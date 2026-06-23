El aumento de los costos sanitarios deja a muchos estadounidenses menos seguros

LUNES, 22 DE JUNIO DE 2026 (HealthDay News) -- Un número creciente de estadounidenses se ve excluidos del sistema sanitario.

Solo el 49% de los adultos estadounidenses declara ser "seguro en costes", es decir, pueden pagar las visitas médicas y tratamientos que necesitan. Eso deja a la mitad de los estadounidenses bajo estrés para pagar facturas médicas.

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El hallazgo se basa en la última investigación de encuestas del West Health-Gallup Healthcare Affordability Index.

El problema del aumento desorbitado de los costes sanitarios ha ido empeorando con el tiempo. La cifra de este año marca el nivel más bajo de asequibilidad registrado desde el lanzamiento de la encuesta Gallup en 2021.

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Solo en el último año, se estima que 2,8 millones de personas han caído fuera de la categoría de seguro en costes. Provienen tanto de poblaciones vulnerables como de hogares de clase media.

Los datos también revelan profundas disparidades en todo el país.

Las brechas raciales se han ampliado drásticamente desde 2021, con solo el 38% de los adultos negros y el 32% de los adultos hispanos sintiéndose ahora seguros en su capacidad para pagar la atención, frente al 55% de los adultos blancos.

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También ha surgido una brecha de género récord, ya que el 57% de los hombres declaran estar seguros en costes, frente al 42% de las mujeres.

La edad ya no es un escudo frente a las presiones financieras del sistema sanitario estadounidense.

Los adultos de 65 años o más, que normalmente están cubiertos por Medicare, vieron cómo su seguridad de costes cayó del 73% en 2021 al 61% actual, según el informe. Por edad, esa fue una de las caídas más pronunciadas.

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Mientras tanto, los jóvenes de 18 a 29 años experimentaron el descenso más pronunciado de cualquier grupo de edad, con una caída de su seguridad de costes en 17 puntos porcentuales en los últimos cinco años.

Incluso los hogares con ingresos más altos están sintiendo la presión, con casi 1 de cada 3 adultos con ingresos entre 120.000 y 179.000 dólares que declara que no están seguros en costes en lo que respecta a la sanidad.

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Los expertos advierten que la trayectoria actual no es sostenible.

"El hecho de que menos de la mitad de los estadounidenses pueda permitirse la atención sanitaria de forma fiable debería alarmar a todas las personas, responsables políticos y líderes sanitarios del país", dijo Tim Lash, presidente del West Health Policy Center. Añadió que la situación probablemente empeorará aún más sin reformas significativas en los precios de los medicamentos y las primas de seguros.

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Joe Daly, socio director de Gallup, señaló que estas tendencias sugieren un problema sistémico más que una caída económica temporal.

"Desde 2021, la proporción de estadounidenses que dicen que la atención sanitaria es asequible ha disminuido de forma constante, lo que sugiere que esto forma parte de un patrón a más largo plazo y no una caída puntual desde el año pasado", afirmó.

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Los resultados se basan en una encuesta realizada por un muestreo representativo de 5.660 adultos estadounidenses de 18 años o más que son miembros del Panel Gallup. La encuesta, realizada del 27 de octubre al 22 de diciembre de 2025, tiene un margen de error de más o menos 2,1 puntos porcentuales.

Más información

Visita el USA.gov para saber más sobre cómo obtener ayuda con las facturas médicas.

FUENTE: Índice de Asequibilidad de la Atención Sanitaria West Health-Gallup, junio de 2026