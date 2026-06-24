El chocolate negro mejora la salud arterial y la energía en los corredores de fondo, según la ciencia

Estudios recientes señalan que una porción diaria de cacao puro mejora la elasticidad arterial y refuerza la energía celular al estimular la biogénesis de mitocondrias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de chocolate negro se consolida como una recomendación con base científica para quienes practican deportes de resistencia. Diversos estudios comprobaron que este alimento, además de resultar placentero, favorece la función arterial y contribuye al incremento de energía en corredores de fondo.

Un trabajo publicado en la revista Sports (Basel) aportó datos significativos en este sentido. Tras analizar a un grupo de atletas aficionados que incorporaron a su rutina diaria una porción de chocolate de alto contenido de cacao, los investigadores registraron mejoras en la elasticidad de las arterias y en la salud vascular general. Estos resultados respaldan la inclusión de este producto en la alimentación de quienes realizan actividades de larga duración y esfuerzos prolongados.

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Un perfil nutricional que va más allá del placer

El doctor William W. Li, médico y científico formado en la Universidad de Harvard, remarcó, en diálogo con la revista especializada Runner’s World, que el cacao es una fuente importante de polifenoles y flavonoles, especialmente proantocianidinas, reconocidas por sus propiedades antioxidantes y su efecto para retrasar el proceso de envejecimiento.

Una investigación en Sports (Basel) observó que dos semanas de ingesta moderada redujeron marcadores de rigidez arterial en atletas aficionados

Este ingrediente, en su versión más pura y concentrada, aporta nutrientes como hierro, magnesio, manganeso y fibra, además de una combinación equilibrada de grasas saludables. También contiene compuestos como la teobromina y la cafeína, que contribuyen a un mejor estado de alerta y vitalidad. “El chocolate negro contiene flavanoles llamados proantocianidinas, que aumentan la producción de óxido nítrico en tu cuerpo”, afirmó el especialista.

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La presencia de cafeína y teobromina aporta un estímulo adicional para quienes practican deportes de fondo, porque favorece la concentración y la respuesta física durante el entrenamiento o la competencia.

Impacto en la salud vascular y en la energía celular

La ciencia respalda de manera consistente las afirmaciones sobre los beneficios del chocolate amargo. El estudio de Sports (Basel) documentó que una ingesta diaria de este derivado del cacao durante dos semanas generó una disminución considerable de los indicadores que predicen rigidez arterial en corredores de fondo.

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Según los autores de la investigación, este avance en la elasticidad de los vasos sanguíneos complementa los efectos ya reconocidos del ejercicio aeróbico sobre la salud cardiovascular. La combinación de entrenamiento de resistencia y consumo de chocolate de alta pureza puede tener efectos favorables a largo plazo en el sistema circulatorio.

El seguimiento de atletas que incorporaron chocolate con alto contenido de cacao mostró mejoras en la salud vascular general y en la función arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Runner’s World, los efectos beneficiosos no se limitan al sistema vascular. El científico explicó que la activación de la vía PGC1A, estimulada por los flavanoles, promueve la biogénesis de mitocondrias, las estructuras celulares encargadas de suministrar energía. “El chocolate negro tiene un efecto en el organismo que la mayoría de la gente nunca imaginaría”, subrayó.

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Este impacto sobre la producción de mitocondrias resulta fundamental para los deportistas de fondo, ya que estas estructuras facilitan el suministro energético necesario durante la actividad sostenida. Así, el cacao puro no solo actúa como antioxidante, sino que también favorece el rendimiento físico y la recuperación tras esfuerzos intensos.

Beneficios en la madurez y recomendaciones de consumo

El potencial del chocolate como alimento funcional alcanza a otros grupos de la población. Una investigación publicada en The Journals of Gerontology: Series A evidenció que consumir una cucharada diaria de este ingrediente puede reducir la inflamación y fortalecer la capacidad funcional en personas mayores de 50 años, siempre que se acompañe de una vida activa.

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Un trabajo publicado en la revista Sports (Basel) siguió a deportistas que añadieron una porción diaria de cacao concentrado y registró cambios favorables (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista consultado por Runner’s World destaca que estos hallazgos abren nuevas perspectivas tanto para la nutrición deportiva como para la prevención del deterioro funcional asociado a la edad, posicionando al cacao como una alternativa válida en distintas etapas vitales.

A pesar de los efectos positivos señalados, los especialistas advierten que los productos de alto contenido de cacao poseen un valor calórico considerable. Por eso, recomiendan un consumo moderado para evitar aumentos no deseados de peso o complicaciones asociadas al exceso energético. “Mantener un balance adecuado es fundamental; disfrutar de este alimento con mesura puede ser una opción saludable”, concluyó el equipo consultado.

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Los avances científicos y la experiencia de la práctica deportiva actual ubican al chocolate negro y sus derivados entre los aliados del rendimiento físico y la salud cardiovascular, siempre dentro de una dieta equilibrada y un estilo de vida activo.