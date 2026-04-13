Cuál es el error común al ducharse en invierno que puede perjudicar la piel y el cabello

El agua caliente elimina los lípidos naturales que protegen la piel y el cuero cabelludo (Imagen ilustrativa Infobae)

La costumbre de ducharse con agua caliente en los meses fríos puede tener consecuencias negativas para la piel y la salud, según advierte la dermatóloga Montserrat Salleras, jefa de Servicio de Dermatología del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona.

Este hábito, lejos de ser solo una fuente de relajación, elimina los aceites naturales y lípidos que protegen la piel, debilitando su barrera y dejándola expuesta a irritaciones e inflamaciones.

Ducharse con agua muy caliente puede provocar la pérdida de aceites naturales, aumentar el riesgo de irritación e inflamación y agravar problemas cutáneos preexistentes, según destacó la especialista a La Vanguardia. Limitar la temperatura y reducir el tiempo a menos de 10 minutos, junto con la hidratación inmediata después de la ducha, son claves para proteger la piel y minimizar estos riesgos.

Las consecuencias del agua caliente afectan a la piel y al cuero cabelludo. En ese sentido, Salleras explica que el calor elimina los lípidos que mantienen la piel flexible y protegida.

Ducharse a temperaturas elevadas favorece la sequedad e irritación cutánea . (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estos lípidos son fundamentales para mantener la piel flexible y protegida, por lo que su pérdida repetida provoca sequedad, descamación y sensación de tirantez, además de aumentar la sensibilidad cutánea”, detalla la especialista en declaraciones recogidas por el medio citado.

El deterioro de la barrera cutánea permite una mayor deshidratación y expone la piel a sustancias externas. “El calor excesivo disuelve y arrastra esos lípidos, haciendo que la piel pierda su capacidad de retener agua y quede más expuesta a la irritación y la inflamación”, amplía Salleras.

El cabello también sufre los efectos: el sebo natural se elimina, lo que causa sequedad, picor y fragilidad, incrementando la posibilidad de daño capilar.

Riesgos aumentados para pieles sensibles y enfermedades cutáneas

Algunas personas notan picor o enrojecimiento tras ducharse con agua caliente debido a la vasodilatación, es decir, la dilatación de los vasos sanguíneos por el calor.

La hidratación tras la ducha es fundamental para reparar la barrera cutánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta reacción activa las terminaciones nerviosas; en ciertos casos, se libera histamina, una sustancia asociada a la inflamación, lo que incrementa el picor, en especial en pieles sensibles, según detalla Salleras a La Vanguardia.

Las personas que padecen dermatitis atópica, psoriasis o ictiosis, o que utilizan algunos tratamientos farmacológicos, presentan un mayor riesgo de inflamación, sequedad y brotes. La dermatóloga apunta que los síntomas pueden intensificarse con la exposición frecuente al calor.

En casos de piel seca o sensible, la barrera cutánea ya está debilitada y pierde agua con facilidad. El agua caliente agrava estas condiciones, produciendo mayor irritación y sequedad, como ha señalado la especialista.

Recomendaciones para proteger la piel al ducharse

La temperatura ideal para evitar daños está entre 32 y 38 grados Celsius, rango suficiente para una higiene eficaz y relajación sin afectar la barrera cutánea. Según resalta el medio, duchas por encima de 40 grados incrementan el riesgo de sequedad e irritación de la piel.

La pérdida de aceites naturales deja la piel más expuesta a agentes externos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la piel sana, la recuperación tras una ducha caliente puede tomar varias horas o un día. Para quienes tienen piel seca o sensible, este proceso puede extenderse de uno a tres días, especialmente si el calor es habitual.

“Las duchas largas, especialmente con agua caliente, aumentan la pérdida de agua y de lípidos, por lo que se aconseja optar por duchas cortas con agua templada”, puntualiza Salleras. Aplicar crema hidratante en los primeros tres minutos tras la ducha favorece la reparación de la barrera cutánea, ya que los poros están más dilatados y los emolientes penetran mejor.

Las advertencias también aplican a los baños en tina, que normalmente se realizan a temperaturas más elevadas y durante períodos prolongados, intensificando los efectos negativos del calor sobre la piel, concluye la dermatóloga consultada.