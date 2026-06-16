Salud

7 reglas prácticas para usar redes sociales sin agotar la energía mental

Un enfoque recomendado por guías de salud pública propone bajar estímulos, ajustar la “dieta” de contenido y poner límites de tiempo, como desactivar alertas y priorizar el descanso y la vida fuera de pantalla

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Collage con un teléfono móvil al centro, iconos de redes sociales y dos siluetas humanas separadas.
Curar el feed con intención permite dejar afuera contenido que provoca ansiedad y reforzar la conexión, la curiosidad y la alegría - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasar buena parte del día conectado puede convertir las redes sociales en una fuente constante de interrupciones, comparación y fatiga. Para proteger la energía mental sin abandonar por completo las plataformas, autoridades sanitarias de Estados Unidos recomiendan aplicar reglas simples: reducir estímulos (notificaciones), curar el contenido que se consume, limitar la exposición en momentos de alta visibilidad y priorizar el descanso y la vida fuera de pantalla.

Desactivar notificaciones es el primer filtro: evita el impulso de abrir aplicaciones “sin pensar” y reduce cortes en la atención. A eso se suma una curaduría activa del feed: seguir cuentas que aporten alegría, curiosidad o conexión y recortar lo que solo activa enojo o ansiedad. En conflictos o roces, la función de silenciar puede ser una alternativa para tomar distancia sin escalar una discusión. Y cuando aparece un episodio de viralidad, una regla de tiempo —como “24 horas para mirar y responder, y después soltar”— ayuda a recuperar control y perspectiva.

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Siete reglas prácticas para usar redes sin que drenen tu energía

Vista lateral de una persona trabajando frente a cinco monitores que muestran gráficos y datos; un celular con "DO NOT DISTURB" en pantalla está sobre el escritorio.
La regla de las 24 horas ante la viralidad ayuda a limitar la exposición y recuperar control sobre la atención - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Cero notificaciones: desactivar alertas para reducir interrupciones y cortar el hábito de abrir apps “sin pensar”. Si algo es importante, se puede revisar de forma intencional desde la aplicación.
  2. Curar el feed: elegir con criterio a quién seguir y qué contenido dejar entrar. Un feed bien seleccionado mejora la experiencia y reduce exposición a temas que disparan estrés o comparación.
  3. Las “tres C”: seguir cuentas que te dejen alegre, curioso o conectado. Si un perfil no aporta humor, aprendizaje o vínculo, probablemente solo suma ruido.
  4. Silenciar antes que bloquear: usar silenciar para tomar distancia sin escalar una discusión ni quedar atrapado en el ida y vuelta. Si no alcanza, dejar de seguir es una opción directa.
  5. Cuentas secundarias con moderación: si usás un “quemador”, poné límites. Evita el “modo vigilancia” y usalo solo cuando tenga un propósito concreto, no para curiosear sin fin.
  6. Regla de las 24 horas: ante viralidad o una “tormenta” online, darte 24 horas para mirar, responder o procesar. Después, soltar y volver a la rutina: internet se mueve rápido y no conviene vivir pegado a la reacción.
  7. Perspectiva offline: recordar que las redes no son todo. Priorizar descanso, vínculos y actividades fuera de pantalla para sostener equilibrio y bienestar.

Qué recomiendan las guías de salud y por qué estas reglas pueden ayudar

Primer plano de un dedo tocando la pantalla de un smartphone que muestra una lista de "Siguiendo" en una aplicación, con un menú desplegable para gestionar contactos.
Las guías de salud pública y psicología recomiendan límites, privacidad y espacios sin pantallas para reducir el uso problemático - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones de salud pública y psicología coinciden en priorizar límites, configuraciones de seguridad y hábitos que protejan el descanso y reduzcan el uso problemático. El aviso del Surgeon General de Estados Unidos advirtió que, si bien las redes pueden tener beneficios, también existen indicadores de riesgo para el bienestar, y sugirió estrategias como crear límites, usar herramientas de privacidad y promover espacios sin pantallas, especialmente cerca del horario de sueño.

En la misma línea, una revisión narrativa publicada en PubMed Central sobre intervenciones para el uso problemático de redes sociales concluyó que los programas que enseñan estrategias concretas para un uso más saludable tienden a mostrar mejores resultados de bienestar que las restricciones totales o las advertencias generales.

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La American Psychological Association (APA) sostuvo que el impacto de las redes no es uniforme y depende del contexto, el contenido y las características de cada persona, por lo que las medidas más útiles suelen ser las que combinan límites y acompañamiento/autorregulación, en lugar de depender solo de la fuerza de voluntad. En paralelo, guías clínicas y educativas recomiendan ajustar configuraciones de privacidad, revisar permisos y usar funciones como silenciar, restringir o filtrar para disminuir exposición a contenido o interacciones que disparan estrés.

En la práctica, estas reglas apuntan a lo mismo: bajar estímulos (menos notificaciones), mejorar la dieta de contenido (feed curado), reducir exposición a conflicto (silenciar) y recuperar agencia cuando la atención se vuelve una moneda de cambio (tiempos acotados ante viralidad y mayor vida offline).

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