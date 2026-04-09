¿Es suficiente hacer abdominales para reducir la grasa abdominal?

Expertos desmienten que hacer abdominales elimine la grasa abdominal localmente, según estudios citados por The Independent (Imagen Ilustrativa Infobae)

En plataformas como YouTube e Instagram, proliferan rutinas que prometen resultados inmediatos en la zona media del cuerpo. Rutinas exprés y desafíos virales aseguran resultados rápidos, aunque la evidencia científica señala lo contrario.

Según The Independent, la reducción de grasa abdominal con ejercicios específicos es solo un mito. Especialistas advierten que la pérdida de grasa depende de factores biológicos y hormonales, no de fórmulas rápidas ni entrenamientos localizados.

¿Por qué hacer abdominales no es suficiente para perder grasa abdominal?

La creencia de que los ejercicios abdominales permiten reducir centímetros solo en esa zona persiste en el imaginario colectivo. Según The Independent, la reducción de grasa localizada es un mito. El entrenador George Studd, de la Universidad de Bath, aclaró que trabajar los abdominales no elimina la grasa de manera específica, ya que el cuerpo utiliza la energía de sus reservas sin elegir la zona.

La presencia de grasa visceral en la zona abdominal rodea órganos vitales como el hígado y el páncreas (Freepik)

Estudios de la International Journal of Sports and Exercise Medicine respaldan que la actividad física general, tanto aeróbica como de resistencia, es la estrategia más efectiva contra la obesidad abdominal. Ejercicios como caminar o rutinas funcionales ayudan a reducir la grasa visceral, especialmente en adultos y mujeres posmenopáusicas.

Los especialistas advierten que los programas que prometen cambios solo con repeticiones en una zona crean expectativas falsas. Su beneficio se limita al fortalecimiento muscular, sin una reducción directa de grasa localizada.

Qué hacer para perder grasa abdominal

Las investigaciones señalan que la clave para la pérdida de grasa abdominal radica en crear un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que el cuerpo utiliza. De acuerdo con The Independent y la American College of Sports Medicine, la combinación de actividad física con una alimentación adecuada es esencial.

George Studd recomienda un método de cinco pasos para abordar la reducción de grasa abdominal:

Medición del progreso: Registrar el peso, tomar fotografías periódicas o llevar un control detallado de la dieta permite evaluar avances. Dieta equilibrada: Una alimentación rica en proteínas, frutas, verduras y cereales integrales, y baja en ultraprocesados, sostiene el proceso de pérdida de grasa. Si no hay descenso de peso, puede ser necesario ajustar el consumo de carbohidratos y grasas. Aumento de la actividad diaria (NEAT): Caminar más, subir escaleras o mantenerse activo fuera del gimnasio incrementa el gasto calórico diario sin generar un aumento significativo del apetito. Entrenamiento de resistencia: El trabajo con pesas preserva la masa muscular, lo que favorece la utilización de grasa como fuente de energía. Ejercicio aeróbico: Aunque caminar, correr o andar en bicicleta trae beneficios cardiovasculares, no debe ser la única estrategia. El exceso de ejercicio aeróbico puede incrementar el apetito, lo que puede dificultar el déficit calórico si no se controla la alimentación.

Un estudio en Nutrients recomienda déficit calórico, proteínas altas y entrenamiento de fuerza para perder grasa sin perder músculo. La genética y las hormonas determinan dónde se acumula la grasa; en mujeres, tras la menopausia suele concentrarse en el abdomen, lo que eleva riesgos metabólicos.

La genética y las hormonas determinan dónde se acumula la grasa. Según Dylan Thompson, en las mujeres, tras la menopausia, la grasa tiende a concentrarse en el abdomen, lo que aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas.

Cuál es el mejor ejercicio para trabajar el abdomen

El entrenamiento de resistencia y el ejercicio aeróbico, combinados, favorecen la pérdida de grasa y preservan la masa muscular, según Nutrients (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consenso de los especialistas es que no hay un ejercicio único que elimine la grasa abdominal. Los abdominales fortalecen la zona, pero no actúan sobre la grasa localizada. Según la American College of Sports Medicine y la American Council on Exercise, los programas más efectivos combinan intervalos de alta intensidad (HIIT), fuerza y movimientos para el core, como burpees y planchas.

Un meta-análisis citado por Clinical News muestra que el entrenamiento de resistencia es más efectivo que solo el ejercicio aeróbico para reducir grasa y mantener masa muscular. La clave está en combinar ambos tipos de entrenamiento y acompañarlos con una dieta adaptada a cada persona.

Qué pasa si tengo mucha grasa abdominal

El exceso de grasa abdominal no solo se refleja en la apariencia física, sino que representa un riesgo para la salud. Según The Independent, la grasa visceral, que se encuentra alrededor de los órganos internos, se asocia con enfermedades cardiovasculares y diabetes.

La grasa abdominal se divide en grasa visceral y grasa subcutánea. La grasa visceral rodea órganos como el hígado y el páncreas, y su acumulación aumenta el riesgo de afecciones crónicas. La subcutánea está situada justo debajo de la piel y, aunque menos peligrosa, puede resultar difícil de eliminar.

El exceso de grasa abdominal incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes, según expertos en salud (Freepik)

El déficit calórico permite reducir ambos tipos de grasa, aunque la visceral tiende a responder más rápido a los cambios en la dieta y el ejercicio. Aun así, la predisposición genética y los cambios hormonales pueden influir en la velocidad y el lugar donde el cuerpo elimina la grasa.

No es posible dirigir la pérdida de grasa hacia zonas específicas del cuerpo de manera controlada. El enfoque integral que combina alimentación, actividad física y control del progreso sigue siendo la alternativa más respaldada por la evidencia científica.