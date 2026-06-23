El impulso federal para aumentar el número de médicos de atención primaria en EE. UU. se ha desvanecido, según un estudio

LUNES, 22 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Los esfuerzos federales para ampliar el número de médicos de atención primaria en Estados Unidos han quedado cortos, según un nuevo estudio.

La cuota de atención primaria de los 1.000 nuevos puestos de residencia en EE. UU. financiados por Medicare ha disminuido con el tiempo, informaron investigadores el 15 de junio en el Journal of the American Medical Association.

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En general, los puestos de atención primaria solo crecieron un 2% como resultado de nuevas leyes aprobadas en 2021 y 2023 para aumentar las residencias médicas en Estados Unidos.

En comparación, la radiología intervencionista y la psiquiatría tuvieron el mayor aumento global de plazas de residencia gracias a las leyes, con un aumento del 16% y un 13%, según los investigadores.

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Afirmaron que estos esfuerzos tampoco lograron atraer a los médicos a las zonas rurales de Estados Unidos como se pretendía.

"Hemos comprobado que las nuevas plazas de residencia no llegan de forma constante a zonas rurales ni apoyan la atención primaria como se pretendía", dijo la investigadora senior Hao Yu en un comunicado de prensa. Yu es profesor asociado de medicina poblacional en el Harvard Pilgrim Health Care Institute en Boston.

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El Congreso aprobó leyes en 2021 y 2023 destinadas a ampliar el número de plazas de residencia disponibles para los estudiantes de medicina, en respuesta a una escasez significativa y creciente de médicos de atención primaria, según los investigadores en notas de fondo.

Entre las 1.000 plazas de residencia creadas entre 2023 y 2025, 800 fueron financiadas por la ley de 2021 y 200 por la ley de 2023, según los investigadores.

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La ley de 2021 creó 200 puestos en cada una de las cuatro rondas separadas de financiación, y el porcentaje de puestos en atención primaria disminuyó a medida que avanzaban estas rondas, según los resultados.

Las residencias en atención primaria representaron el 32% de esos puestos en la cuarta ronda, una caída de 22 puntos porcentuales respecto a la primera, según los investigadores.

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La ley de 2021 también reservó al menos el 10% de las nuevas plazas de residencia para zonas rurales de Estados Unidos, un objetivo que los programas nunca alcanzaron, según los investigadores.

En la primera ronda, el 6% de las residencias se asignaron a zonas rurales, pero esa cifra cayó al 3% en la cuarta ronda. Solo el 1% de los puestos creados por la ley de 2023 fueron para zonas rurales.

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"Ampliar las plazas de entrenamiento por sí solo no es suficiente. La forma en que los programas distribuyen esas plazas es importante para abordar la escasez de médicos", dijo el autor principal, el Dr. Tarun Ramesh, investigador en el Harvard Pilgrim Health Care Institute, en un comunicado de prensa.

"Los responsables políticos deberían reforzar los requisitos para la formación en atención primaria y medicina rural para garantizar que el crecimiento en la cadena de medicina se traduzca en atención donde más se necesita", dijo Ramesh.

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Más información

La Asociación de Facultades Médicas Americanas tiene más información sobre la escasez de médicos en Estados Unidos.

FUENTES: Instituto de Atención de Salud Harvard Pilgrim, comunicado de prensa, 16 de junio de 2026; JAMA, 15 de junio de 2026