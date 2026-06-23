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Altos obstáculos impiden la búsqueda de trasplantes que salven vidas a los pacientes en diálisis

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LUNES, 22 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Menos de una quinta parte de los estadounidenses derivados para trasplantes de riñón completan los pasos necesarios para que su nombre esté en la lista de espera.

"Nuestros hallazgos sugieren que una proporción considerable de personas que necesitan un nuevo riñón se retiran del proceso mucho antes de entrar en la lista de espera, y mucho menos de llegar al quirófano", dijo el autor principal, el Dr. Conor Donnelly, residente de cirugía en la Escuela de Medicina Grossman de la NYU en Nueva York.

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Casi la mitad ni siquiera inicia el proceso para ser considerada para un nuevo órgano, según un estudio con más de 720.000 pacientes publicado en línea el 20 de junio en la revista Clinical Research.

"A qué centro de trasplantes vas, dónde vives e incluso si estás casado parecen influir en tus posibilidades de entrar en la lista de espera para un nuevo riñón", dijo Donnelly en un comunicado de prensa.

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Los pacientes mayores, pobres, solteros, que vivían en zonas rurales y que hablaban español tenían menos probabilidades de comenzar o completar una evaluación y entrar en la lista de espera. Quienes vivían en el sur o eran atendidos en centros de tratamiento más pequeños tampoco tenían muchas probabilidades de avanzar.

En total, un escaso 19% de los pacientes derivados completó la evaluación y el 48% nunca comenzó el estudio.

Los investigadores dijeron que los requisitos no siempre son fáciles de manejar.

Una vez realizada la derivación para el trasplante, los pacientes se someten a una extensa batería de pruebas -- desde análisis de sangre, imágenes de tórax e incluso pruebas de cáncer -- mientras asisten a sesiones de diálisis varias veces por semana.

Los pacientes se añaden a la lista de espera solo tras completar este proceso.

Quienes viven en zonas urbanas donde los centros de trasplantes suelen estar más cerca de casa tienen más probabilidades de avanzar en el proceso, según el estudio.

Los candidatos que no están casados o carecen de un apoyo social sólido pueden encontrar difícil hacer viajes repetidos para evaluaciones y seguimientos.

Para el estudio, los investigadores analizaron más de 300 millones de historiales electrónicos de salud de más de 1.850 hospitales, incluyendo más de un tercio de los centros de trasplantes de EE. UU.

Se centraron en las derivaciones de 2014 a 2025, examinando cómo una variedad de factores, desde el sexo y la edad hasta la ubicación geográfica y la historia clínica, afectaban a las posibilidades de que los pacientes pasaran de la derivación a la evaluación y después a la lista de espera y el trasplante.

El estudio también mostró que los centros más pequeños, con menos plazas de trasplante, pueden ser más selectivos con los pacientes que aceptan.

En todo el país, 90.000 personas están esperando un riñón, según la UNOS, que gestiona partes del sistema estadounidense de donación y trasplante de órganos. Cada día, 11 de esas personas mueren esperando un órgano.

"Encontrar formas de reducir las barreras tanto para la evaluación como para la lista de espera podría ayudar a ampliar el tan necesario acceso al trasplante de riñón", dijo el coautor del estudio Allan Massie, profesor asociado de cirugía y salud poblacional en la Escuela de Medicina Grossman de NYU.

Una forma de empezar, dijo, sería educar mejor a los pacientes, proporcionando apoyo mientras navegan por el proceso complejo y "a veces agotador".

Los hallazgos también se presentan en Boston en el Congreso Americano de Trasplantes, una reunión conjunta de la Sociedad Americana de Trasplantes y la Sociedad Americana de Cirujanos de Trasplantes que comenzó el sábado.

Más información

Infórmate más sobre trasplantes de órganos y inscríbete como donante en UNOS.

FUENTES: NYU Langone Health, nota de prensa, 20 de junio de 2025; Investigación Clínica, online, 20 de junio de 2026

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