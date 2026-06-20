Vitamina D: cómo lograr una mejor absorción y mantener niveles adecuados en el cuerpo

La constancia diaria define el impacto de la suplementación con vitamina D. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe un “mejor” momento universal para tomar vitamina D. Especialistas citados por Eating Well aseguran que la clave para lograr una óptima absorción es la constancia diaria y asociar el suplemento a una comida con grasas saludables, como nueces, semillas, aguacate o lácteos.

El momento recomendado para tomar vitamina D es aquel que pueda repetirse a diario, acompañado de alimentos con grasas saludables para favorecer su asimilación. Si bien siempre es conveniente consultar con un médico, Los expertos coinciden en que la mañana, la tarde o la noche son igualmente válidas, siempre que se mantenga la regularidad y se consuma con una comida que contenga este tipo de grasas, lo que contribuye al cuidado óseo e inmune.

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Diversas instituciones, como la Mayo Clinic, coinciden en que la vitamina D se absorbe de manera más eficiente cuando se ingiere junto con una comida que contenga grasas saludables.

La absorción mejora cuando la ingesta se acompaña de grasas saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics demostró que la absorción de vitamina D3 puede multiplicarse cuando la ingesta se acompaña de aceites, frutos secos o productos lácteos enteros, en comparación con el consumo en ayunas o junto a alimentos bajos en grasa.

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Este enfoque permite optimizar el efecto del suplemento y contribuir al mantenimiento de niveles adecuados en sangre, favoreciendo la salud ósea y muscular.

Factores que influyen en la absorción de vitamina D

No existe un horario universal, la rutina sostenible es el factor clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Roxana Ehsani, nutricionista consultada por Eating Well, explica que la vitamina D es una vitamina liposoluble; esto significa que se absorbe mejor cuando se consume junto a alimentos que aportan grasas saludables.

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David Davidson, médico citado por el medio, detalla que “lo más eficaz es tomar el suplemento junto a alimentos con grasas saludables”. Además, recomienda aprovechar la ocasión para ingerir productos lácteos enteros, que favorecen la absorción tanto de vitamina D como de calcio, otro nutriente esencial.

No obstante, Ehsani reconoce que quienes comen fuera o tienen horarios poco predecibles pueden tener dificultades para acompañar el suplemento de una comida. En estos casos, consultar con un profesional sanitario permite ajustar la pauta de manera personalizada.

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La vitamina D es liposoluble y se aprovecha mejor con ciertos alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de la forma y dosis del suplemento

Existen dos tipos principales de suplementos: vitamina D: D2 y vitamina D3. Según los expertos consultados, la vitamina D3 resulta “más biodisponible”, ya que se absorbe y utiliza de forma más eficiente que la D2, presente sobre todo en alimentos de origen vegetal o fortificados.

Por ello, la recomendación general es optar por vitamina D3 salvo indicación contraria de un profesional de la salud. Algunas personas pueden requerir ajustes en la dosis o el tipo de suplemento en función de sus necesidades, siempre bajo supervisión médica.

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Algunas condiciones clínicas requieren pautas personalizadas de suplementación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Endocrine Society recomienda realizar controles periódicos de los niveles de vitamina D en sangre, sobre todo en personas con riesgos asociados como adultos mayores, quienes viven en latitudes elevadas o padecen enfermedades crónicas.

Según publicaciones de los National Institutes of Health (NIH), la deficiencia continua puede incrementar el riesgo de osteoporosis, debilidad muscular y alteraciones en el sistema inmune. Por ello, la supervisión médica resulta clave para ajustar la dosis y la frecuencia del suplemento, evitando tanto la insuficiencia como el exceso de esta vitamina.

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Condiciones de salud y personalización de la pauta

Los controles en sangre ayudan a ajustar dosis y frecuencia de manera segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciertas condiciones clínicas exigen especial atención respecto a la suplementación con vitamina D. Personas con problemas gastrointestinales, enfermedades renales o antecedentes de cirugía bariátrica pueden presentar dificultades en la absorción o requerir dosis personalizadas.

Davidson pone énfasis en la importancia de consultar con un especialista en estos casos. Así se adapta la estrategia para lograr una suplementación eficaz y segura.

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A su vez, la deficiencia de vitamina D es común por la escasa presencia de esta vitamina en la dieta y la insuficiente exposición al sol, una situación que puede agravarse en lugares donde los sustitutos de la leche no están enriquecidos, según destaca Eating Well.

Vincular el suplemento a un hábito cotidiano reduce olvidos y mejora adherencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo incorporar el suplemento en la rutina diaria

La constancia es fundamental para obtener los beneficios del suplemento de vitamina D. Ehsani aconseja vincular el consumo a una acción diaria ya establecida, como dejar el envase junto al cepillo de dientes, facilitando así el recuerdo.

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Unir el suplemento a un hábito cotidiano mejora la adherencia y previene olvidos, adaptándose a diversos estilos de vida. Este sencillo método contribuye de forma práctica al mantenimiento de la salud.

La efectividad de la suplementación radica en elegir el momento más fácil de recordar en la rutina diaria, recordando siempre acompañarla con grasas saludables para maximizar la absorción, como subraya Eating Well. La integración sencilla y constante en la vida cotidiana es el verdadero diferenciador en el bienestar a largo plazo.