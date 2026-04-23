Cuándo se notan los efectos de una dieta rica en proteínas según los expertos

Especialistas en nutrición han encontrado que los primeros efectos de una alimentación rica en proteínas pueden evidenciarse tempranamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas resaltaron los efectos de las dietas altas en proteínas en el cuerpo humano. El seguimiento de estos planes alimentarios revela que los primeros cambios pueden observarse en las primeras semanas, aunque los resultados más notorios, como la pérdida de peso o el aumento de masa muscular, requieren un periodo de 6 a 12 meses de constancia. Estas conclusiones surgen de estudios revisados por especialistas en nutrición y medicina.

De acuerdo con el artículo publicado en la revista especializada en salud Very Well Heath, las dietas con mayor proporción de proteínas favorecen la reducción de peso y la mejora de la composición corporal. El impacto depende en gran medida de la adherencia a la dieta, el nivel de actividad física y los objetivos personales. Las personas que combinan este tipo de alimentación con entrenamiento de resistencia suelen experimentar un aumento en la masa muscular magra y la fuerza.

Diversos estudios sugieren que aumentar el consumo de proteínas más allá de las recomendaciones estándar contribuye a la pérdida de peso, reduce el riesgo de recuperar los kilos perdidos y mejora la proporción de masa muscular. Según expertos citados en la publicación, en personas con síndrome metabólico, las dietas proteicas intensifican la reducción de peso comparadas con las dietas convencionales. Además, este tipo de alimentación previene la recuperación del peso perdido después de un proceso de adelgazamiento.

¿Qué se considera una dieta alta en proteínas?

Estudios revisados por expertos indican que seguir una alimentación elevada en proteínas ayuda a reducir el peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una dieta alta en proteínas implica consumir más del 35% de las calorías diarias provenientes de fuentes proteicas. Según las recomendaciones sanitarias en Estados Unidos, la ingesta estándar es de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Sin embargo, los expertos advierten que esta cifra solo cubre el mínimo necesario para evitar la desnutrición y la pérdida muscular.

En los estudios que evalúan los efectos de este tipo de dieta, las cantidades efectivas para alcanzar objetivos de pérdida de peso y composición corporal oscilan entre 1 y 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. La cantidad exacta depende del estado de salud, el sexo, la edad, el nivel de actividad física y las metas personales. Antes de iniciar este tipo de alimentación, los especialistas recomiendan consultar a un profesional de la salud para evaluar los beneficios y posibles riesgos.

Mecanismos de acción y beneficios de las dietas proteicas

Las dietas ricas en proteínas actúan de varias maneras para producir cambios en el peso y la composición corporal. Según el análisis publicado, el consumo elevado de proteínas aumenta la sensación de saciedad gracias a la liberación de hormonas que reducen el apetito. Además, una dieta proteica reduce los niveles de grelina, la hormona responsable del hambre, y estabiliza el azúcar en sangre, lo que también contribuye a una menor ingesta calórica.

Estudios muestran que las dietas altas en proteínas, especialmente cuando incluyen ejercicio de resistencia, ayudan a conservar la masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al metabolismo, las proteínas elevan la tasa metabólica basal y el efecto térmico de los alimentos, lo que significa que el cuerpo quema más calorías en reposo y durante la digestión. De acuerdo con la evidencia citada, el efecto térmico de las proteínas es mayor que el de otros macronutrientes, ya que requieren entre el 20% y el 30% de las calorías obtenidas para su procesamiento. Estos mecanismos, sumados al entrenamiento físico, favorecen la pérdida de grasa y el desarrollo de masa muscular magra.

Las dietas altas en proteínas también pueden inducir procesos como la cetogénesis, que utiliza la grasa como fuente de energía en momentos de restricción calórica o ayuno. Este proceso aumenta la saciedad y permite perder peso de forma más rápida en las primeras etapas del cambio alimentario.

Riesgos y advertencias acerca de las dietas altas en proteínas

En términos generales, las dietas ricas en proteínas presentan una baja incidencia de riesgos de salud para la mayoría de las personas. Sin embargo, existen excepciones. Los especialistas advierten que quienes padecen enfermedades renales deben evitar el exceso de proteínas, ya que puede agravar la función renal. Además, un consumo elevado de proteína animal puede incrementar el riesgo de cálculos renales, aunque las proteínas lácteas parecen tener un efecto protector.

El artículo revisado médicamente por el profesional en salud Sohaib Imtiaz, subraya que el consumo excesivo de carnes rojas y grasas saturadas, habitual en algunas dietas hiperproteicas, se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, como el colorrectal. Por eso, los expertos sugieren equilibrar las fuentes de proteína y priorizar opciones magras o de origen vegetal cuando sea posible.

Las dietas altas en proteínas pueden ofrecer resultados visibles en semanas, pero requieren constancia y supervisión profesional. Los cambios más sostenidos y saludables se logran a lo largo de seis a doce meses, ajustando la alimentación y el ejercicio a las necesidades individuales. La consulta médica resulta fundamental para evitar riesgos y maximizar los beneficios de este tipo de dieta.