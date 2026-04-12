La deficiencia de yodo resurge por la preferencia de sales gourmet

El auge de las sales gourmet y especiales reemplaza la presencia de la sal yodada en hogares y restaurantes de varios países (Imagen Ilustrativa Infobae)

El creciente interés en las sales gourmet y especiales ha desplazado a la sal yodada de las mesas y estanterías en diversos países, con consecuencias directas sobre la deficiencia de yodo y sus efectos en la salud pública.

Recientes estudios advierten que el tipo y la cantidad de sal consumida inciden tanto en enfermedades cardiovasculares como en trastornos nutricionales, impactando a segmentos amplios de la población mundial, según lo detallan New Scientist y análisis recopilados en PubMed Central.

El tipo y cantidad de sal consumidas influyen en el riesgo de alteraciones tiroideas, daños en el desarrollo cerebral fetal, deficiencias cognitivas y mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares. A la luz de la investigación científica, los expertos sugieren priorizar el uso de sal yodada y moderar la ingesta total de sodio, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que abogan por un equilibrio adecuado para proteger la salud general.

En los últimos años, los estantes de supermercados en lugares como el Reino Unido, Estados Unidos y Australia muestran una presencia cada vez mayor de cristales de sal marina o sal rosa del Himalaya, usualmente sin yodo añadido. Esta tendencia, impulsada por modas gastronómicas y preferencias por ingredientes considerados naturales, ha reducido el uso tradicional de la sal yodada.

Expertos alertan sobre el vínculo entre el tipo de sal consumida y el aumento de enfermedades cardiovasculares a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según New Scientist, la sal yodada se comercializa en envases poco atractivos, mientras que las alternativas gourmet ganan popularidad y modifican los hábitos de compra.

Históricamente, la adición de yodo a la sal común fue clave para combatir el bocio y mejorar la capacidad intelectual en regiones con suelos pobres en este mineral, como Suiza y partes de Estados Unidos.

La llegada de la sal yodada permitió reducir rápidamente el bocio y mejorar la estatura y el rendimiento educativo de la juventud, lo que algunos expertos señalan como uno de los mayores avances en salud pública del siglo XX, de acuerdo con New Scientist.

Deficiencia de yodo y riesgos para la salud

La deficiencia de yodo ha resurgido debido al cambio en las preferencias de consumo. Este mineral resulta esencial para la correcta función de la glándula tiroides y la síntesis hormonal, procesos involucrados en el metabolismo, el desarrollo físico y la regulación de la temperatura corporal.

Durante el embarazo, una ingesta suficiente de yodo es fundamental, ya que las hormonas tiroideas intervienen en el desarrollo cerebral fetal. New Scientist menciona que deficiencias leves o moderadas pueden acarrear una reducción de hasta 13 puntos de coeficiente intelectual en los recién nacidos. Además, dicha carencia afecta el aprendizaje y el crecimiento infantil.

Expertos consultados por la publicación advierten que la falta de yodo puede manifestarse en niñas y niños como fatiga, bajo rendimiento escolar, estatura reducida y el retorno del bocio. La glándula tiroides se agranda para captar más yodo, provocando una inflamación característica del cuello.

El bocio, inflamación visible del cuello, resurge cuando la tiroides se agranda por la carencia prolongada de yodo en la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contenido de yodo en la dieta varía en función de su origen. Las algas y productos del mar contienen altas cantidades, mientras que la leche de vaca suele aportar yodo por el uso de piensos enriquecidos y desinfectantes yodados en la industria láctea.

En tanto, frutas, verduras y cereales pueden presentar niveles bajos en regiones con suelos pobres en yodo, una condición frecuente en Europa y zonas de América del Norte.

Modas alimentarias, consumo y tendencias actuales

El auge de la alta gastronomía y la preferencia por ingredientes naturales han desplazado el consumo de sal yodada, según New Scientist. Muchas personas eligen sales gourmet publicitadas como “libres de yodo”, atraídas por la apariencia o la percepción de pureza de estos productos.

Esta tendencia es más notoria en consumidores urbanos, jóvenes adultos y quienes siguen dietas especiales, como el veganismo. El reemplazo de la leche de vaca por alternativas vegetales y el aumento de alimentos procesados —que en su mayoría se preparan con sal sin yodo— profundizan el déficit de yodo en distintos segmentos de la población.

Un estudio citado por New Scientist destaca que la proporción de estadounidenses con bajos niveles de yodo se duplicó desde 2001 y que cerca del 46% de las mujeres embarazadas presentan déficit.

En el Reino Unido y Australia, entre 46% y 62% de las mujeres en edad reproductiva o en periodo de lactancia tampoco alcanzan las cantidades recomendadas.

El embarazo requiere una ingesta adecuada de yodo, ya que las hormonas tiroideas son claves en el desarrollo cerebral fetal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras proliferan los suplementos de vitaminas y minerales, el yodo y la sal yodada son frecuentemente ignorados a pesar de su relevancia comprobada, según expertos.

Efectos del consumo de sal en la salud cardiovascular

El consumo excesivo de sal representa un desafío importante para la salud pública. De acuerdo con el análisis de 21 meta-análisis presentado por PubMed Central, consumir más de 10 gramos diarios —el doble de lo aconsejado— incrementa el riesgo cardiovascular. Cada gramo adicional de sodio eleva la presión arterial y aumenta las probabilidades de infarto y accidente cerebrovascular.

El estudio detalla que una reducción moderada en la ingesta de sal reduce el riesgo de mortalidad cardiovascular, baja la presión sanguínea y mejora la salud vascular, sin impacto negativo en los valores de lípidos. Por ejemplo, una menor excreción urinaria de sodio está relacionada con descensos promedio de 3,4 mmHg en la presión sistólica y de 1,5 mmHg en la diastólica.

Un consumo excesivo de sal aumenta significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, según análisis de 21 estudios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Científicos señalan que tanto un consumo excesivo como uno muy bajo pueden comportar riesgos, describiendo una relación en forma de “U” entre el sodio y los desenlaces adversos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja limitar el consumo diario a menos de 5 gramos de sal por persona, una cifra habitualmente superada.

Debates y recomendaciones actuales sobre el consumo de sal

A la luz de la evidencia, especialistas en salud pública enfatizan la necesidad de priorizar el uso de sal yodada en la cocina y evitar tanto la sobreingesta como la carencia. Recomiendan mantener este hábito, sobre todo en grupos vulnerables como mujeres embarazadas, niñas, niños y personas que siguen dietas veganas.

Expertos también convocan a reforzar la educación y revisar las normativas sobre fortificación de la sal, para evitar que las tendencias alimentarias actuales reviertan avances obtenidos en décadas anteriores.

Tanto New Scientist como PubMed Central coinciden en que la función principal de la sal es ser vehículo de nutrientes esenciales, por encima de su apariencia o reputación. La recomendación de la comunidad científica es evitar mensajes alarmistas y promover el equilibrio nutricional.

Pequeñas decisiones cotidianas, como optar por la sal adecuada, pueden mejorar el desarrollo, el aprendizaje y el bienestar colectivo de generación en generación.