivio natural: medidas cotidianas y recursos caseros

Entre las recomendaciones más habituales para combatir la acidez estomacal de manera natural se encuentran modificar rutinas y adoptar hábitos que reduzcan la presión sobre el estómago y faciliten la digestión. Elevar la cabecera de la cama unos 15 a 20 centímetros puede prevenir el reflujo nocturno, mientras que evitar acostarse o realizar esfuerzos físicos inmediatamente después de comer ayuda a mantener el contenido gástrico en el estómago y disminuir el riesgo de ardor.

Infografía sobre control de acidez estomacal. Muestra ilustraciones de un sistema digestivo, hábitos diarios y recomendaciones médicas.
Limitar el alcohol, el café, las bebidas carbonatadas y los alimentos grasos, ácidos o picantes ayuda a prevenir el reflujo de ácido hacia el esófago - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Optar por comidas pequeñas y frecuentes, en lugar de grandes ingestas, es otra estrategia respaldada por especialistas. La hidratación adecuada y el consumo de alimentos de fácil digestión, como vegetales cocidos, carnes magras y cereales integrales, suelen formar parte de las recomendaciones básicas. Una guía de Harvard Health subraya la importancia de limitar la ingesta de alcohol, café, bebidas carbonatadas y alimentos muy grasos, ácidos o picantes, ya que estos pueden relajar el esfínter esofágico inferior y favorecer el reflujo de ácido hacia el esófago.

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Otras medidas útiles incluyen masticar lentamente, evitar prendas ajustadas alrededor del abdomen y mantener un peso saludable. Los expertos de la Mayo Clinic explican que el exceso de peso aumenta la presión intraabdominal, empujando el contenido gástrico hacia arriba. Dejar de fumar también es clave, ya que los componentes del tabaco reducen la efectividad de la saliva para neutralizar el ácido y debilitan los mecanismos naturales de protección esofágica.

Es fundamental recordar que, aunque estas estrategias pueden aportar alivio significativo, su eficacia depende de la constancia y de la adaptación a las necesidades de cada persona. Ante síntomas persistentes, el respaldo profesional es imprescindible.

Tratamientos farmacológicos y consideraciones médicas

Una mujer con dolor en el pecho, fuera de foco, en una cocina, mientras un vaso con agua y bicarbonato de sodio está en primer plano en una mesa de madera.
La acidez estomacal puede alterar el descanso nocturno, disminuir el apetito y afectar las actividades cotidianas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando las molestias no ceden con medidas naturales, existen alternativas farmacológicas de eficacia comprobada. Los antiácidos de venta libre neutralizan rápidamente el ácido gástrico y ofrecen alivio inmediato en episodios esporádicos. Para casos donde la acidez es más frecuente, se emplean bloqueadores H2 y inhibidores de la bomba de protones (IBP), que reducen la producción de ácido en el estómago y previenen la irritación de la mucosa esofágica.

Según la Mayo Clinic, estos medicamentos deben utilizarse bajo indicación y seguimiento médico, ya que su uso prolongado sin control puede enmascarar problemas más serios o generar efectos secundarios como deficiencia de vitamina B12 o alteraciones en la absorción de minerales.

La automedicación no está recomendada, especialmente si la acidez se acompaña de síntomas como dificultad para tragar, dolor torácico, pérdida de peso involuntaria, anemia o vómitos persistentes. Estos signos pueden indicar la presencia de complicaciones, como enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis o incluso lesiones precancerosas, y requieren evaluación médica específica.

La British National Health Service (NHS) también enfatiza la importancia de mantener un estilo de vida saludable y consultar a un profesional ante cualquier cambio en la frecuencia o intensidad de los síntomas. Entre sus consejos destacan evitar comidas abundantes por la noche, reducir el estrés, y emplear ropa holgada para no incrementar la presión sobre el abdomen.

El acceso a opciones farmacológicas debe complementarse siempre con cambios sostenidos en la dieta y los hábitos de vida. Asimismo, los expertos advierten que, ante cualquier duda, se debe realizar la consulta con un profesional de la salud.

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