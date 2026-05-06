La testosterona después de los 40: por qué baja, cómo reconocer los síntomas y en qué casos conviene tratarla

Los síntomas más frecuentes de testosterona baja incluyen fatiga, disfunción eréctil, bajo ánimo y pérdida de masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La testosterona baja es una condición frecuente en hombres adultos, caracterizada por síntomas como disminución del deseo sexual, fatiga persistente y reducción de la masa muscular. Según la Harvard Medical School, en casos seleccionados puede considerarse el inicio de una terapia hormonal masculina, siempre bajo la supervisión de un profesional médico especializado.

La principal causa de la disminución de la testosterona es el envejecimiento, aunque otros factores pueden acelerarla, como la obesidad, la diabetes tipo 2 o el uso de determinados medicamentos. Cuando los síntomas persisten y los análisis de sangre muestran niveles bajos en al menos dos ocasiones, corresponde realizar una evaluación con un endocrinólogo, quien analizará de manera individual los riesgos y beneficios antes de indicar una posible terapia de reemplazo.

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A partir de los 40 años, la producción de testosterona desciende de manera gradual. Harvard Medical School señala que la reducción de células productoras en los testículos y ciertas enfermedades metabólicas aceleran este proceso. Aunque en la mayoría de los casos los niveles hormonales se mantienen dentro de parámetros normales durante años, algunas personas pueden experimentar una caída más rápida, perdiendo vitalidad, fuerza y función sexual previamente logradas.

Síntomas y diagnóstico de la testosterona baja

Los síntomas más frecuentes son disminución del deseo sexual, disfunción eréctil, reducción de la masa muscular, fatiga, alteraciones del sueño y bajo estado de ánimo. El diagnóstico requiere análisis de sangre en ayunas, realizados en al menos dos ocasiones diferentes para confirmar la deficiencia.

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El diagnóstico de testosterona baja requiere dos análisis de sangre en ayunas con niveles inferiores a 300 nanogramos por decilitro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El endocrinólogo Shalender Bhasin, del Hospital Brigham and Women’s y afiliado a Harvard, indica que una cifra inferior a 300 nanogramos por decilitro en ambos análisis confirma el diagnóstico. Una vez corroborada la deficiencia, el médico debe investigar la causa subyacente para ajustar el tratamiento según las necesidades del paciente.

La edad no es el único factor que condiciona la disminución de la testosterona. La obesidad, especialmente cuando existe un exceso de grasa abdominal, y la diabetes tipo 2 son factores determinantes. El Dr. Bhasin explica que la obesidad puede reducir la producción de hormonas hipofisarias que estimulan la testosterona y provocar su conversión parcial en estradiol, una hormona femenina.

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En el caso de la diabetes, la resistencia a la insulina y los cambios metabólicos disminuyen aún más los niveles hormonales, dificultando el control de la glucosa. Además, medicamentos como opioides, corticosteroides o esteroides anabólicos, lesiones testiculares, hipotiroidismo o enfermedades que afectan la glándula pituitaria también pueden originar esta deficiencia. Los trastornos del sueño, como la apnea, contribuyen a agravar el cuadro.

La obesidad abdominal y la diabetes tipo 2 son factores clave que contribuyen a la disminución de la testosterona en hombres adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo considerar el tratamiento hormonal masculino

La decisión de iniciar una terapia de reemplazo de testosterona debe basarse en la evaluación de un endocrinólogo y en la evidencia médica disponible. Según la Harvard Medical School, este tratamiento puede revertir muchos de los síntomas en pacientes correctamente diagnosticados.

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El estudio TRAVERSE demostró que el riesgo cardiovascular relacionado con la terapia hormonal ha sido sobrestimado. Es fundamental extremar precauciones en casos de antecedentes de cáncer de próstata, cáncer de mama masculino, policitemia o eventos recientes de infarto o accidente cerebrovascular. El Dr. Bhasin subraya que los beneficios suelen superar losriesgos si la indicación está correctamente establecida.

Las mejoras en el ánimo y la función sexual pueden notarse en pocas semanas. Los cambios en la masa muscular o la densidad ósea requieren un seguimiento más prolongado.

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La terapia de reemplazo de testosterona puede aplicarse mediante inyección intramuscular, gel, crema, parche cutáneo, implantación subcutánea o cápsulas orales. La elección varía según la respuesta del paciente, sus preferencias y la indicación médica. En algunas farmacias, los precios pueden ser menores, aunque puede requerirse una membresía o condiciones especiales de compra.

Las opciones de terapia de reemplazo de testosterona incluyen inyecciones, geles, parches, cápsulas y tratamientos subcutáneos según preferencia médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cobertura de este tipo de tratamiento por parte del seguro médico depende de la normativa de cada país y de las características de la póliza contratada. Muchos sistemas de salud contemplan la cobertura si existe una indicación clínica documentada. Es fundamental mantener controles regulares para ajustar la dosis y supervisar la aparición de posibles complicaciones.

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Para los hombres adultos con síntomas persistentes y deficiencia confirmada, la consulta con un especialista permite evaluar la conveniencia del tratamiento según el diagnóstico profesional y un análisis individualizado de los riesgos y beneficios, según concluye la Harvard Medical School. Un seguimiento médico adecuado garantiza que cualquier efecto adverso sea detectado a tiempo y que la terapia se mantenga dentro de parámetros seguros.