Qué es la “joroba de búfalo” y por qué puede alertar sobre un grave problema de salud

La joroba de búfalo es una acumulación de grasa en la base del cuello que puede señalar problemas de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de un bulto graso en la base del cuello, conocido como “joroba de búfalo”, puede ser algo más que una preocupación estética. Según especialistas estadounidenses citados por Fox News Digital, esta alteración corporal podría advertir sobre problemas médicos ocultos o trastornos hormonales relacionados con la salud y la obesidad.

Una “joroba de búfalo” es una acumulación anómala de grasa entre la parte superior de la espalda y la nuca. Puede aparecer por diferentes motivos, como obesidad, alteraciones hormonales —en particular niveles elevados de cortisol—, cambios posturales o el uso prolongado de ciertos medicamentos.

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Los expertos advierten que si el bulto aparece de forma repentina, se acompaña de síntomas como cansancio, debilidad muscular o presión arterial alta, o crece rápidamente, es imprescindible consultar a un médico, ya que podría estar asociado a condiciones como el síndrome de Cushing o problemas endocrinológicos graves.

Mantener una postura correcta ayuda a reducir el riesgo de desarrollar bultos grasos en la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cirujana plástica Dahlia Rice explicó al medio citado que la “joroba de búfalo” se presenta como “una protuberancia en la base del cuello o en la parte alta de la espalda”. Destacó que una mala postura puede acentuar este bulto, incluso en personas sin exceso notable de grasa corporal.

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Por su parte, la especialista Rachel Mason indicó que la principal diferencia con otras afecciones, como la “joroba de viuda”, está en la composición: la “joroba de búfalo” es blanda y grasa, mientras que las deformidades posturales dependen de la curvatura de la columna y exigen un tratamiento distinto.

Causas y trastornos asociados a la joroba de búfalo

Las causas frecuentes de la “joroba de búfalo” incluyen la obesidad, cambios hormonales —especialmente el aumento del cortisol— y la administración prolongada de ciertos medicamentos, como corticoides o terapias para VIH, según detallaron Fox News Digital y Health.com.

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Consultar a un especialista ante la aparición de un bulto graso en el cuello es fundamental para descartar trastornos hormonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mason subrayó que “en algunos casos, puede estar relacionada con el síndrome de Cushing o el uso prolongado de medicamentos con corticoides”.

Diferenciar esta acumulación de grasa de problemas posturales es fundamental para el tratamiento. Mason remarcó al medio citado que un “bulto graso verdadero se siente blando y adiposo”, mientras que las alteraciones posturales o de curvatura requieren abordajes distintos.

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Mantener un peso saludable y una buena postura ayuda a reducir el riesgo de desarrollar este tipo de bulto, agregaron los especialistas.

Síntomas y señales de alerta en la joroba de búfalo

Los síntomas como debilidad muscular, cansancio y presión arterial alta pueden acompañar la formación de la joroba de búfalo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El surgimiento repentino de la “joroba de búfalo”, su crecimiento constante o la presencia de otros síntomas adicionales deben motivar una evaluación médica sin demora, de acuerdo con los expertos citados por Fox News Digital. Rice destacó que la aparición de “cansancio, debilidad muscular o cambios en la presión arterial” junto al bulto exige una valoración profesional.

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Mason añadió que señales como “hematomas fáciles, alteraciones hormonales o estrías moradas” pueden indicar un trastorno endocrinológico más allá de un problema estético. Expertos citados por Health.com advierten que no atender estos síntomas puede derivar en complicaciones más graves, incluso problemas de presión arterial o trastornos del sueño, por lo que el diagnóstico temprano es esencial.

Tratamientos y prevención de la joroba de búfalo

Según las doctoras Rice y Mason, el tratamiento depende de la causa detectada, informaron al medio. Si la causa es postural, la rehabilitación física y ejercicios de fortalecimiento pueden ser útiles. Cuando intervienen medicamentos, puede ser necesario modificar el tratamiento bajo supervisión médica.

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El tratamiento depende de la causa: puede requerir desde ejercicios posturales hasta intervenciones quirúrgicas. (Imagen ilustrativa Infobae)

En los casos debidos a un exceso localizado de grasa sin enfermedades subyacentes, existen opciones estéticas. Mason detalló que “la liposucción suele ser eficaz para el contorneo de esta zona, al eliminar el exceso de grasa y mejorar el perfil del cuello y la parte alta de la espalda”. En situaciones complejas, la cirugía permite retirar tejido denso de forma más extensa.

Además, los especialistas enfatizan la importancia de mantener un peso adecuado, cuidar la postura y controlar el uso prolongado de ciertos medicamentos para prevenir o evitar el desarrollo de la “joroba de búfalo”.

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Identificar la causa del bulto desde el comienzo permite enfocar el tratamiento de manera acertada y disminuir los riesgos de complicaciones prolongadas, concluyeron los expertos consultados por Fox News Digital.