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Las partículas de humo ultrafinas de incendios forestales pueden suponer graves riesgos para la salud

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MIÉRCOLES, 27 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- El humo de los incendios forestales transporta una amplia variedad de partículas potencialmente tóxicas, en tamaños tan pequeños que podrían suponer una amenaza para la salud humana, según un nuevo estudio.

Las muestras de humo tomadas durante los incendios forestales de Los Ángeles en 2025 contenían altos niveles de metales tóxicos, compuestos aromáticos policíclicos, compuestos orgánicos volátiles y PFAS "químicos eternos", según informan los investigadores en la edición de julio del Journal of Hazardous Materials.

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Se sabe que muchos de estos compuestos son tóxicos, causan cáncer y contribuyen a otros problemas de salud.

"En un incendio de la interfaz entre una zona forestal y urbana, no solo estás quemando árboles. Estáis quemando coches, baterías, cableado, metales, plásticos y materiales de construcción", dijo el investigador principal José Guillermo Cedeño Laurent, profesor adjunto en la Escuela de Salud Pública Rutgers en New Brunswick, Nueva Jersey.

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Cedeño Laurent estuvo en Los Ángeles en enero de 2025 para un simposio sobre salud ambiental y calidad del aire cuando los incendios forestales arrasaron esa región.

Trabajó con colegas para recoger muestras de aire y ceniza en una casa de Pasadena a poco más de dos millas al suroeste de uno de los incendios, entre el 16 y el 22 de enero.

El equipo analizó entonces las muestras, intentando descomponer los productos químicos contenidos en el hollín y la ceniza.

Normalmente, los expertos y reguladores en salud ambiental analizan partículas de contaminación atmosférica de menos de 2,5 micras de diámetro. En comparación, un cabello humano mide entre 50 y 70 micras de ancho, según el Programa de Monitoreo y Evaluación del Ártico.

Pero estos investigadores examinaron partículas ultrafinas que eran menores de 100 nanómetros, y una micra equivale a 1.000 nanómetros.

Estos partículas ultrafinas representaban el 40% de la masa total de las muestras, según los investigadores.

Los metales tóxicos en el aire eran 30 veces mayores que los niveles normales de Los Ángeles y hasta 1.000 veces más que el humo de incendios forestales que solo queman árboles y vegetación.

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) fueron aproximadamente 10 veces superiores a los niveles normales. Estos incluían benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos que eran de 4,8 a 13 veces más altos que los niveles de fondo urbano.

Los compuestos químicos de la PAH se han relacionado con el cáncer, el asma y el daño en los sistemas inmunitario y reproductivo, según la Universidad Estatal de Oregón.

Las muestras también mostraron PFAS y otros productos químicos mezclados con partículas de vegetación quemada, según los investigadores.

"No quiero que el mensaje sea simplemente aterrador", dijo Cedeño Laurent en un comunicado de prensa. "La cuestión es que, si queremos entender los riesgos, necesitamos conocer la composición de las partículas, no solo la cantidad."

Peor aún, estas partículas contaminadas suponen un doble riesgo, según los investigadores: primero cuando están en el aire y de nuevo cuando se alteran durante la limpieza. Los esfuerzos por recomponer los pedazos tras un incendio devastador podrían acabar esparciendo toxinas al aire, al suelo, al agua o en interiores.

"Estos incendios dejan un legado químico", dijo Cedeño Laurent. "Para proteger a las comunidades, necesitamos estrategias de monitorización y limpieza que reflejen lo que se quemó, no solo la cantidad de humo que se midió."

Más información

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. tiene más información sobre la contaminación atmosférica por partículas.

FUENTE: Universidad Rutgers-New Brunswick, comunicado de prensa, 21 de mayo de 2026

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