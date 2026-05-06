Salud

Paro cardíaco nocturno: el riesgo de muerte es más alto, según una nueva investigación

El horario de la noche agravaría el pronóstico de quienes atraviesan una emergencia médica fuera del hogar, pese a avances en los servicios de urgencias y sin causas plenamente identificadas

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Bombero asiste a persona caída en la calle. Ambulancia con luces rojas y azules y varios transeúntes observan en una calle urbana mojada por la noche
Los paros cardíacos extrahospitalarios nocturnos arrojan una tasa de supervivencia significativamente menor que los diurnos, según el análisis de más de 870.000 casos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un paro cardíaco fuera del hospital representa una de las emergencias médicas más letales y su pronóstico depende de múltiples factores, entre ellos la hora del evento. Un extenso análisis sobre el paro cardíaco extrahospitalario revela que los episodios nocturnos se asocian a peores expectativas de supervivencia, incluso después de más de diez años de mejoras en la atención de urgencias médicas.

De acuerdo con una nueva investigación, las probabilidades de sobrevivir a un paro cardíaco fuera del horario habitual siguen siendo notoriamente inferiores. Elaborada a partir de datos de 874.415 adultos atendidos por servicios de emergencia y recopilados en el registro nacional CARES, muestra que los pacientes que sufren un paro cardíaco fuera del hospital durante la noche presentan un 16 % menos de probabilidades ajustadas de sobrevivir con buena función cerebral y un 15 % menos de recuperar el pulso, en comparación con los incidentes diurnos. Esta brecha se mantiene estable desde 2013 y no ha podido ser explicada completamente por los investigadores.

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El mayor descenso en la supervivencia se observa entre las 23:00 y las 6:59. El análisis, liderado por Joshua M. Kimbrell de la Facultad de Medicina Albert Einstein, consideró solo adultos fuera de residencias de ancianos; el 64% de los participantes fueron hombres, con una edad promedio de 64 años, y más del 80% de los paros ocurrieron en el hogar. La franja crítica se concentra entre la 1:00 y las 6:00, cuando la posibilidad de desenlace favorable cae entre un 20% y un 22% respecto al mediodía.

Menor supervivencia tras un paro cardíaco nocturno

Durante la noche, los pacientes presentaron un 16% menos de probabilidades ajustadas de sobrevivir con buena función cerebral y un 15% menos de recuperar el pulso en comparación con los casos diurnos. Según StudyFinds, la tasa de recuperación de pulso fue del 30,6% durante el día y del 25,8% por la noche, mientras que la supervivencia con buen pronóstico neurológico cayó del 9,3% al 6,7% en el mismo periodo.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos resultados se mantuvieron incluso tras ajustar variables como edad, sexo, etnia, condiciones del episodio y respuesta de los testigos. El análisis identificó la franja nocturna como un factor de riesgo independiente, ya que la desventaja persiste aun cuando los equipos de emergencia ya están presentes o las condiciones iniciales son óptimas.

Causas de la brecha en la supervivencia nocturna

El equipo investigador evaluó si los tiempos de llegada de las ambulancias o el estado clínico inicial de los pacientes podían justificar esta brecha. Las ambulancias tardan en promedio siete minutos durante la noche, frente a seis minutos en el día, pero esta diferencia explica solo el 12,6% de la brecha observada en la supervivencia.

Incluso cuando los servicios de emergencia ya se encontraban en el sitio, la desventaja nocturna persistió: los pacientes atendidos en horario nocturno presentaron un 6% menos de probabilidades de un buen desenlace respecto al día. Además, tras recuperar el pulso, los pacientes nocturnos continuaban con un 7% menos de posibilidades de ser dados de alta con buena función cerebral.

Primer plano de una mujer adulta con expresión de angustia, sentada, tomándose el pecho con ambas manos sobre una luz roja intensa.
Primer plano de una mujer adulta sentada en el sofá, tomándose el pecho con ambas manos, mientras una intensa luz roja ilumina el área, simulando un accidente cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las hipótesis planteadas, los autores señalan que los hospitales podrían contar con menos personal y menor disponibilidad de tratamientos avanzados en las primeras horas del día, aunque las causas exactas permanecen sin esclarecer debido a la falta de datos sobre la calidad de la reanimación cardiopulmonar, la rapidez de identificación del paro o el acceso a desfibriladores públicos.

Desigualdades y desafíos para la salud pública

Las disparidades en la supervivencia nocturna evidencian, además, un componente de inequidad sanitaria. El análisis reveló que los pacientes afrodescendientes estuvieron sobrerrepresentados en los paros cardíacos nocturnos (22,3% frente al 20,2% diurnos), y que el hogar fue el escenario predominante de estos episodios tras el anochecer (88,8% frente al 81% durante el día).

A pesar de los avances en los sistemas de urgencias, la diferencia entre los desenlaces nocturnos y diurnos permanece inalterada desde 2013. El estudio enfatiza que la naturaleza observacional de la investigación impide establecer causalidad directa, pero la reiteración de este patrón durante más de una década plantea un desafío para la gestión sanitaria y el diseño de estrategias de intervención.

Una mujer y un cardiólogo sentados frente a un escritorio, mirando una pantalla de computadora que muestra una ilustración detallada del corazón humano.
Una mujer de 45 años conversa con su cardiólogo mientras este explica un diagrama del corazón en la pantalla de su consultorio, destacando la importancia de la prevención cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras no se esclarezcan los determinantes específicos de la brecha nocturna, los paros cardíacos extrahospitalarios en ese intervalo seguirán representando un terreno de incertidumbre clínica y un foco de atención prioritaria para la salud pública, de acuerdo con el balance de StudyFinds tras más de 870.000 registros evaluados.

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