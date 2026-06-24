Salud

La OMS inicia pruebas de tratamientos experimentales contra el ébola en la República Democrática del Congo

Más de 1.000 casos y cientos de muertes impulsan el comienzo de ensayos clínicos con terapias inéditas en la provincia de Ituri, donde equipos internacionales buscan alternativas ante la ausencia de vacunas o fármacos aprobados

Guardar
Google icon
Tedros Adhanom Ghebreyesus visita una unidad de aislamiento en Kampala en medio del brote de ébola Bundibugyo (REUTERS/ Abubaker Lubowa)
Tedros Adhanom Ghebreyesus visita una unidad de aislamiento en Kampala en medio del brote de ébola Bundibugyo (REUTERS/ Abubaker Lubowa)

Más de 1.000 personas recibieron diagnóstico de ébola en la República Democrática del Congo en apenas seis semanas. La cifra aumenta cada día y al menos 277 personas fallecieron. Mientras la enfermedad, provocada por la poco frecuente cepa Bundibugyo del virus del ébola, avanza en zonas remotas y vulnerables, la Organización Mundial de la Salud (OMS) prepara el inicio de los primeros ensayos clínicos con tratamientos experimentales durante la próxima semana para contener la epidemia.

El anuncio de la OMS marca un punto de inflexión en la lucha contra esta variante del ébola, para la cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados. “Las preparaciones ya están completas para un ensayo de dos terapias que se espera inicie la próxima semana en la República Democrática del Congo”, declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. El objetivo es evaluar si el anticuerpo monoclonal MBP134 y el antiviral remdesivir pueden reducir la mortalidad en los pacientes infectados, ya sea administrados individualmente o juntos.

PUBLICIDAD

Remdesivir, recordado por su uso en pacientes hospitalizados durante la pandemia de COVID-19, es un medicamento antiviral desarrollado por Gilead Sciences, que junto a Estados Unidos donó las dosis necesarias para el ensayo. MBP134, en tanto, es un cóctel de anticuerpos monoclonales creado por Mapp Biopharmaceutical específicamente para combatir varios tipos de ébola.

La OMS precisó que el estudio se realizará en la provincia de Ituri, donde se concentra la mayoría de casos, y que se espera reclutar entre 500 y 1.000 participantes, aunque el número final dependerá de los resultados iniciales de eficacia.

PUBLICIDAD

Más de 1.000 casos de ébola se registraron en seis semanas en la República Democrática del Congo (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)
Más de 1.000 casos de ébola se registraron en seis semanas en la República Democrática del Congo (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

Un brote que desafía a la respuesta internacional

El brote, declarado el 15 de mayo, avanza más rápido que los esfuerzos por contenerlo. “Sigue superando la respuesta”, advirtió Tedros. La capacidad hospitalaria aumentó de 10 a más de 500 camas y los laboratorios pasaron de hacer 30 a más de 3.000 pruebas diarias en pocas semanas. Sin embargo, el rastreo de contactos de los pacientes alcanzó solo al 70% de los casos, lejos del 95% necesario para frenar la transmisión.

El director de la OMS describió desafíos como la falta de fondos, la insuficiencia de centros de aislamiento y la dificultad para realizar entierros seguros de quienes fallecen por ébola. Además, la ausencia de una vacuna específica para la cepa Bundibugyo limita los incentivos para que la población se identifique como contacto, ya que eso puede implicar cuarentena sin acceso a protección vacunal ni ingresos diarios.

“Estamos trabajando para asegurar que las comunidades tengan acceso a los tratamientos, si demuestran ser seguros y eficaces”, afirmó Tedros. La OMS coordina el ensayo junto al Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la RDC, la Alianza para la Acción Médica Internacional (ALIMA) y la Universidad de Oxford.

La OMS acelera la puesta en marcha de ensayos clínicos con tratamientos experimentales (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo)
La OMS acelera la puesta en marcha de ensayos clínicos con tratamientos experimentales (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere/File Photo)

El brote también alcanzó a otros países. Uganda confirmó un caso vinculado a la epidemia congoleña, sumando ya 20 contagios en ese país. A esto se agrega la infección de al menos 80 trabajadores de la salud en la RDC y casos esporádicos en otras regiones, lo que subraya la necesidad de una respuesta internacional coordinada.

El ensayo clínico busca acelerar la validación de tratamientos en un contexto donde solo existe manejo sintomático. La OMS y la Unión Africana solicitan 518 millones de dólares para financiar la respuesta continental, mientras la comunidad científica sigue con atención los resultados que puedan aportar alternativas terapéuticas frente a esta variante del virus.

Francia detecta el primer caso de ébola fuera de África en el brote actual

Francia confirmó la presencia de ébola en su territorio por primera vez desde que comenzó el brote en la RDC. E en una médica que regresó a París tras una misión humanitaria.

La paciente, que viajó en un vuelo comercial desde Kinshasa, presentó síntomas leves y fue aislada de inmediato tras su llegada. La autoridad sanitaria francesa considera bajo el riesgo de transmisión, aunque cinco pasajeros del mismo vuelo permanecen en aislamiento como precaución.

Francia confirmó el primer caso fuera de África en una médica que regresó de misión humanitaria
Francia confirmó el primer caso fuera de África en una médica que regresó de misión humanitaria

La variante Bundibugyo, responsable del brote, no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobado. Las vacunas desarrolladas entre 2018 y 2019 solo protegen contra la cepa Zaire, causante de epidemias previas. El Ministerio de Salud de Francia y la OMS vigilan la situación, mientras los expertos insisten en que la propagación global del virus sigue siendo improbable por su modo de transmisión.

Temas Relacionados

SaludÉbolaÁfricaOrganización Mundial de la SaludRepública Democrática del CongoVirus BundibugyoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Realizan el primer implante en Buenos Aires de una válvula para pacientes nacidos con problemas cardíacos

El procedimiento se hizo por cateterismo en el Hospital Universitario Austral, sin necesidad de reabrir el tórax ni de cirugía a corazón abierto. Según el equipo médico, el 85% de los pacientes —por lo general mayores de 14 años— recibe el alta y vuelve caminando a su casa al día siguiente

Realizan el primer implante en Buenos Aires de una válvula para pacientes nacidos con problemas cardíacos

Ola de calor récord en Europa: ¿podría Argentina enfrentar un episodio similar este verano?

El pico de temperaturas que esta semana tensó sistemas de salud y transporte en varios países europeos volvió a instalar la discusión sobre el riesgo de eventos extremos en el Cono Sur

Ola de calor récord en Europa: ¿podría Argentina enfrentar un episodio similar este verano?

El chocolate negro mejora la salud arterial y la energía en los corredores de fondo, según la ciencia

Un experto de Harvard y una investigación publicada en Sports Basel coincidieron en que este alimento impulsa los mecanismos vasculares y celulares que favorecen el rendimiento en esfuerzos prolongados

El chocolate negro mejora la salud arterial y la energía en los corredores de fondo, según la ciencia

Cuáles son los 3 nutrientes que el cuerpo necesita reponer después de cada sesión de entrenamiento intenso

La recuperación muscular, el equilibrio metabólico y la energía del resto del día dependen en gran medida de los hábitos adoptados en los minutos posteriores a la actividad física, afirma Lisa Nijbroek, profesora de nutrición deportiva y fisiología

Cuáles son los 3 nutrientes que el cuerpo necesita reponer después de cada sesión de entrenamiento intenso

Hantavirus: la OMS evalúa declarar el fin del brote vinculado al crucero si se cumple una condición clave

La Organización Mundial de la Salud dejó abierta la posibilidad de dar por cerrado el episodio detectado entre pasajeros del MV Hondius. Qué dijo el director general

Hantavirus: la OMS evalúa declarar el fin del brote vinculado al crucero si se cumple una condición clave

DEPORTES

“He decidido que Messi jugará otro Mundial”: las razones detrás de la resonante reflexión de su biógrafo

“He decidido que Messi jugará otro Mundial”: las razones detrás de la resonante reflexión de su biógrafo

“Ahora todo el mundo me conoce por tu abrazo”: el singular saludo de Klopp a Messi por su cumpleaños

La furia de Dzeko luego de ser reemplazado en el triunfo de Bosnia: tiró una botella y discutió con su entrenador

Boca visita Rosario y River juega en Salta: la Copa Argentina confirmó el cronograma de cinco cruces de 16avos en medio del Mundial

Billy, el gato viral que aseguran que acertó 21 resultados del Mundial y ya señalan como el “nuevo Pulpo Paul”

TELESHOW

Revelaron la insinuante frase que Mauro Icardi le habría dicho a Eka Ojeda y desató el escándalo con la China Suárez

Revelaron la insinuante frase que Mauro Icardi le habría dicho a Eka Ojeda y desató el escándalo con la China Suárez

El especial saludo de Susana Giménez a Lionel Messi por su cumpleaños: “Una vez más hiciste feliz a la Argentina”

Yanina Zilli desató un tremendo escándalo en la casa de Gran Hermano: “Te grito yo porque me cansaste”

Chiche Gelblung confirmó su alta médica a Teleshow y su regreso al trabajo: “Todo bien por suerte, mañana ya empiezo”

Nito Artaza contó cuál es su relación actual con Cecilia Milone y reveló cuándo fue la última vez que la vio

INFOBAE AMÉRICA

Londres redujo en 5 años un 40% las muertes por contaminación del aire, según el Imperial College

Londres redujo en 5 años un 40% las muertes por contaminación del aire, según el Imperial College

Guatemala: El Conadur aprueba una distribución de $653.5 millones para la inversión pública de 2027

Un hombre y una menor de edad decidieron terminar con sus vidas mediante ahorcamiento en Panamá

Salud elimina requisito obligatorio de vacuna contra el sarampión para salir de Honduras

Costa Rica se mete en la lista top de destinos para estadounidenses que quieren mudarse en 2026