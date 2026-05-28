El ejercicio intenso no aumenta el riesgo de fibrilación auricular en hombres jóvenes, según un estudio

MIÉRCOLES, 27 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Estar increíblemente en forma no debería aumentar el riesgo de un adulto joven de sufrir una alteración cardíaca peligrosa, según un nuevo estudio.

Los jóvenes deportistas masculinos y aficionados al fitness no tienen más probabilidades de desarrollar fibrilación auricular, a pesar de estudios anteriores que mostraron una aparente relación, según informaron los investigadores el 21 de mayo en la revista Circulation.

PUBLICIDAD

"Nuestro estudio demuestra que hay buenas razones para matizar y suavizar el mensaje, que en ocasiones ha sido muy extendido, de que altos niveles de forma física o la participación en carreras supondrían un gran riesgo para la salud cardiovascular de una persona", dijo el investigador principal Marcel Ballin, investigador asociado de la Universidad de Uppsala en Suecia.

"El riesgo de fibrilación auricular ciertamente no es cero, pero dicho esto, los beneficios son significativamente mayores", afirmó en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de un millón de jóvenes suecos recogidos entre 1972 y 1995 a partir de datos del servicio nacional.

En general, los resultados iniciales mostraron que los hombres con los niveles más altos de forma física tenían un mayor riesgo de fibrilación auricular en comparación con aquellos con menos condición física, según los investigadores.

PUBLICIDAD

Hasta los 40 años, este mayor riesgo de fibrilación auricular superaba los beneficios positivos para el corazón de la forma física, según los investigadores. A partir de los 45 años, los beneficios empezaron a superar los riesgos.

Pero los investigadores fueron un paso más allá, analizando a unos medio millón de hombres reclutados para el servicio militar que eran hermanos de sangre y derechos.

PUBLICIDAD

"Los hermanos comparten aproximadamente la mitad de sus genes, pero también, en cierta medida, factores socioeconómicos, factores ambientales, entorno infantil y factores de comportamiento", dijo Ballin. "Estos factores podrían afectar tanto los niveles de aptitud física como el riesgo de diversas enfermedades, incluidas las cardiovasculares.

"Por lo tanto, se puede suponer que los hallazgos se convierten en ... un poco más fiable cuando tenemos en cuenta estos factores, en comparación con un análisis tradicional", añadió.

PUBLICIDAD

En la comparación entre hermanos, la relación entre la aptitud física y la fibrilación auricular se debilitó notablemente. Como resultado, el equilibrio riesgo/beneficio se desplazó hacia un lado positivo, incluso para los más jóvenes.

"Entonces pudimos ver que el efecto dependiente de la edad desapareció", dijo Ballin. "En cambio, vimos que el efecto neto fue positivo desde el principio, y que los beneficios aumentaron a medida que avanzaba la edad."

PUBLICIDAD

Los vínculos entre la aptitud física y la fibrilación auricular hallados en estudios previos probablemente se expliquen al menos en parte por factores que comparten los hermanos, concluyeron los investigadores.

"Desde una perspectiva de por vida, los hallazgos muestran que los beneficios de un alto nivel de aptitud superan los riesgos", afirmó.

PUBLICIDAD

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre la fibrilación auricular.

PUBLICIDAD

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Uppsala, 21 de mayo de 2026