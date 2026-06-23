Vídeos cortos ayudan a padres primerizos a aprender los conceptos básicos de seguridad para recién nacidos

LUNES, 22 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Vídeos breves pueden ayudar a los padres primerizos a proteger mejor a sus recién nacidos, según un nuevo estudio.

Vídeos sobre sueño seguro, llanto de bebés y seguridad en el coche ayudaron a educar a los padres sobre formas de protegerse contra lesiones, informaron investigadores el 19 de junio en la revista Pediatrics Open Science.

PUBLICIDAD

"Los padres primerizos a menudo informan sentirse como espectadores en entornos sanitarios, con apoyos parentales centrados principalmente en la madre desde el embarazo hasta el posparto", dijo la investigadora principal Mikaela Thompson, estudiante de medicina en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago.

"Nuestro estudio reconoce la importancia de involucrar a los padres en la salud infantil, y especialmente en la prevención de lesiones infantiles, desde el principio mismo de convertirse en padre", dijo Thompson en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Las lesiones no intencionadas son una de las principales causas de muerte entre los niños pequeños, incluyendo aquellas relacionadas con el sueño inseguro y la mala seguridad en las sillas de coche, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 167 padres primerizos y les hicieron ver breves vídeos con un padre real y su bebé de 2 semanas. Estos vídeos se mostraron durante su visita a la habitación de recién nacidos del hospital.

PUBLICIDAD

"Los vídeos de nuestro estudio sobre temas clave de prevención de lesiones son una novedosa intervención educativa poco después del nacimiento que ofrece oportunidades únicas para llegar a padres que quizá no puedan acudir a las consultas de atención infantil", dijo el investigador principal Dr. Craig Garfield, profesor de pediatría y ciencias sociales médicas en Feinberg.

"Demostramos que la guardería de recién nacidos es, sin duda, un entorno viable para la enseñanza centrada en el padre -- es posible que los padres estén realmente buscando este tipo de información en este momento", dijo Garfield en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Las encuestas realizadas antes y después de los vídeos mostraron que el conocimiento de los padres sobre el sueño seguro y el llanto infantil mejoró significativamente tras la intervención por vídeo.

Los hombres tenían casi 10 veces más probabilidades de saber sobre el sueño seguro y seis veces más de entender cuándo y por qué los bebés podrían llorar.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, era más probable que supieran que no siempre hay una razón para que un bebé llore, y que los bebés lloran más a menudo a última hora de la tarde o por la noche, según el estudio.

También tenían más probabilidades de saber que los bebés no deberían dormir en una silla de coche infantil, ni en un columpio o mecedora, según los investigadores.

PUBLICIDAD

Los nuevos padres también tenían un alto conocimiento sobre el uso de una silla de coche orientada hacia atrás.

Sin embargo, esta nueva información no se mantuvo del todo después de que sus bebés salieran del hospital. El conocimiento práctico de los padres fue disminuyendo con el tiempo.

PUBLICIDAD

"Nuestro hallazgo sugiere que podrían ser necesarias sesiones de refuerzo en casa o 'sesiones de refuerzo' para mantener el aprendizaje y apoyar comportamientos, especialmente en el primer año", dijo Garfield.

"Los mensajes de texto podrían ayudar a retener los estudios", continuó. "En el futuro, la intervención basada en vídeo y centrada en el padre podría ampliarse a otros entornos clínicos, como la unidad de cuidados intensivos neonatales y las visitas de salud infantil."

PUBLICIDAD

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre cómo prepararse para la paternidad.

FUENTES: Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago, comunicado de prensa, 19 de junio de 2026; Pediatría Open Science, 19 de junio de 2026