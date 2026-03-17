Lanzan los premios Afectivo-Efectivo 2026 que distinguen la mirada humana en la salud: quiénes y cuándo pueden inscribirse

El Premio Afectivo-Efectivo 2026 distingue la excelencia y la innovación en la atención humanizada a pacientes en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada paciente es mucho más que un diagnóstico, es una historia de vida personal en una situación y lugar determinado. Afortunadamente, el modelo de atención Afectivo-Efectivo gana cada vez más terreno en el sistema sanitario global, como enfoque orientado al cuidado y la recuperación del paciente desde una perspectiva integral, sustentada en la ciencia y orientada por la dignidad y la humanidad.

Este enfoque humanista promueve una relación de confianza y empatía entre profesionales y pacientes, considerando también a sus familias y entorno social, con el objetivo de favorecer el bienestar y optimizar los resultados en salud.

En ese marco, la segunda edición del Premio Afectivo-Efectivo renueva la convocatoria que reconoce acciones transformadoras en la atención sanitaria en Argentina, centradas en la humanización del vínculo entre profesionales de la salud y pacientes.

El período para postular proyectos permanecerá abierto hasta el 31 de mayo de 2026. El certamen busca difundir ejemplos de buenas prácticas, estimular la innovación y premiar iniciativas con potencial de ser replicadas y de generar un impacto duradero en la salud en Argentina.

Los Premios Afectivo Efectivo, celebran el poder de las acciones humanas que, a través de la innovación y la empatía, transforman la salud y el bienestar de las personas.

El galardón está dirigido a equipos de salud, asociaciones de pacientes, ONGs y comunicadores que hayan desarrollado soluciones replicables, orientadas a fortalecer la relación cuidador-paciente, con un enfoque que integra ciencia y sensibilidad humana.

El galardón, que cuenta con el respaldo académico de la Universidad Católica Argentina (UCA), es una iniciativa de la Fundación Para la Innovación y Calidad Estratégica en el Management (ICEM) —en alianza con el laboratorio Johnson & Johnson—, y distingue iniciativas que combinan excelencia clínica, innovación y trato humano.

La inscripción al Premio Afectivo-Efectivo 2026 se realiza mediante el formulario disponible en este enlace. La convocatoria es impulsada por el Comité Técnico del galardón, integrado por la Dra. María Cristina Ferrari (presidente de FICEM y Co Directora del Premio AE), la Dra. Josefa Rodríguez (Co Directora del Premio AE), Dra. Mirta Gurfinkiel y la Dra. Mercedes Manzioni.

Qué es el enfoque Afectivo-Efectivo en el ámbito de la salud

El enfoque Afectivo-Efectivo promueve la integración de ciencia y humanidad como modelo de atención sanitaria orientado al bienestar y la dignidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspirado en los valores defendidos por el doctor Albert J. Jovell, quien planteaba la necesidad de situar al paciente en el centro de las decisiones sanitarias.

El objetivo fundamental es identificar y difundir prácticas ejemplares, estimular la innovación y premiar iniciativas con potencial de replicabilidad y capacidad de generar impacto duradero en la salud nacional.

La evaluación de los proyectos estará a cargo de un Comité de Expertos integrado por 48 referentes en salud, gestión y comunicación.

Entre ellos, destaca la presencia de la doctora Dolors Navarro, directora del Área de Participación y Capacitación de Pacientes en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona y Presidenta del Foro Premio Afectivo 2024 en España.

Navarro, reconocida experta internacional en gestión sanitaria participativa y referencia en políticas de humanización, quien liderará la valoración técnica y ética de las candidaturas. La selección incluye criterios como integración del modelo Afectivo-Efectivo, innovación, impacto social, relevancia, sostenibilidad y originalidad, ajustados a cada categoría del premio.

Infobae integra el Comité de Expertos, representado por su directora editorial, Daniela Blanco.

La Dra. María Dolors Navarro y la Mg. Mariela Luque integran el comité de 48 expertos que serán parte del jurado de los premios

Las tres categorías principales del Premio Afectivo-Efectivo:

Alianzas que protegen: para asociaciones y ONGs dedicadas a la sensibilización o formación de pacientes y familias.

Resultados que transforman: orientada a iniciativas presentadas por profesionales de la salud, de forma individual, grupal o institucional, con foco en la mejora de resultados sanitarios.

Voces de la salud: destinada a trabajos periodísticos sobre el sector, realizados por periodistas o profesionales de la información.

El proceso de selección contempla una primera revisión técnica y una evaluación definitiva por parte del Comité de Expertos. En caso de empate, la decisión final recaerá en la presidencia del jurado.

Criterios de selección y proceso de evaluación

El galardón impulsado por la Universidad Católica Argentina y la Fundación ICEM premia soluciones replicables que combinan excelencia clínica con enfoque humano en la atención a pacientes y familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evaluación de los proyectos depende de criterios específicos según la categoría. En “Alianzas que protegen” y “Resultados que transforman”, se revisa el grado de integración del modelo afectivo-efectivo, la innovación, el impacto social, la relevancia, la aplicación, la utilidad, la sostenibilidad y los medios de divulgación.

Para trabajos periodísticos, además del impacto social y la relevancia, se valoran la calidad en la argumentación, el estilo y la originalidad del enfoque.

El proceso comienza con la revisión y preselección del Comité Técnico, que verifica que las postulaciones cumplan los requisitos. Luego, el Comité de Expertos compuesto por 48 profesionales realiza la evaluación definitiva. En caso de empate en la puntuación, el presidente del jurado decide el resultado.

La recepción de candidaturas se cierra el 31 de mayo de 2026. Las iniciativas reconocidas al final de cada edición se convierten en modelos para nuevas propuestas, contribuyendo a construir un sistema sanitario más humano y participativo.

La inscripción al Premio Afectivo-Efectivo 2026 se realiza mediante el formulario disponible en el siguiente enlace.