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Francisco Cerúndolo debutó con un sólido triunfo en el Masters 1000 de Madrid

El argentino superó en sets corridos al alemán Yannick Hanfmann por 6-1 y 7-5. En la próxima ronda podría cruzarse con su hermano, Juan Manuel Cerúndolo, o con Luciano Darderi

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Francisco Cerúndolo derrotó en su debut en el Masters 1000 de Madrid al alemán Yannick Hanfmann por 6-1 y 7-5 (Crédito: REUTERS/Michaela Stache)
Francisco Cerúndolo derrotó en su debut en el Masters 1000 de Madrid al alemán Yannick Hanfmann por 6-1 y 7-5 (Crédito: REUTERS/Michaela Stache)

Francisco Cerúndolo se reencontró con el polvo de ladrillo del Masters 1000 de Madrid con un sólido triunfo frente al alemán Yannick Hanfmann por 6-1 y 7-5, tras una hora y 40 minutos de juego. En la próxima ronda espera por su hermano, Juan Manuel Cerúndolo, o el italoargentino Luciano Darderi.

El porteño, actual número 20 del ranking mundial y mejor raqueta nacional, no tuvo sobresaltos en su debut —inició directamente en la segunda fase por su condición de cabeza de serie—. Desde el comienzo impuso condiciones, tomó el control del desarrollo y rápidamente se colocó 3-0. Con autoridad, volvió a quebrar en el sexto game para sellar el primer parcial por 6-1.

En el segundo set, Hanfmann (60°) mostró una versión más competitiva y aprovechó algunas imprecisiones del argentino. Ambos sostuvieron intercambios parejos, incluso con quiebres repartidos en el inicio. Cerúndolo volvió a golpear en el séptimo juego, aunque no logró cerrar el encuentro cuando sacó 5-4. Sin embargo, exhibió su jerarquía de top 20, neutralizó la reacción del alemán y terminó imponiéndose por 7-5.

El tenista albiceleste, semifinalista en la edición anterior del certamen madrileño, comenzó su recorrido con firmeza y dejó pasajes de buen nivel desde el fondo de la cancha. Por un lugar en la cuarta ronda aguarda por el vencedor del duelo entre Juan Manuel Cerúndolo (67°) y Luciano Darderi (22°), a quien derrotó en la final del Argentina Open.

Cerúndolo afronta su décimo compromiso de una temporada que lo tiene como uno de los protagonistas del circuito. En lo que va de 2026, la primera raqueta argentina acumula un registro de 18 victorias y 8 derrotas, cifras que reflejan su competitividad en distintas superficies. Su recorrido comenzó en la gira oceánica, con una temprana eliminación en Adelaida; sin embargo, logró recomponerse en el Australian Open, donde alcanzó los octavos de final tras caer en un exigente duelo frente al alemán Alexander Zverev (3°).

El regreso a la región marcó el punto más alto de su año. “Fran” se consagró en el Argentina Open, alzando su primer título en el Buenos Aires Lawn Tennis Club luego de superar en la final al italoargentino Luciano Darderi (22°). Impulsado por ese logro, extendió su buen momento en Santiago de Chile, donde alcanzó las semifinales.

Francisco Cerúndolo fue semifinalista en la edición anterior en el Masters 1000 de Madrid (Crédito: REUTERS/Michaela Stache)
Francisco Cerúndolo fue semifinalista en la edición anterior en el Masters 1000 de Madrid (Crédito: REUTERS/Michaela Stache)

La gira estadounidense de los Masters 1000 dejó un saldo equilibrado: en Indian Wells quedó eliminado en la ronda de 32, mientras que en Miami avanzó hasta los cuartos de final. En suelo norteamericano, su verdugo volvió a ser Zverev, quien se ha convertido en un rival recurrente en este tramo de la temporada.

Ya en la transición al polvo de ladrillo europeo, el mayor de los hermanos Cerúndolo mostró altibajos en Montecarlo, donde se despidió en la segunda ronda. Luego, en el ATP de Múnich, tampoco pudo revertir su historial reciente frente local Zverev, cediendo nuevamente en cuartos de final ante el actual número tres del mundo.

Los jugadores argentinos que avanzaron a la tercera ronda fueron Tomás Etcheverry (29°), quien se impuso en sets corridos ante el austríaco Sebastian Ofner (83°) por 6-4 y 6-4, y ahora espera por el croata Dino Prizmic (87°). Por su parte, Thiago Tirante (75°) dio el golpe al superar al estadounidense Tommy Paul (18°) por 7-5 y 6-4, y en la próxima instancia se medirá con el británico Cameron Norrie (23°).

Además, Solana Sierra firmó una de las victorias más importantes de su carrera al vencer a la polaca Magdalena Fręch por 6-2 y 6-4 en la segunda ronda del Madrid Open. En la siguiente vuelta espera por la turca Zeynep Sonmez (67°).

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