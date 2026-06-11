Estados Unidos advierte con negar visas a quienes participen en movilizaciones violentas en Bolivia

Imagen referencial de una visa de Estados Unidos

La embajada de Estados Unidos en Bolivia advirtió con rechazar o revocar visas a quienes participen en manifestaciones violentas en el marco de los conflictos sociales que atraviesa el país con pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz.

“Participar en actos violentos puede dar lugar a la revocación o denegación de una visa de los Estados Unidos”, informó la legación diplomática en una publicación compartida en su cuenta oficial de X bajo el rótulo: “No arriesgues tu visa”

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El mensaje incluye imágenes de protestas que se habrían registrado durante las últimas semanas en el país, en las que se observa a grupos de personas portando objetos contundentes y armas.

La publicación se da cuando Bolivia lleva más de 40 días consecutivos de protestas sociales con bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del primer mandatario. La medida de presión la impulsa un grupo heterogéneo de organizaciones campesinas, cocaleras y de trabajadores obreros que acusan al presidente por el supuesto incumplimiento de promesas de campaña y de gobernar en contra de sus intereses.

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Manifestantes se enfrentan a la Policía en La Paz, Bolivia. 10 de junio de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Los bloqueos tienen como epicentro los departamentos de La Paz, El Alto y Cochabamba, y han provocado el desabastecimiento de alimentos y de combustible en la sede de Gobierno, además del encarecimiento de productos básicos por los cortes en las vías de acceso a la ciudad e interrupciones en servicios como el transporte público y el recojo de basura.

En lo que va del conflicto se han reportado al menos diez fallecimientos en el contexto de los conflictos sociales, de los cuales siete serían por falta de atención médica oportuna debido a los piquetes y tres a hechos de violencia durante operativos policiales.

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En este tiempo, el Departamento de Estado de EEUU manifestó reiteradamente su apoyo al presidente Paz, quien asumió el cargo hace siete meses y rápidamente impulsó el acercamiento entre los dos países que no tienen relaciones diplomáticas plenas desde 2008.

Paz participó en el encuentro del Escudo de las Américas —la alianza regional encabezada por Estados Unidos para combatir el crimen organizado—, anunció el retorno de operaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y suspendió acuerdos de cooperación con Irán, lo que marcó un giro radical en la política exterior de su país.

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Rodrigo Paz saluda al presidente Donald Trump en el marco del encuentro del Escudo de las Américas, en Miami, Florida, EEUU. 7 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

El último pronunciamiento estadounidense en favor de su nuevo aliado lo emitió el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien manifestó su rechazo a las movilizaciones que buscan acortar el mandato de Paz. A través de la red social X, Hegseth manifestó: “El Departamento de Defensa y la Coalición Americana contra los Cárteles rechazan todos los intentos de derrocar al gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz Pereira en Bolivia”.

Hegseth también señaló la importancia de que La Paz no permita que “se repita el antiguo ‘statu quo’ de dominio narcoterrorista en la región”, aseguró que Estados Unidos “está atento” a la situación social y que Washington seguirá apoyando a sus socios con el objetivo de “garantizar” la disuasión de los “narcoterroristas” que buscan “lucrarse con la muerte y destrucción” del hemisferio.

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Este miércoles, la embajada norteamericana también informó el inicio de funciones de Erik Martini como jefe de misión en La Paz, en reemplazo de Debra Hevia, que desempeñó el cargo durante tres años.

Martini llega al país con una trayectoria de varios años en la región. Antes fue cónsul de Estados Unidos en Guayaquil, Ecuador y director para Asuntos Venezolanos en la Oficina del Hemisferio Occidental para Asuntos Andinos.

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