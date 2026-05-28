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Mujeres jóvenes estadounidenses de color enfrentan un aumento de muertes por cáncer de mama

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MIÉRCOLES, 27 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres jóvenes de color tienen un mayor riesgo de morir de cáncer de mama en Estados Unidos, según ha revelado un nuevo estudio.

Las muertes por cáncer de mama, antes concentradas principalmente entre mujeres mayores, ahora afectan a mujeres más jóvenes, según informaron recientemente investigadores en la revista npj Breast Cancer.

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La supervivencia mejoró sustancialmente entre las mujeres mayores con el tiempo, pero las mujeres más jóvenes no mostraron la misma mejora, según los investigadores.

"El aumento de la mortalidad entre las mujeres jóvenes, junto con la mejora de la supervivencia en mujeres mayores, muestra cómo está cambiando el riesgo de cáncer de mama", dijo el investigador principal Stephen Wong, titular de la cátedra de ingeniería biomédica en Houston Methodist en Texas.

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos nacionales de 1975 a 2022 entre más de 668.000 mujeres con cáncer de mama.

Aparte del cáncer de piel, el cáncer de mama es el cáncer más común en mujeres estadounidenses, según los investigadores en notas de fondo. Representa aproximadamente 1 de cada 3 nuevos cánceres femeninos cada año y, según la Sociedad Americana del Cáncer, es la segunda causa principal de muerte por cáncer en mujeres después del cáncer de pulmón.

Los resultados mostraron que las mujeres negras jóvenes con cáncer de mama triple negativo --una forma más agresiva de la enfermedad-- seguían siendo el grupo de mayor riesgo.

Sin embargo, los investigadores también encontraron un mayor riesgo de muerte entre mujeres hispanas y asiáticas menores de 50 años, especialmente aquellas con cáncer de mama triple negativo.

"Es importante destacar que descubrimos que las mujeres asiáticas menores de 50 años experimentan peores resultados y enfrentan un mayor riesgo de mortalidad que el registrado anteriormente", dijo Wong en un comunicado de prensa.

Los resultados muestran que los expertos deben adoptar un enfoque más matizado al analizar las disparidades en el cáncer de mama, según los investigadores.

"La edad, la raza y el tipo de tumor no deberían tratarse como cuestiones separadas, ya que interactúan para alimentar estas disparidades", dijo el investigador principal Lin Wang, investigador en el Laboratorio Wong de Houston Methodist. "Cuando los observamos juntos, descubrimos riesgos que de otro modo permanecerían ocultos."

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el cáncer de mama.

FUENTE: Houston Methodist, comunicado de prensa, 19 de mayo de 2026

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