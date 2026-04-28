Por qué un aceite de oliva más caro puede ser mejor para tu cerebro

DOMINGO, 26 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Cuando se trata de aceite de oliva, no todos son iguales.

El aceite de oliva virgen extra -- el eje central de una dieta mediterránea -- tiene beneficios para el estómago y el cerebro, según muestran nuevas investigaciones. El aceite de oliva refinado, que generalmente es más barato de comprar, no lo hace.

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"No todos los aceites de oliva tienen beneficios para la función cognitiva", dijo el autor principal Jiaqi Ni, investigador de la Universidad de Rovira i Virgili en Italia.

El equipo de Ni siguió durante dos años las dietas de 656 adultos con sobrepeso u obesidad, incluyendo su ingesta de aceite de oliva virgen y refinado.

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Los participantes tenían entre 55 y 75 años y presentaban una constelación de factores de riesgo de enfermedades cardíacas conocidos como síndrome metabólico. Los investigadores también observaron cambios en las habilidades de pensamiento de los participantes.

Quienes usaban regularmente lo que los devotos suelen llamar aceite virgen extra extra (AO) vierten mejoras en la función cognitiva y tenían una población de microbios más diversa colonizando sus intestinos.

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Eso es señal de una mejor salud metabólica e intestinal.

El equipo de Ni vinculó estos beneficios a un grupo específico de bacterias intestinales conocidas como Adlercreutzia. Y su presencia parece subrayar el vínculo positivo entre el uso del AOVE y la función cognitiva.

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En otras palabras, parte del beneficio cerebral del aceite puede provenir de cómo remodela la composición de las bacterias intestinales.

Pero, ¿por qué se descubrió que el aceite de oliva extra virgen oliva más útil que el aceite de oliva refinado?

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Achaca a cómo está hecho.

El AOVE se produce mediante métodos mecánicos que ayudan a preservar sus compuestos beneficiosos. El aceite de oliva refinado se procesa para eliminar impurezas, mejorar la vida útil y proporcionar un sabor consistente.

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Ese procesamiento también reduce los niveles de compuestos beneficiosos como antioxidantes, polifenoles y vitaminas.

"Esta investigación refuerza la idea de que la calidad de la grasa que consumimos es tan importante como la cantidad", dijo en un comunicado el investigador principal Dr. Jordi Salas-Salvadó, profesor de nutrición en la Universidad de Rovira i Virgili.

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"El aceite de oliva virgen extra no solo protege el corazón, sino que también puede ayudar a preservar el cerebro durante el envejecimiento", añadió, añadiendo que identificar los microbios que contribuyen a estos beneficios "allana el camino para nuevas estrategias de prevención basadas en la nutrición para preservar las funciones cognitivas."

Los hallazgos se publicaron recientemente en la revista Microbiome.

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Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre los beneficios para la salud del aceite de oliva.

FUENTE: Universidad de Rovira i Virgili, comunicado de prensa, 18 de abril de 2026