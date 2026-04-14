Cómo funciona el “interruptor energético” que podría retrasar la fatiga y mejorar la resistencia física, según un estudio

Científicos de Virginia Tech identifican la AMPK como la proteína responsable de encender la producción de energía muscular, allanando el camino para futuras estrategias en rendimiento deportivo y tratamiento de enfermedades metabólicas como la diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de científicos del Instituto de Investigación Biomédica Fralin de Virginia Tech descubrió en Estados Unidos el mecanismo que permite a los músculos generar energía durante el ejercicio físico. El hallazgo se centró en la enzima AMPK, señalada como el “interruptor energético” responsable de mantener el esfuerzo muscular cuando disminuyen las reservas de combustible.

El estudio se publicó en la revista Science Advances y utilizó modelos animales para probar el funcionamiento de esta proteína en condiciones de esfuerzo prolongado. De acuerdo al sitio especializado en ciencia y medio ambiente Earth.com, la AMPK actúa como sensor dentro de las células y detecta cuándo bajan las reservas energéticas.

Al activarse, la enzima envía señales para aumentar la producción de energía y optimizar el uso de nutrientes disponibles. Según los expertos, este proceso permite a los músculos seguir funcionando y ayuda a retrasar la fatiga durante el entrenamiento. Los investigadores analizaron cómo la proteína regula el metabolismo y el rendimiento físico, aportando datos relevantes para la ciencia deportiva y la medicina.

Además, los resultados publicados muestran que la activación provoca cambios en las mitocondrias, encargadas de transformar nutrientes en energía utilizable. Cuando la enzima detecta una caída energética, potencia la actividad de las mitocondrias existentes y favorece la formación de nuevas estructuras celulares. Este mecanismo explica por qué las personas que entrenan de forma regular desarrollan mayor resistencia física, ya que sus músculos mejoran la capacidad de generar energía de manera eficiente.

Efecto de la enzima y experimentos en laboratorio

El hallazgo demuestra que la activación precisa de la AMPK en el músculo aumenta la eficiencia del uso de nutrientes y potencia la capacidad atlética, confirmando la importancia del entrenamiento regular para una salud muscular óptima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, el equipo liderado por Virginia Tech demostró que la AMPK solo activa su función cuando recibe una modificación química específica llamada fosforilación, en una zona conocida como T172. Los científicos eliminaron esta región en ratones de laboratorio y observaron que los animales modificados recorrieron solo un tercio de la distancia alcanzada por los ratones normales. Los autores interpretaron este resultado como prueba de la importancia de la activación de la enzima para mantener el rendimiento muscular en condiciones de esfuerzo físico.

De acuerdo con los datos recogidos durante el estudio, los problemas detectados en los modelos animales se parecen a las alteraciones que presentan personas con diabetes. El investigador posdoctoral Ryan Montalvo explicó que la incapacidad de activar correctamente la enzima puede dificultar el uso de la glucosa por parte de los músculos. Cuando este sistema falla, el organismo enfrenta dificultades para gestionar la energía y controlar los niveles de azúcar en sangre, lo que podría tener implicaciones en enfermedades metabólicas.

Los investigadores también subrayaron la relación entre la activación de la AMPK y el retraso en la aparición de la fatiga muscular. El estudio mostró que la proteína no solo optimiza el uso de nutrientes, sino que también favorece la adaptación muscular al entrenamiento sostenido. Esta conclusión refuerza la idea de que el ejercicio regular mejora la eficiencia energética del músculo y contribuye al bienestar físico general.

Implicancias para el deporte y la salud metabólica

Por otra parte, el avance logrado por el equipo de Virginia Tech abre nuevas posibilidades para comprender el rendimiento deportivo y el tratamiento de enfermedades metabólicas. Según los autores, el hallazgo ayuda a explicar cómo los músculos mantienen la producción de energía en situaciones de alta demanda, como ocurre durante el ejercicio intenso o de larga duración.

El equipo de Estados Unidos comprobó que la proteína AMPK es determinante para retrasar el cansancio durante el esfuerzo, al optimizar la producción de energía y favorecer la adaptación de los músculos al entrenamiento sostenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este conocimiento podría servir de base para desarrollar estrategias que mejoren la resistencia física y la recuperación tras el esfuerzo. El informe recogido señaló que el descubrimiento modifica la comprensión tradicional sobre cómo el cuerpo mantiene el rendimiento muscular bajo presión. Los expertos consideran que la enzima representa una pieza clave en el equilibrio energético y en la adaptación de los músculos al desafío físico.

El estudio también aporta información relevante para la investigación de patologías como la diabetes y otros trastornos que afectan el metabolismo muscular. Los científicos sugieren que la manipulación de la enzima podría convertirse en una herramienta terapéutica para mejorar la utilización de la glucosa y prevenir complicaciones relacionadas con la incapacidad de gestionar la energía. El equipo planea continuar con el análisis de este sistema molecular en humanos y estudiar su impacto en diferentes tipos de ejercicio físico.

“La activación de la AMPK en este punto exacto es esencial para mantener el rendimiento muscular durante el ejercicio”, concluyó el equipo de Virginia Tech. “Estas alteraciones en la proteína explican la dificultad para realizar esfuerzo físico y la pérdida de resistencia en modelos de laboratorio”, añadió el investigador Ryan Montalvo.

Los resultados del trabajo se consideran relevantes tanto para deportistas como para pacientes con afecciones metabólicas. Ayudan a comprender cómo el organismo regula su energía en situaciones de alta demanda y marcan un nuevo paso en la investigación de la fisiología muscular y su aplicación clínica.