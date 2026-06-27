Guillermo Coppola: “Nunca tuve amigas mujeres, siempre terminé involucrado”

Guillermo Coppola aseguró que, cuando terminó una pareja, siempre se fue sin reclamos materiales y atribuyó esa conducta a una enseñanza de su madre

Guillermo Coppola siempre tuvo facilidad para convertir cualquier anécdota en una historia. Con humor, espontaneidad y una memoria cargada de episodios que atraviesan más de cuatro décadas del fútbol argentino, el histórico representante pasó por Infobae al Regreso y dejó definiciones sobre su vida sentimental, recordó los años junto a Diego Maradona, habló del problema de salud que hoy condiciona sus viajes y anticipó novedades de la segunda temporada de la serie basada en su vida.

Entre recuerdos y confesiones, una de las respuestas más llamativas surgió cuando se abordó un tema completamente ajeno al fútbol. Consultado sobre si creía en la amistad entre hombres y mujeres, Coppola respondió sin rodeos que nunca había podido sostener ese tipo de vínculo. “Nunca tuve amigas mujeres, siempre terminé involucrado”, resumió, antes de explicar que, al menos en su experiencia, mantener una amistad sin que aparecieran otros sentimientos “es un camino sinuoso”.

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Coppola contó que una relación que comenzó como amistad con una actriz derivó en un vínculo amoroso que duró seis o siete años (Infobae en Vivo)

Para respaldar esa idea recordó una historia que comenzó como una relación estrictamente amistosa con una actriz muy conocida. Contó que una noche ella se sintió mal y terminó refugiándose en su casa, sin ninguna intención romántica de por medio. Sin embargo, con el paso del tiempo el vínculo cambió y ambos iniciaron una relación que se extendió durante seis o siete años. Hoy, aseguró, volvieron a ser amigos, aunque reconoció que “cuesta” volver al punto de partida cuando antes existió una relación sentimental.

Al repasar su vida amorosa también dejó al descubierto una regla que, según explicó, siempre intentó respetar cuando una pareja llegaba a su fin. Aseguró que jamás se fue reclamando bienes materiales: “Siempre me fui sin reclamos. Dejaba la casa, el auto... me iba en taxi”. Esa forma de actuar, explicó, nació de una enseñanza que le transmitió su madre desde muy chico: nunca quedarse en un lugar únicamente por comodidad.

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La conversación luego giró hacia su presente. A diferencia de otros mundiales, esta vez Coppola no pudo acompañar a la Selección Argentina debido a un problema de salud. Reveló que atraviesa una hipertensión pulmonar que atribuye a los años en los que fumó y reconoció que todavía se encuentra en recuperación. Incluso se permitió una autocrítica con el tono distendido que marcó toda la entrevista: dijo que venía cumpliendo con todas las indicaciones médicas hasta que ese mismo mediodía “le metió un poquito de tintorro”.

Coppola dijo que la llegada de Diego Maradona en 1985 le cambió la vida, lo llevó a vivir en Nápoles y consolidó el apodo "Guillote"

Pese a las limitaciones, no pierde la ilusión de viajar en los próximos días. Contó que ya tiene una reserva para asistir al partido del 3 de julio, aunque aclaró que la decisión dependerá exclusivamente de cómo evolucione su estado físico.

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Como era de esperar, buena parte de la charla estuvo atravesada por el fútbol. Coppola recordó que su primer sueño había sido convertirse en jugador profesional, aunque rápidamente entendió que su destino estaba fuera de la cancha. Entre risas evocó el momento en el que fue reemplazado por otro chico durante una prueba y decidió que, de una manera u otra, su vida estaría ligada al fútbol.

Ese camino comenzó mientras trabajaba durante 21 años en un banco y, casi en paralelo, daba sus primeros pasos como representante de futbolistas. El primer gran salto llegó en 1978 con la transferencia de Alberto Tarantini al Birmingham inglés después del Mundial. Sin embargo, reconoció que el verdadero cambio ocurrió siete años más tarde, cuando apareció Diego Maradona.

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“En el ’85 llega Diego y ahí me cambia la vida”, recordó. Aquella sociedad lo llevó a instalarse durante seis años en Nápoles y lo convirtió en uno de los representantes más conocidos del mundo del fútbol. También rememoró el origen de uno de los apodos que lo acompañó para siempre. Fue el propio Maradona quien decidió bautizarlo “Guillote” porque, según le explicó, todos lo llamaban Guille o Guillermo y él quería distinguirlo con un nombre diferente.

Guillermo Coppola afirmó en Infobae al Regreso que nunca pudo sostener una amistad con mujeres sin terminar involucrado sentimentalmente (Infobae en Vivo)

Al hablar de Maradona, Coppola volvió a mostrarse profundamente agradecido. Aseguró que fue Diego quien lo “catapultó a un mundo” que jamás hubiera imaginado conocer y que esa experiencia marcó para siempre su vida profesional y personal.

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La actualidad del juicio por la muerte del ex capitán argentino también ocupó un espacio en la entrevista. Coppola confesó que sigue el proceso con “vergüenza y dolor”, especialmente por los hijos de Maradona, y se mostró convencido de que la investigación terminará con condenas porque, según sostuvo, alguien deberá asumir la responsabilidad por lo ocurrido.

Además, confirmó que la historia de su vida volverá a la pantalla. Adelantó que la segunda temporada de la serie ya está en marcha y prometió una trama todavía más intensa que la primera. “Viene más picante”, anticipó entre risas, aunque enseguida aclaró que preferiría cargar él mismo con el rol del villano antes que perjudicar a otras personas retratadas en la ficción.

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Guillermo Coppola expresó vergüenza y dolor por el juicio por la muerte de Maradona y confirmó que la segunda temporada de la serie sobre su vida ya está en marcha

Lejos de cualquier nostalgia, Coppola aseguró que sigue disfrutando de trabajar y de mantener el contacto cotidiano con la gente. Incluso rechazó la imagen de empresario millonario que muchas veces se construyó alrededor de su figura. Dijo que nunca lo fue y que todo lo que consiguió tuvo más que ver con los vínculos que construyó que con el dinero.

Con esa idea también eligió cerrar la charla. “En mi próxima vida quisiera ser mi amigo”, afirmó. Y explicó que no se trataba de una frase hecha ni de una manera de vender una imagen: simplemente siente que, después de tantos años, puede mirar hacia atrás con tranquilidad y reconocer que lo mejor que le dejó el camino recorrido fueron la calle, el trabajo y los amigos.

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