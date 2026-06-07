Los nueve síntomas sin cefalea que pueden anunciar una crisis de migraña

Reconocer síntomas de migraña inesperados puede ayudar a anticipar y mitigar una crisis antes del dolor intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer síntomas de migraña inesperados puede marcar la diferencia entre anticipar y mitigar una crisis o sufrir un dolor intenso. Diversas señales físicas, emocionales y cognitivas pueden aparecer horas o días antes del dolor, en una etapa conocida como prodromo. Detectarlas permite intervenir a tiempo y disminuir el impacto del episodio, según Heidi Moawad, neuróloga y profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad Case Western Reserve, en Very Well Health.

Los síntomas de migraña que no incluyen dolor de cabeza pueden alertar del inicio de una crisis inminente. Fatiga, dolores musculares, náuseas y cambios emocionales son algunos ejemplos. Es esencial conocer estos signos para actuar precozmente y, ante cualquier señal neurológica como dificultad para hablar o debilidad, buscar atención médica de inmediato.

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Nueve síntomas inesperados que anuncian una migraña

Antes de que se desarrolle el dolor, suele haber una etapa denominada prodromo. Esta puede durar varias horas o días y a menudo pasa inadvertida porque sus manifestaciones son sutiles.

Fatiga: según Moawad, “puede comenzar días u horas antes del dolor de cabeza por migraña”. No solo implica sueño, sino también agotamiento, somnolencia y tendencia a bostezar. Dolores musculares: pueden estar presentes en el cuello, hombros y parte superior de la espalda. Se describen como molestias, rigidez o sensación de inflamación. Náuseas: pueden manifestarse antes del dolor de cabeza. Entre los signos están la aversión a ciertos alimentos, sensación constante de malestar estomacal e incluso episodios de vómito. Mareos: este síntoma o ligeros episodios de vértigo forman parte de la fase inicial. Es posible percibir inestabilidad, aturdimiento o sentir que el entorno gira. Irritabilidad: cambios en el ánimo se presentan habitualmente. Se puede experimentar impaciencia, malhumor y menor tolerancia al estrés. Tristeza: este síntoma o el ánimo bajo también anticipan la migraña. La neuróloga resalta que sentirse inusualmente irritable o triste está relacionado con cambios en los neurotransmisores anteriores al dolor. Puede acompañarse de llanto, pesimismo y falta de motivación. Dificultad de concentración: antes del episodio, algunas personas notan olvidos, menor creatividad o sensación de estar abrumadas. Hipersensibilidad: este síntoma a la luz, los sonidos y los olores puede anticipar el ataque. Los estímulos, antes tolerables, se vuelven incómodos o insoportables en esta fase. Antojos de comida: se orientan principalmente a alimentos salados o dulces y, en algunos casos, su consumo alivia las náuseas.

Diversas señales físicas, emocionales y cognitivas pueden aparecer horas o días antes del dolor de cabeza por migraña (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prodromo, aura y señales de alarma en la migraña

El prodromo es distinto al aura migrañosa. Mientras el primero abarca alteraciones físicas, emocionales y cognitivas que pueden aparecer horas o días antes del dolor, la otra involucra síntomas neurológicos como visión de líneas en zigzag, hormigueo o cambios visuales justo antes del dolor o durante la crisis, con una duración entre 20 minutos y una hora.

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Algunos síntomas neurológicos exigen atención inmediata: debilidad en un brazo o pierna, dificultad para hablar, visión borrosa o pérdida de visión en un lado, o movimientos involuntarios. Moawad, según Very Well Health, advierte que nunca se debe asumir que estos síntomas pertenecen solo a una migraña, dado que pueden indicar una emergencia médica.

Cuándo acudir al médico y recomendaciones

Es recomendable consultar a un profesional si aparecen síntomas nuevos, más intensos o diferentes de lo habitual. Cambios en la visión, confusión, dificultades para comunicarse o para mover alguna parte del cuerpo pueden ser señales de accidente cerebrovascular y requieren atención urgente.

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Es recomendable consultar a un profesional si aparecen síntomas nuevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificar los signos de cada etapa ayuda en el manejo de la migraña, pero no sustituye la evaluación médica ante síntomas graves. Según la neuróloga, acudir rápidamente al médico cuando surgen señales neurológicas es fundamental para descartar problemas de mayor gravedad y proteger la salud del paciente.