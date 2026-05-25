Cómo se manifiesta la falta de vitamina C en la boca, encías y cabello, según especialistas

El escorbuto, causado por la falta de vitamina C, presenta como primeros síntomas alteraciones en la boca, encías y cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

La deficiencia de vitamina C —también llamada escorbuto— puede detectarse tempranamente a través de cambios visibles en la boca, encías y cabello. Aunque hoy es poco frecuente en países desarrollados, los especialistas advierten que sigue presente en ciertos grupos de riesgo y que reconocer los primeros síntomas es fundamental para evitar complicaciones graves.

De acuerdo con la National Library of Medicine (NIH), los signos bucales y capilares son los indicadores más precoces de este déficit nutricional .

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Cómo se manifiesta la falta de vitamina C en el cuerpo

La Mayo Clinic señala que la vitamina C es esencial para la reparación de tejidos, la producción de colágeno y la protección antioxidante. Cuando no se incorpora la cantidad suficiente a través de la dieta, el organismo comienza a mostrar señales en diferentes sistemas, siendo la boca, las encías y el cabello los primeros afectados.

Manifestaciones en la boca

Entre las primeras señales de alarma por déficit de vitamina C destaca el sangrado en la mucosa oral. Los especialistas describen encías que se separan de los dientes, hemorragias espontáneas incluso ante estímulos mínimos y tendencia a desarrollar úlceras y petequias.

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Según el NIH, estas alteraciones obedecen a la menor producción de colágeno, sustancia clave para la estructura de los tejidos bucales.

La deficiencia de vitamina C provoca sangrado de encías, úlceras bucales y caída del cabello según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escorbuto puede confundirse con otras afecciones bucales como periodontitis o candidiasis, pero suele diferenciarse por la rápida respuesta al tratamiento con vitamina C. También se observan mal aliento persistente y heridas de cicatrización lenta, que deben ser motivo de consulta médica.

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Manifestaciones en las encías

La fragilidad de las encías es otro síntoma temprano. Se manifiestan inflamación, enrojecimiento y sangrado con el cepillado o masticación. En casos avanzados, pueden aparecer zonas de necrosis y pérdida de piezas dentales. En niños, el déficit puede retrasar la erupción dental y provocar dolor al comer.

Estas manifestaciones reflejan la debilidad de la red de colágeno que sostiene las encías y la menor capacidad de defensa frente a infecciones. Los expertos del NIH subrayan que el sangrado reiterado, incluso sin mala higiene, debe alertar sobre la posibilidad de una deficiencia nutricional.

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Manifestaciones en el cabello

El cabello muestra, en ocasiones, signos distintivos de falta de vitamina C. Destacan los cabellos en espiral o en sacacorchos (“corkscrew hairs”), producidos por alteraciones en la estructura folicular, lo que genera cabellos frágiles y quebradizos. También puede observarse caída localizada y aparición de hemorragias perifoliculares, especialmente en las extremidades.

El patrón de cabello en espiral y las hemorragias perifoliculares en extremidades son signos característicos de escorbuto en personas con deficiencia de vitamina C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos signos son considerados patognomónicos del escorbuto y suelen revertirse tras restablecer los niveles normales de vitamina C, aunque la recuperación puede tardar varias semanas.

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Recomendaciones frente a los primeros síntomas

La aparición de sangrado de encías, úlceras bucales recurrentes, caída del cabello o cambios en su textura amerita una consulta médica o con el odontólogo para investigar la causa. El diagnóstico de escorbuto es clínico y suele confirmarse por la rápida mejoría tras la suplementación con vitamina C, según informó la Mayo Clinic.

El tratamiento consiste en la administración oral de vitamina C, con dosis entre 500 y 1.000 mg diarios para adultos y entre 100 y 300 mg para niños, según la edad y el estado de salud. Los síntomas generales suelen mejorar en 24 a 48 horas, mientras que las alteraciones bucales y capilares responden en una o dos semanas.

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Los especialistas recomiendan consultar al médico ante síntomas bucales o caída del cabello para descartar deficiencia de vitamina C y comenzar tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante no automedicarse y buscar siempre el asesoramiento profesional, ya que este déficit puede coexistir con otras carencias nutricionales, en especial en personas con dietas restrictivas, malabsorción intestinal o hábitos como el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol.

La prevención incluye la educación nutricional, el abandono del tabaco y la reducción del consumo de alcohol, ya que estos factores reducen las reservas y el aprovechamiento de la vitamina. En situaciones de riesgo social o dificultad para acceder a alimentos frescos, los suplementos multivitamínicos son una opción válida bajo supervisión médica.

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Qué alimentos tienen vitamina C

Tanto la Mayo Clinic y el NIH destacan que la vitamina C debe obtenerse diariamente a través de la alimentación, ya que el organismo humano no la produce. Destacan como principales fuentes las frutas cítricas (naranja, limón, pomelo), junto con vegetales como brócoli, pimiento rojo, espinaca, tomate, papa y fresas.

Otros alimentos ricos en vitamina C son el melón, frambuesas, coles de Bruselas y repollo. Los especialistas recomiendan consumirlos frescos o con cocciones breves, ya que la vitamina es sensible al calor y puede perderse durante la preparación.

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Las frutas cítricas, el brócoli, el pimiento rojo y la espinaca concentran altos niveles de vitamina C esenciales para prevenir el escorbuto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para adultos, la ingesta recomendada es de 75 mg diarios para mujeres y 90 mg para varones, aumentando en casos de tabaquismo o patologías crónicas. Cuando la dieta no es suficiente, existen suplementos en forma de tabletas o cápsulas que pueden cubrir las necesidades diarias bajo control médico.

El exceso de vitamina C suele eliminarse por la orina, pero dosis superiores a 2.000 mg diarios pueden causar molestias digestivas o aumentar el riesgo de cálculos renales en personas predispuestas.