Salud

Cuál es la dieta ideal para cuidar el colon, según expertos de Harvard

Una investigación con más de 175.000 adultos demostró que la obesidad, el tabaquismo y la inactividad incrementan el riesgo de diverticulitis. Por qué la alimentación puede ser clave

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Ilustración de un intestino humano rodeado de arándanos, manzanas, brócoli, espinacas, avena, lentejas, garbanzos y yogur sobre un fondo blanco.
La Harvard Medical School recomienda una dieta rica en fibra, actividad física y abandono del tabaco para prevenir enfermedad diverticular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización de las recomendaciones para la enfermedad diverticular y la salud del colon descarta que frutos secos y semillas aumenten el riesgo y sitúa el estilo de vida saludable como eje de prevención, según Harvard Medical School.

Los especialistas enfatizan que el principal peligro está en la inflamación de los divertículos y resaltan la importancia de identificar señales de alarma para consultar al médico. Un estilo de vida saludable, que incluya una dieta rica en fibra, actividad física regular, hidratación adecuada y la exclusión del tabaco, es esencial para reducir el riesgo de complicaciones por enfermedad diverticular.

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Las actuales directrices, respaldadas por la Harvard Medical School, confirman que no es necesario eliminar frutos secos, semillas ni palomitas, ya que estos alimentos no incrementan el riesgo de inflamación o sangrado.

La enfermedad diverticular se caracteriza por la formación de pequeñas bolsas (divertículos) en el colon, fenómeno frecuente a partir de los 60 años. La diverticulosis, definida como la presencia de divertículos, suele ser asintomática y está asociada con un aumento de presión intestinal que impulsa estas formaciones hacia la pared, sobre todo en el sector izquierdo del colon.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La nueva evidencia científica afirma que frutos secos y semillas no aumentan el riesgo de inflamación del colon ni diverticulitis (Imagen Ilustrativa Infobae)

En torno al 5% de los casos puede producirse sangrado rectal si un divertículo rompe un vaso sanguíneo, situación que también pueden desencadenar medicamentos antiinflamatorios, paracetamol o anticoagulantes.

La diverticulosis transcurre habitualmente sin síntomas, mientras que la diverticulitis surge cuando los divertículos se inflaman o infectan, manifestándose con dolor abdominal, fiebre y alteraciones digestivas. La Harvard Medical School advierte que cualquier sangrado rectal debe ser evaluado por un profesional de la salud; si es abundante o se acompaña de mareo o desmayo, es imprescindible acudir a urgencias.

Qué alimentos evitar y consumir en la enfermedad diverticular

Durante años, los especialistas desaconsejaron frutos secos, semillas y pochoclos a quienes padecían diverticulosis, por temor a que quedaran retenidos en los divertículos y provocaran inflamaciones. Sin embargo, revisiones científicas recientes han demostrado que esta restricción carece de fundamento.

Según evidencia publicada por la Harvard Medical School, “la evidencia no muestra un mayor riesgo de diverticulitis en personas que consumen muchos alimentos como frutos secos, semillas o palomitas de maíz, en comparación con quienes no los consumen”. Por esta razón, estos productos han dejado de figurar entre los alimentos desaconsejados y son valorados como fuentes recomendadas de fibra dietética.

Un hombre joven en primer plano corre por un parque con césped verde brillante y árboles sin hojas bajo un cielo despejado y soleado, sin llevar gorro.
Un hombre corre en un parque con césped verde y árboles sin hojas en un día soleado de invierno, manteniendo su rutina de ejercicio al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta sugerida prioriza vegetales frescos, cereales integrales, legumbres, frutas y los antes cuestionados frutos secos y semillas. La ingesta ideal de entre 25 y 30 gramos de fibra dietética diaria se alcanza combinando estos alimentos, lo que favorece la salud intestinal y reduce el riesgo de inflamación.

Cómo reducir el riesgo de diverticulitis con hábitos saludables

El peso corporal, la actividad física y dejar el tabaco influyen de forma directa en el desarrollo de la enfermedad diverticular. Un estudio supervisado por la Harvard Medical School, que incluyó a más de 175.000 adultos durante varios años, demostró que la obesidad, la diabetes tipo 2, la inactividad y el tabaquismo incrementan el riesgo de infecciones.

El consumo elevado de carne roja —procesada o sin procesar— también contribuye a aumentar el riesgo. Por ello, los expertos recomiendan limitar la carne roja y aumentar la fibra de origen vegetal en la dieta diaria.

Las personas que mantienen un estilo de vida activo —al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos de ejercicio vigoroso— y una adecuada hidratación mejoran la digestión y favorecen una microbiota intestinal saludable. Esto ayuda a prevenir la inflamación y resulta beneficioso para un envejecimiento saludable.

Cuándo buscar atención médica ante síntomas de diverticulitis

Conoce las diferencias y cuál se adapta mejor a tu salud mental
Dolor abdominal persistente, fiebre, náuseas o sangrado rectal son señales de alerta para consultar rápidamente ante posible diverticulitis (Freepik)

Reconocer los signos de alerta de manera precoz puede ser determinante para el pronóstico. Harvard Medical School recomienda consultar rápidamente ante cualquier sangrado rectal, incluso si es leve o se detiene espontáneamente. Si el sangrado es abundante o acompaña síntomas como mareo o desmayo, es prioritario acudir al hospital.

Dolor persistente o calambres en la parte inferior izquierda del abdomen, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento pueden indicar el inicio de una diverticulitis.

Si la infección es leve y sin complicaciones, suele bastar con control médico y, según la evaluación, el uso de antibióticos. Aproximadamente un tercio de los casos graves requiere hospitalización para tratamiento intravenoso por la magnitud de la infección.

Sumar hábitos saludables a la vida cotidiana reduce significativamente el riesgo de diverticulitis y sus complicaciones, según los datos actualizados de la Harvard Medical School.

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