Cuáles son los síntomas del cáncer de ovario que suelen pasar desapercibidos

El cáncer de ovario es uno de los tumores ginecológicos más difíciles de detectar a tiempo, lo que complica su pronóstico y tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de ovario continúa siendo uno de los tumores ginecológicos más difíciles de detectar a tiempo. Cada año se diagnostican más de 324.000 nuevos casos en el mundo y se registran más de 206.000 muertes, según datos del Global Cancer Observatory (GLOBOCAN), organismo de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Uno de los principales desafíos de esta enfermedad es que sus síntomas iniciales suelen confundirse con molestias digestivas, urinarias u hormonales frecuentes. Distensión abdominal, sensación de saciedad rápida o necesidad constante de orinar pueden aparecer durante meses antes de que exista una sospecha médica concreta.

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Esa combinación entre señales poco específicas y progresión silenciosa explica por qué muchos diagnósticos ocurren recién en etapas avanzadas, cuando el tratamiento se vuelve más complejo. Los especialistas remarcan que reconocer cambios persistentes en el cuerpo y consultar a tiempo puede marcar una diferencia importante en el pronóstico.

Qué es el cáncer de ovario y por qué puede avanzar sin dar señales claras

El cáncer de ovario aparece cuando algunas células de los ovarios comienzan a crecer de manera descontrolada. Estos órganos, ubicados a ambos lados del útero, cumplen un papel clave en el sistema reproductivo femenino, ya que producen óvulos y hormonas sexuales como estrógeno y progesterona.

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Según explica Mayo Clinic, el proceso comienza por alteraciones en el ADN de las células, lo que provoca que sigan creciendo en lugar de morir de manera natural. Con el tiempo, esas células anormales pueden formar tumores e invadir tejidos cercanos.

Los síntomas iniciales del cáncer de ovario suelen confundirse con problemas digestivos o urinarios, retrasando la sospecha médica y el diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otros tipos de cáncer que generan señales más específicas, el cáncer de ovario suele manifestarse con molestias muy frecuentes en la vida cotidiana, lo que dificulta sospechar el diagnóstico rápidamente. Muchas mujeres atribuyen esos cambios a estrés, problemas digestivos, alteraciones hormonales o trastornos intestinales.

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Los síntomas que más suelen pasar desapercibidos

Los especialistas advierten que el cáncer de ovario no suele provocar síntomas “dramáticos” al comienzo. Por el contrario, las molestias suelen instalarse de manera gradual y persistente.

La American Cancer Society y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) identifican algunas señales que merecen atención, especialmente cuando aparecen de forma repetida o representan un cambio respecto al funcionamiento habitual del cuerpo.

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La persistencia de distensión abdominal, dolor pélvico o urgencia urinaria durante semanas puede indicar cáncer de ovario y requiere consulta médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Distensión o hinchazón abdominal persistente.

Dolor o presión en la pelvis.

Sensación de llenura rápida al comer.

Necesidad frecuente o urgente de orinar.

Dolor abdominal.

Cansancio persistente.

Molestias durante las relaciones sexuales.

Dolor lumbar.

Cambios intestinales, como estreñimiento.

Pérdida de peso sin explicación aparente.

El CDC también advierte que el sangrado vaginal inusual, especialmente después de la menopausia, requiere una consulta médica inmediata. La dificultad aparece porque muchos de estos síntomas también son comunes en problemas digestivos o ginecológicos benignos.

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La diferencia, explican los especialistas, está en la persistencia. Mientras una molestia digestiva ocasional suele desaparecer rápidamente, en el cáncer de ovario estos síntomas tienden a mantenerse durante semanas o incluso meses.

Por qué el diagnóstico suele llegar tarde

El cáncer de ovario continúa siendo una de las enfermedades ginecológicas con mayor mortalidad justamente porque muchas veces se detecta cuando ya se extendió fuera de los ovarios.

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Mayo Clinic explica que los síntomas iniciales suelen ser tan inespecíficos que pueden confundirse fácilmente con trastornos gastrointestinales, urinarios o cambios hormonales normales. Eso hace que numerosas mujeres posterguen la consulta médica o reciban inicialmente otros diagnósticos.

Una doctora, vestida con bata blanca y estetoscopio, explica detalladamente el aparato reproductor femenino a una paciente usando un modelo anatómico en un consultorio médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas remarcan que prestar atención a cambios persistentes en el cuerpo es fundamental, especialmente cuando las molestias aumentan progresivamente o aparecen varias al mismo tiempo. La detección temprana mejora significativamente las posibilidades de tratamiento y supervivencia.

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Los factores que aumentan el riesgo

Aunque cualquier mujer puede desarrollar cáncer de ovario, existen ciertos factores que incrementan la vulnerabilidad. La edad aparece entre los factores de riesgo más importantes. De acuerdo con el CDC, la enfermedad se diagnostica con mayor frecuencia después de la menopausia. Los antecedentes familiares y ciertas mutaciones genéticas hereditarias también pueden aumentar significativamente la vulnerabilidad.

Las alteraciones en los genes BRCA1 y BRCA2, conocidos por su relación con el cáncer de mama, también elevan significativamente el riesgo de desarrollar tumores ováricos. Otro síndrome asociado es el síndrome de Lynch, una condición hereditaria vinculada a distintos tipos de cáncer.

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Factores de riesgo como la edad, genética familiar, mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, y antecedentes de endometriosis aumentan la vulnerabilidad al cáncer de ovario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La obesidad, el sobrepeso y la terapia hormonal posmenopáusica también aparecen entre los factores de riesgo señalados por Mayo Clinic.

La endometriosis, una enfermedad en la que tejido similar al revestimiento interno del útero crece fuera de él, también se relaciona con un mayor riesgo en algunos casos. Algunas características reproductivas, como la menopausia tardía o no haber tenido embarazos, pueden influir igualmente en la probabilidad de desarrollar la enfermedad.

Los distintos tipos de cáncer de ovario

No todos los tumores ováricos son iguales. Según explica Mayo Clinic, existen tres grandes grupos diferenciados por el tipo de célula donde se originan:

Cáncer epitelial: es el más frecuente y comienza en la superficie externa de los ovarios. Representa la mayoría de los casos.

Tumores estromales: son menos comunes y suelen detectarse antes porque pueden generar síntomas hormonales más rápidamente.

Tumores de células germinales: aparecen principalmente en mujeres jóvenes y constituyen una proporción menor de los diagnósticos.

Los especialistas remarcan que identificar el tipo específico resulta fundamental, ya que cada uno puede responder de manera diferente a tratamientos como cirugía o quimioterapia.

Qué puede ayudar a detectar la enfermedad antes

Actualmente no existe un método completamente eficaz para prevenir el cáncer de ovario ni una prueba de detección universal comparable a la mamografía en cáncer de mama. Por eso, los especialistas insisten en la importancia de reconocer síntomas persistentes y conocer los factores de riesgo personales.

Las mujeres con antecedentes familiares relevantes o mutaciones genéticas hereditarias pueden beneficiarse de asesoramiento genético y controles más específicos.

En la mayoría de los casos, el cáncer de ovario se detecta en etapas avanzadas, aumentando la mortalidad y dificultando la respuesta a tratamientos (Freepik)

En algunos casos de alto riesgo, las guías médicas contemplan cirugías preventivas, como la extracción de ovarios, aunque la decisión debe evaluarse individualmente junto a profesionales especializados.

Mayo Clinic también señala que el uso de anticonceptivos orales podría reducir el riesgo en determinadas personas, aunque estos tratamientos requieren supervisión médica por sus posibles efectos adversos.

La importancia de escuchar cambios persistentes del cuerpo

Uno de los principales mensajes de los especialistas es que el cáncer de ovario no siempre provoca síntomas intensos al comienzo, pero sí suele generar señales persistentes que se apartan de lo habitual.

Sentirse hinchada de forma constante, notar dolor pélvico repetido o experimentar cambios digestivos durante semanas no necesariamente significa tener cáncer. Sin embargo, cuando esas molestias persisten o se vuelven cada vez más frecuentes, consultar a tiempo puede ser clave.

La detección temprana continúa siendo una de las herramientas más importantes para mejorar el pronóstico y ampliar las posibilidades de tratamiento efectivo.