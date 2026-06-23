Las mujeres de mediana edad beben más y saben menos sobre el riesgo de cáncer de mama

LUNES, 22 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres de mediana edad tienen los niveles más altos de consumo problemático de alcohol, según muestra una nueva encuesta nacional, aunque quizá sean las menos conscientes de que el consumo puede aumentar el riesgo de cáncer de mama.

Los investigadores entrevistaron a 2.200 mujeres de 18 años o más sobre sus hábitos de consumo de alcohol y salud mental, así como sobre sus conocimientos y creencias acerca del alcohol y el cáncer de mama.

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Los resultados revelaron una paradoja llamativa: las mujeres de mediana edad reportaron los niveles más altos de consumo problemático de alcohol y también mostraron la menor conciencia de su relación con el cáncer de mama.

"Las investigaciones muestran consistentemente que el riesgo de cáncer de mama aumenta a medida que aumenta el consumo de alcohol, lo que significa que no parece haber un nivel completamente 'seguro' de consumo de alcohol en lo que respecta al riesgo de cáncer", dijo Dipali Rinker, profesora asistente de investigación en la Universidad de Houston.

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"'Dependiente de la dosis' significa que cuanto más alcohol bebe una persona con el tiempo, mayor es el riesgo", añadió. "Una 'dosis' se define típicamente como una bebida estándar; por ejemplo, una copa de vino de 5 onzas, una cerveza de 12 onzas o un chupito de licor de 1,5 onzas."

Dijo que varios estudios recientes han encontrado que el consumo de alcohol entre mujeres de mediana edad y mayor está en aumento, incluyendo incrementos en el consumo excesivo de alcohol y problemas de salud relacionados con el alcohol.

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Factores como el estrés crónico, las responsabilidades de cuidado, las presiones laborales y la normalización de la "cultura del vino" pueden estar contribuyendo al aumento del consumo de alcohol entre las mujeres.

Los investigadores afirmaron que los esfuerzos de prevención del cáncer de mama deberían ir más allá del cribado y la historia familiar, para incluir la concienciación sobre el alcohol, con mensajes adaptados a mujeres en diferentes etapas de la vida.

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Estos hallazgos se presentaron el domingo en San Antonio en una reunión de la Sociedad de Investigación sobre el Alcohol.

La investigación presentada en reuniones se considera preliminar hasta que se publica en una revista revisada por pares.

Más información

El MD Anderson Cancer Center tiene más información sobre el alcohol y el cáncer de mama.

FUENTE: HealthDay TV, 22 de junio de 2026