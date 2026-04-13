Salud

Cuál es el error común al ducharse en invierno que puede perjudicar la piel y el cabello

La dermatóloga Montserrat Salleras destacó que este comportamiento arrastra los lípidos protectores de la dermis, al tiempo que aumenta el riesgo de inflamación, descamación y daño capilar. Qué tener en cuenta

Guardar
Ducha - baño - comportamiento - psicología -- tecnología - 6 de enero
El agua caliente elimina los lípidos naturales que protegen la piel y el cuero cabelludo (Imagen ilustrativa Infobae)

La costumbre de ducharse con agua caliente en los meses fríos puede tener consecuencias negativas para la piel y la salud, según advierte la dermatóloga Montserrat Salleras, jefa de Servicio de Dermatología del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona.

Este hábito, lejos de ser solo una fuente de relajación, elimina los aceites naturales y lípidos que protegen la piel, debilitando su barrera y dejándola expuesta a irritaciones e inflamaciones.

Ducharse con agua muy caliente puede provocar la pérdida de aceites naturales, aumentar el riesgo de irritación e inflamación y agravar problemas cutáneos preexistentes, según destacó la especialista a La Vanguardia. Limitar la temperatura y reducir el tiempo a menos de 10 minutos, junto con la hidratación inmediata después de la ducha, son claves para proteger la piel y minimizar estos riesgos.

Las consecuencias del agua caliente afectan a la piel y al cuero cabelludo. En ese sentido, Salleras explica que el calor elimina los lípidos que mantienen la piel flexible y protegida.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ducharse a temperaturas elevadas favorece la sequedad e irritación cutánea . (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estos lípidos son fundamentales para mantener la piel flexible y protegida, por lo que su pérdida repetida provoca sequedad, descamación y sensación de tirantez, además de aumentar la sensibilidad cutánea”, detalla la especialista en declaraciones recogidas por el medio citado.

El deterioro de la barrera cutánea permite una mayor deshidratación y expone la piel a sustancias externas. “El calor excesivo disuelve y arrastra esos lípidos, haciendo que la piel pierda su capacidad de retener agua y quede más expuesta a la irritación y la inflamación”, amplía Salleras.

El cabello también sufre los efectos: el sebo natural se elimina, lo que causa sequedad, picor y fragilidad, incrementando la posibilidad de daño capilar.

Riesgos aumentados para pieles sensibles y enfermedades cutáneas

Algunas personas notan picor o enrojecimiento tras ducharse con agua caliente debido a la vasodilatación, es decir, la dilatación de los vasos sanguíneos por el calor.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La hidratación tras la ducha es fundamental para reparar la barrera cutánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta reacción activa las terminaciones nerviosas; en ciertos casos, se libera histamina, una sustancia asociada a la inflamación, lo que incrementa el picor, en especial en pieles sensibles, según detalla Salleras a La Vanguardia.

Las personas que padecen dermatitis atópica, psoriasis o ictiosis, o que utilizan algunos tratamientos farmacológicos, presentan un mayor riesgo de inflamación, sequedad y brotes. La dermatóloga apunta que los síntomas pueden intensificarse con la exposición frecuente al calor.

En casos de piel seca o sensible, la barrera cutánea ya está debilitada y pierde agua con facilidad. El agua caliente agrava estas condiciones, produciendo mayor irritación y sequedad, como ha señalado la especialista.

Recomendaciones para proteger la piel al ducharse

La temperatura ideal para evitar daños está entre 32 y 38 grados Celsius, rango suficiente para una higiene eficaz y relajación sin afectar la barrera cutánea. Según resalta el medio, duchas por encima de 40 grados incrementan el riesgo de sequedad e irritación de la piel.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La pérdida de aceites naturales deja la piel más expuesta a agentes externos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la piel sana, la recuperación tras una ducha caliente puede tomar varias horas o un día. Para quienes tienen piel seca o sensible, este proceso puede extenderse de uno a tres días, especialmente si el calor es habitual.

“Las duchas largas, especialmente con agua caliente, aumentan la pérdida de agua y de lípidos, por lo que se aconseja optar por duchas cortas con agua templada”, puntualiza Salleras. Aplicar crema hidratante en los primeros tres minutos tras la ducha favorece la reparación de la barrera cutánea, ya que los poros están más dilatados y los emolientes penetran mejor.

Las advertencias también aplican a los baños en tina, que normalmente se realizan a temperaturas más elevadas y durante períodos prolongados, intensificando los efectos negativos del calor sobre la piel, concluye la dermatóloga consultada.

Temas Relacionados

BañoPiel HumanaDermatologíaCuidado PersonalNewsroom BUE

Últimas Noticias

El ejercicio disruptivo para mayores de 65 años que mejora equilibrio y flexibilidad

Un método propone movimientos inspirados en patrones animales para fortalecer articulaciones y elasticidad en adultos mayores. Esta disciplina utiliza el peso corporal y no requiere equipamiento

El ejercicio disruptivo para mayores de 65 años que mejora equilibrio y flexibilidad

Síntomas silenciosos por falta de vitamina E: cómo reconocerlos a tiempo y prevenirlos

Expertos advirtieron que su déficit puede pasar desapercibido por sus signos sutiles, pero detectarlo con anterioridad es clave para evitar complicaciones neurológicas

Síntomas silenciosos por falta de vitamina E: cómo reconocerlos a tiempo y prevenirlos

Cuatro análisis de sangre poco convencionales que pueden anticipar enfermedades crónicas

Especialistas recomiendan examinar indicadores alternativos para advertir problemas aún no detectados por los controles clásicos

Cuatro análisis de sangre poco convencionales que pueden anticipar enfermedades crónicas

9 razones para convertirse en donante de órganos y el impacto real de esta decisión

Un gesto individual puede generar un cambio profundo en otras personas: qué implica la donación, cómo es el proceso y por qué cada vez más especialistas la promueven

9 razones para convertirse en donante de órganos y el impacto real de esta decisión

La técnica militar para dormir: qué es y por qué gana popularidad

Una rutina basada en relajación muscular, respiración controlada y visualización positiva promete ayudar a conciliar el sueño rápidamente. Su origen real no está en manuales oficiales del ejército, sino en estrategias validadas por la ciencia

La técnica militar para dormir: qué es y por qué gana popularidad
DEPORTES
El día que Bielsa perdió un clásico y enloqueció por una broma: “Si se avivaba, nos mataba”

El día que Bielsa perdió un clásico y enloqueció por una broma: “Si se avivaba, nos mataba”

A 10 años del último partido de Kobe Bryant en la NBA: 60 puntos en una remontada épica y una inolvidable frase de despedida

La contundente respuesta de Gustavo Costas sobre la expulsión de Marcos Rojo en la derrota de Racing ante River

13 frases de Coudet tras la victoria ante Racing: qué le falta a River, elogio a Costas y la rotación antes de jugar con Boca

Los mejores memes del triunfo de River ante Racing: de las rachas de Coudet y Beltrán a la nueva expulsión de Marcos Rojo

TELESHOW
Emilia Mernes brilló en Coachella 2026 junto a Luísa Sonza: el sensual look que eligió

Emilia Mernes brilló en Coachella 2026 junto a Luísa Sonza: el sensual look que eligió

Anunciaron a la actriz de telenovelas de fama internacional que llegará a Gran Hermano en el lugar de Andrea del Boca

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira celebraron el segundo cumpleaños de su hijo Beltrán con una fiesta soñada

La tajante decisión que tomó Paula Chaves después de su pelea con Zaira Nara: “Una de mis hijas era su ahijada”

La euforia de Tini Stoessel por el show de Justin Bieber en Coachella: el video de su reacción

INFOBAE AMÉRICA

6 hectáreas, 4 dormitorios y más de 2 millones de dólares: así es la impactante casa del comediante Pete Davidson

6 hectáreas, 4 dormitorios y más de 2 millones de dólares: así es la impactante casa del comediante Pete Davidson

EN VIVO | Irán lanzó una nueva amenaza ante el bloqueo de EEUU: “ningún puerto del Golfo estará a salvo”

Echémosle ganas, gobernador

El régimen de Irán ejecutó al menos 1.639 personas en 2025, la cifra más alta desde 1989

El papa León XIV inicia en Argelia una histórica gira africana con un llamado a la paz y al diálogo entre religiones